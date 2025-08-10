Essay Contest 2025

कानपुर में किन्नर और उसके मुंहबोले भाई की हत्या; पीलीभीत में पैसों के विवाद में युवक का मर्डर - KANPUR NEWS

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 10, 2025 at 9:10 AM IST

Updated : August 10, 2025 at 10:37 AM IST

कानपुर/पीलीभीत: रक्षाबंधन की रात कानपुर शहर में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई. हत्यारों ने घर में लूटपाट भी की है. घर में रहने वाली एक किन्नर और उसके मुंहबोले भाई की हत्या करके दीवान में ठूंस दिया गया था. पुलिस जब मौके पर पहुंची तो शवों से बदबू आ रही थी. माना जा रहा है, कि हत्या कुछ दिन पहले की गई होगी, क्योंकि मृतका का मोबाइल 4 दिन से बंद था. उसके घर में सारा सामान बिखरा पड़ा था. पुलिस टीम ने मौके पर जांच-पड़ताल की है. दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. यह वारदात कानपुर दक्षिण के हनुमंत विहार थाना क्षेत्र में खाड़ेपुर की है.

डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने मामले की गंभीरता को देखकर मौके पर फोरेंसिक टीम को बुलाया और साक्ष्य इकट्ठे किए गए. पुलिस टीम ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगालना शुरू कर दिए हैं. पुलिस का दावा है, कि जल्द ही दोहरे हत्याकांड का खुलासा किया जाएगा.

रिटायर्ट फौजी के घर पर रहने आई थी किन्नर: मैनपुरी जिले के किशनी थाना क्षेत्र स्थित धरमंगदपुर गांव निवासी गुड्डी ने बताया कि उनकी बेटी काजल (25) करीब एक महीने पहले ही रिटायर्ड फौजी के घर किराए पर रहने के लिए पहुंची थी. काजल धीरे-धीरे अपना सामान शिफ्ट कर रही थी. किसी को नहीं पता था कि अचानक ऐसी वारदात हो जाएगी. उन्होंने कहा कि मैंने अपने भाई के बेटे देव (12) को गोद लिया था. काजल कानपुर में रह रही थी और भाई भी उसके बाद रहकर पढ़ाई कर रहा था. काजल ने भाई का छठवीं कक्षा में प्रवेश कराया था. दोनों की हत्या कर दी गई है.

चार दिन से काजल का फोन स्विच ऑफ: क्षेत्रीय लोगों ने पुलिस को बताया कि काजल से मिलने के लिए अक्सर गोलू व आकाश नाम के दो युवक आते थे. अब पुलिस ने इन्हें तलाशना शुरू कर दिया है. डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी का कहना है, कि युवकों से पूछताछ करेंगे. शायद उससे हत्या का कोई सुराग मिल जाए. काजल की कॉल डिटेल भी खंगाली जा रही है. परिजनों ने बताया कि काजल का मोबाइल 4 दिन से स्विच ऑफ था.

पैसों के लिए कर दी हत्या: पीलीभीत के बरखेड़ा थाना क्षेत्र में कटवारा गांव में दो पक्षों के विवाद में एक युवक की हत्या कर दी गई. गांव निवासी हरिशंकर और सतपाल पक्ष के लोगों का गांव के ही सूरजपाल और नन्हे लाल पक्ष से पैसों के लेनदेन को लेकर विवाद चल रहा है. रविवार देर रात सूरजपाल और नन्हे लाल अपने कई साथियों के पहुंचे और सतपाल, हरिशंकर पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया.

इस दौरान सतपाल समेत कुल 6 लोग घायल हुए. वहीं, दूसरे पक्ष के 4 लोगों को भी चोटें आई हैं. घटना के दौरान घायल हुए सभी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरखेड़ा ले जाया गया. वहां डॉक्टर ने सतपाल को मृत घोषित कर दिया. बीसलपुर सीओ प्रगति चौहान ने बताया घटनाक्रम की जानकारी मिली है. पिटाई के दौरान घायल हुए युवक की मौत हुई है. मामले की जांच की जा रही है.

