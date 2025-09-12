ETV Bharat / state

पटना में इश्क का खौफनाक अंजाम, रेलवे पटरी पर फेंका मिला शव, ऑनर किलिंग की आशंका

पटना: राजधानी पटना के धनरूआ थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक प्रेमी युगल की हत्या कर उनके शव को रेलवे पटरी पर फेंक दिया गया. यह मामला शुक्रवार को प्रकाश में आया जब पटना-गया रेलखंड के पोठही और नीमा हॉल्ट के बीच चंदननगर के पास एक युवक और युवती के शव बरामद हुए.

प्रेमी युगल की हत्या: जानकारी के मुताबिक, मृतकों की पहचान कर ली गई है. दोनों धनरूआ थाना क्षेत्र एक गांव के रहने वाले थे. दोनों के बीच प्रेम-संग चल रहा था और वे 6 सितंबर को घर से फरार हो गए थे. इस संबंध में 7 सितंबर को युवती के परिजनों ने धनरूआ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी.

प्रेमी युगल का रेलवे पटरी पर मिला शव (ETV Bharat)

रेलवे पटरी पर मिला दोनों का शव: शुक्रवार को स्थानीय लोगों ने रेलवे पटरी पर दोनों शव देखे और तुरंत पुलिस को सूचना दी. केवड़ा ओपी और धनरूआ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. शवों की स्थिति और घटनास्थल की परिस्थिति को देखते हुए पुलिस इसे सामान्य हादसा मानने को तैयार नहीं है.

ऑनर किलिंग की आशंका: घटना की गंभीरता को देखते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-2 कन्हैया कुमार खुद घटनास्थल पर पहुंचे. उन्होंने बताया कि मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है और ऑनर किलिंग की भी आशंका जताई जा रही है. परिजनों से पूछताछ और मोबाइल कॉल डिटेल्स के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है.