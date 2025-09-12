पटना में इश्क का खौफनाक अंजाम, रेलवे पटरी पर फेंका मिला शव, ऑनर किलिंग की आशंका

ETV Bharat / state

पटना में प्रेम-प्रसंग में प्रेमी युगल की हत्या कर शव रेलवे पटरी पर फेंका दिया गया. ऑनर किलिंग की आशंका जतायी जा रही है.

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 12, 2025 at 1:44 PM IST

3 Min Read
पटना: राजधानी पटना के धनरूआ थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक प्रेमी युगल की हत्या कर उनके शव को रेलवे पटरी पर फेंक दिया गया. यह मामला शुक्रवार को प्रकाश में आया जब पटना-गया रेलखंड के पोठही और नीमा हॉल्ट के बीच चंदननगर के पास एक युवक और युवती के शव बरामद हुए.

प्रेमी युगल की हत्या: जानकारी के मुताबिक, मृतकों की पहचान कर ली गई है. दोनों धनरूआ थाना क्षेत्र एक गांव के रहने वाले थे. दोनों के बीच प्रेम-संग चल रहा था और वे 6 सितंबर को घर से फरार हो गए थे. इस संबंध में 7 सितंबर को युवती के परिजनों ने धनरूआ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी.

प्रेमी युगल का रेलवे पटरी पर मिला शव (ETV Bharat)

रेलवे पटरी पर मिला दोनों का शव: शुक्रवार को स्थानीय लोगों ने रेलवे पटरी पर दोनों शव देखे और तुरंत पुलिस को सूचना दी. केवड़ा ओपी और धनरूआ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. शवों की स्थिति और घटनास्थल की परिस्थिति को देखते हुए पुलिस इसे सामान्य हादसा मानने को तैयार नहीं है.

ऑनर किलिंग की आशंका: घटना की गंभीरता को देखते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-2 कन्हैया कुमार खुद घटनास्थल पर पहुंचे. उन्होंने बताया कि मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है और ऑनर किलिंग की भी आशंका जताई जा रही है. परिजनों से पूछताछ और मोबाइल कॉल डिटेल्स के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है.

पुलिस कर रही पूछताछ: पुलिस फिलहाल दोनों परिवारों से पूछताछ कर रही है और घटना के सभी पहलुओं की गहराई से जांच की जा रही है. केवड़ा थाना और धनरूआ थाना की संयुक्त टीम इस मामले की तह तक जाने का प्रयास कर रही है. कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. वहीं मृतकों के परिजन शोक में डूबे हुए हैं और न्याय की गुहार लगा रहे हैं.

रेलवे पटरी पर मिला शव (ETV Bharat)

"जांच के बाद जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा. फिलहाल शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है. शवों की हालत देखकर प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत होता है."-कन्हैया कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-2

शव मिलने से गांव में सनसनी: इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है. ग्रामीणों में दहशत का माहौल है और लोग घटना को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं कर रहे हैं. ग्रामीणों का मानना है कि प्रेम संबंध को लेकर दोनों की हत्या की गई है और शव को दुर्घटना का रूप देने के लिए पटरी पर फेंका गया.

