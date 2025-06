ETV Bharat / state

डबल मर्डर से दहला बिहार, मुखिया और वार्ड सदस्य प्रतिनिधि को अपराधियों ने भून डाला - DOUBLE MURDER

लखीसराय में डबल मर्डर ( ETV Bharat )

Published : June 18, 2025 at 7:15 AM IST | Updated : June 18, 2025 at 10:58 AM IST

लखीसराय: बिहार के लखीसराय में हत्या का मामला सामने आया है. एक नहीं बल्कि दो-दो लोगों की हत्या कर दी गयी. घटना जिले के पिपरिया थाना के अंतगर्त ओलीपुर रामंचन्द्ररपुर गांव की है. अपराधियों ने मुखिया और वार्ड सदस्य प्रतिनिधि को गोलियों से छलनी कर दिया. डबल मर्डर से दहला इलाका: मृतक की पहचान ओलीपुर निवासी अनिल सिंह के पुत्र चंदन कुमार और अरविंद कुमार सिंह के पुत्र चंदन कुमार के रूप में हुई है. अनिल सिंह के पुत्र चंदन कुमार अपने ही गांव के मुखिया थे और अरविदं कुमार सिंह के पुत्र चंदन कुमार पैक्स के सदस्य थे. दोनों की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गयी. मंगलवार मध्य रात्रि की घटना: घटना उस वक्त हुई जब मंगलवार मध्य रात्रि को दोनों साथ में श्राद्धकर्म से वापस लौट रहे थे. इसी दौरान हनुमान गली के पास पहले से घात लगाए अपराधियों ने अंधाधुंन फायरिंग कर दी. गोली की आवाज सुनकर लोग पहुंचे तो अपराधी मौके से फरार हो गए. मुखिया को कई गोली लगी: परिजनों ने बताया कि दोनों को इलाज के लिए लखीसराय सदर अस्पताल लाए. अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर ने दोनों को मृत घोषित कर दिया. बताया जा रहा है कि मुखिया को कई गोली लगी है, जिससे उनकी मौत घटनास्थल पर ही हो गयी थी. पैक्स सदस्य की मौत अस्पताल पहुंचने से पहले हो गयी. "10 दिन पहले गांव के ही समाजसेवी का निधन हुआ था. मंगलवार की रात ब्राह्मणभोज था. इसी में स्थानीय मुखिया चंदन कुमार सिंह और पैक्स सदस्य चंदन कुमार भोज में गए थे. रात में दोनों अपने घर लौट रहे थे इसी दौरान दोनों पर हमला कर दिया गया. दोनों की मौत हो गयी." -अरुण कुमार, परिजन

