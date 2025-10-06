ETV Bharat / state

5 साल पहले मारी थप्पड़ का बदला अब मर्डर से, महासमुंद कार से कुचलकर एक्सीडेंट का दिया रूप, जांच में बड़ा खुलासा

मरने तक कुचलता रहा आरोपी: कार महासमुंद निवासी अमन अग्रवाल चला रहा था. वो पहले से ही अपनी नई खरीदी हुई टाटा सफारी में उनका इंतजार कर रहा था. अमन ने स्कूटी को पीछे से इतनी तेज टक्कर मारी कि दोनों दोस्त सड़क पर जा गिरे. अमन का गुस्सा यहीं नहीं रुका उसने जानबूझकर पहले जख्मी पड़े जितेंद्र चंद्राकर और फिर अशोक साहू को अपनी गाड़ी से बार बार कुचला, जिससे जितेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई जबकि अशोक को गंभीर हालत में रायपुर ले जाया गया. रास्ते में उसने भी दम तोड़ दिया.

क्या है पूरा मामला: महासमुंद मे 4 अक्टूबर की रात जनपद पंचायत उपाध्यक्ष हुलसी चंद्राकर का पति जितेंद्र चंद्राकर और उसका दोस्त अशोक साहू महासमुंद शहर से अपने गृह ग्राम बेलसोंडा स्कूटी से लौट रहे थे. उन्हें नहीं पता था की आगे मौत उनका इंतजार कर रही है. रास्ते में काफी अंधेरा भी था, सड़क सुनसान होती जा रही थी. इसी दौरान करीब रात 8 बजे रास्ते में साराडीह मोड़ के पास दोनों पहुंचे ही थे कि एक कार ने उन्हें जबरदस्त टक्कर मार दी.

महासमुंद: जिले में 2 दिन पहले हुई जनपद उपाध्यक्ष के पति और उसके दोस्त की मौत पर बड़ा खुलासा हुआ है. ये कोई साधारण सड़क दुर्घटना नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश के तहत की गयी हत्या थी. केवल एक थप्पड़ का बदला लेने के लिए इसे अंजाम दिया गया. वो थप्पड़ जो 5 साल पहले आरोपी को पड़ा था.

आरोपी ने किया सरेंडर: हादसे के तत्काल बाद ही आरोपी अमन अग्रवाल ने कोतवाली पहुंच कर खुद को पुलिस के हवाले कर दिया, जिससे सब को लगे की यह एक सिर्फ हादसा ही हो. पुलिस ने भी पहले सामान्य एक्सीडेंट का मामला दर्ज कर जांच शुरू की लेकिन धीरे धीरे पुलिस जांच में मामला परत दर परत खुलने लगा.

5 साल पुरानी रंजिश, अब मर्डर: पुलिस जांच में यह सामने आया कि महासमुंद जनपद उपाध्यक्ष हुलसी चंद्राकर के पति जितेंद्र चंद्राकर की नेशनल हाइवे 353 पर फ्लाई ब्रिक्स की फैक्ट्री है. वहीं आरोपी अमन अग्रवाल की भी थोड़ी ही दूर पर जमीन है. जहां 5 साल पहले जमीन को लेकर दोनों के बीच विवाद और हाथापाई हुई. इस पर जितेन्द्र ने अमन अग्रवाल को जोरदार थप्पड़ लगा दिया था. इसके बाद अमन और जितेंद्र के बीच 5 साल से पुरानी दुश्मनी चल रही थी.

पूछताछ में कबूला गुनाह: इस कांड के बाद जांच और पूछताछ में अमन अग्रवाल ने पुलिस को बताया कि एक थप्पड़ की गूंज पिछले 5 सालों से उसके कानों में गूंज रही थी. उसी थप्पड़ का बदला उसने इस डबल मर्डर से लिया है. पुलिस के अनुसार अमन ने हत्या करना कबूल करते हुए बताया है की वह जितेंद्र चंद्राकर की हर हरकत पर नजर रखता था. इसके लिए उसके 2 दोस्त विजेंद्र विश्वकर्मा और अजित बघेल ने उसका साथ दिया है.

इस तरह की रेकी: विजेंद्र विश्वकर्मा घोड़ारी में एक गैरेज चलाता है जिसने अमन अग्रवाल के साथ मिलकर जितेन्द्र चंद्राकर की रेकी की और हत्या करने में शामिल रहा. साथ ही दूसरा साथी अजित बघेल जदूरी का काम करता था और विजेंद्र विश्वकर्मा का दोस्त था. मुख्य आरोपी अमन ने पुलिस को आगे बताया कि, 4 अक्टूबर की रात को वह अपने साथ हुए अपमान का बदला लेने की ठान चुका था और उसे सराडीह मोड़ पर अंधेरा होने का फायदा मिल गया. महासमुंद की ओर से सराडीह मोड़ पर जैसे ही जितेंद्र चंद्राकर अपने दोस्त अशोक साहू के साथ तब अमन अग्रवाल ने अपनी नई कार उन पर चढ़ा दी.

सिर्फ सबूत मिटाने दोस्त को भी मारा: आरोपी अमन तब तक उन्हें रौंदता रहा जब तक दोनों मर नहीं गए. अमन ने अशोक साहू की हत्या करने के पीछे की वजह भी बताई, कहा कि, अगर वो बच जाता तो सब भांडा फुट जाता इसलिए उसने अशोक को भी कुचल कर मार दिया. घटना को अंजाम देने के बाद अमन मौके से फरार होकर सीधे पुलिस थाने पहुंच गया और अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया.

पुलिस को हो चुका था शक: हादसे के बाद स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंचे और पुलिस को इस घटना की सूचना दी थी. पुलिस और एम्बुलेंस तुरंत मौके पर पहुंची. जांच में यह भी साफ हुआ कि मृतकों के शरीर पर जो निशान थे, वह एक सामान्य दुर्घटना के नहीं थे, बल्कि बेहद निर्ममता से कुचलने के थे. साथ ही फॉरेंसिक टीम ने पाया कि जो गाडी के पहियों के निशान थे वह बार बार आगे पीछे हुए थे. इससे यह साफ हो गया कि हत्या जानबूझकर की गई थी.

पूरे मामले पर 2 दिनों बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया की पहले आरोपी पर एक्सीडेंट के लिहाज से FIR की गई थी लेकिन जांच के बाद 103(1) हत्या और 61(2) षड्यंत्र जैसी गंभीर धाराएं जोड़ी गयी. मुख्य आरोपी अमन अग्रवाल, वीरेंद्र विश्वकर्मा और अजित बघेल को गिरफ्तार कर लिया गया है.