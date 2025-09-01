सीतामढ़ी: बिहार के सीतामढ़ी से आई एक चौंकाने वाली घटना ने सभी को हैरान कर दिया है. यहां एक ससुर अपने दामाद की हत्या करवा दी. यही नहीं हत्या की सुपारी देने के लिए उसने पेशेवर अपराधियों की मदद ली. मामला बथनाहा थाना क्षेत्र का है, जहां एक ही दिन में दो लोगों की हत्या ने सनसनी फैला दी. पुलिस ने मामले की जांच कर 72 घंटे के अंदर साजिश का पर्दाफाश कर दिया.

सीतामढ़ी का दोहरा हत्याकांड: घटना 17 अगस्त 2025 की सुबह की है, जब कोइली गांव के सरेह में एक युवक की लाश मिली. मृतक की पहचान दिलीप सिंह के रूप में की गई. इसके बाद घटनास्थल से महज 10 मीटर की दूरी पर एक और शव बरामद हुआ, जिसकी पहचान राजेश पासवान के रूप में हुई. पुलिस ने दोनों हत्याओं को गंभीरता से लेते हुए बथनाहा थाना में मामला दर्ज कर जांच शुरू की.

अमित रंजन, एसपी, सीतामढ़ी (ETV Bharat)

सीसीटीवी फुटेज से खुला राज: पुलिस अधीक्षक अमित रंजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष जांच टीम बनाई गई, जिसका नेतृत्व सदर डीएसपी-2 आशीष आनंद कर रहे थे. जांच में तकनीकी साक्ष्य और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद ली गई. इन फुटेज में तीन लोग एक बाइक पर सवार दिखाई दिए, जिसमें एक मृतक दिलीप सिंह भी शामिल था.

ससुर ने दामाद की कराई हत्या: फुटेज के आधार पर दो अन्य आरोपियों की पहचान हरिकेश गांव निवासी भोला साह और बिकाऊ राम के रूप में हुई. दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया. पूछताछ के दौरान उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि दिलीप सिंह की हत्या उसके ससुर अक्लू महतो के कहने पर की गई थी. पुलिस ने अक्लू महतो को भी गिरफ्तार कर लिया है.

हत्या करने से पहले पिलाई शराब: पुलिस की जांच में यह सामने आया कि दिलीप सिंह को पहले शराब पिलाई गई और फिर उसकी हत्या कर दी गई. शराब की आपूर्ति करने वाले राजेश पासवान को भी बाद में मार डाला गया. पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त हथियार, घटना के समय पहने गए कपड़े और लाल रंग की मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है.

हत्याकांड का खुलासा करते एसपी (ETV Bharat)

शराब ने छीनी शांति, और अंत में जान: दिलीप सिंह की आदतें उसकी मौत का कारण बनीं. उसे शराब की लत थी और वह लगातार अपनी जमीन बेच रहा था. ससुर अक्लू महतो ने कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन दिलीप ने उल्टा उन्हें गालियां दीं और प्रताड़ित किया. इन हालातों से तंग आकर ससुर ने दामाद को रास्ते से हटाने का फैसला किया.

एक लाख की सुपारी देकर कराई हत्या: अक्लू महतो ने भोला साह और बिकाऊ राम को दिलीप की हत्या के लिए एक लाख रुपये की सुपारी दी थी. इसमें से 12 हजार रुपये पहले दिए गए, जबकि घटना के बाद पांच हजार रुपये और दिए गए. इस घटना ने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया है.

"जांच में तकनीकी साक्ष्य, मोबाइल ट्रैकिंग और सीसीटीवी फुटेज का सहारा लिया गया. फुटेज में एक बाइक पर तीन लोग सवार नजर आए, जिनमें से एक मृतक दिलीप सिंह था. दो अन्य की पहचान भोला साह और बिकाऊ राम के रूप में हुई, जिन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की गई." -अमित रंजन, एसपी, सीतामढ़ी

ये भी पढ़ें