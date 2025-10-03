छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में डबल मर्डर, अज्ञात बदमाशों की तलाश जारी
रायगढ़ में एक बुजुर्ग महिला और उसके दामाद की हत्या कर दी गई है. पुलिस ने केस की जांच शुरू कर दी है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 3, 2025 at 7:55 PM IST
रायगढ़: जिले के धरमजयगढ़ में खूनी वारदात ने लोगों के बीच भय पैदा कर दिया है. यहां एक घर से दो लोगों की लाश मिली है. मृतकों में एक महिला और एक पुरुष शामिल है. रायगढ़ पुलिस ने शुरुआती जांच के आधार पर बताया कि एक बुजुर्ग महिला और उसके दामाद की गला घोंटकर हत्या कर दी गई है. दोनों के शव धरमजयगढ़ के घरघोड़ा थाना क्षेत्र के रायकेरा गांव में मिले हैं.
एसडीओपी ने दी जानकारी: इस घटना की जानकारी धरमजयगढ़ के अनुविभागीय पुलिस अधिकारी (एसडीओपी) सिद्धांत तिवारी ने मीडिया को दी है. उन्होंने बताया कि शुक्रवार सुबह घरघोड़ा थाना क्षेत्र के रायकेरा गांव में परिजनों ने घर में शव देखे, जिसके बाद यह वारदात प्रकाश में आया.
सोते समय की गई हत्या: एसडीओपी सिद्धांत तिवारी ने बताया कि पहली नजर में यह हत्या का केस है. ऐसा लगता है कि सुकमेत सिदार और उनके दामाद लक्ष्मण सिदार (60) की सोते समय गला घोंटकर हत्या की गई है.
लक्ष्मण अपनी शादी के बाद से ही अपने ससुराल वालों के साथ रह रहा था और उसके परिवार में उसकी पत्नी, एक बेटा और दो बेटियां है. घटना के समय, मृतक की पत्नी और बेटी दूसरे कमरे में सो रही थीं और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा- सिद्धांत तिवारी, एसडीओपी, रायगढ़ पुलिस
पुलिस हर एंगल से कर रही जांच: एसडीओपी सिद्धांत तिवारी ने बताया कि पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या ये हत्या संपत्ति विवाद की वजह से तो नहीं की गई है. इस सिलसिले में लोगों से पूछताछ का दौर जारी है. जांच के बाद ही इस केस में अहम खुलासा हो सकेगा
रायगढ़ में 11 सितंबर को हुई थी चार लोगों की हत्या: इससे पहले 11 सितंबर को चार लोगों की हत्या रायगढ़ में हुई थी. खरसिया के ठुसुकेला गांव में चार लोगों के शव बागान से मिले थे. उसके बाद अब 3 अक्टूबर को हत्या की एक और वारदात हुई है.