दुमका में डबल मर्डर से मचा हड़कंप, बुजुर्ग दंपति की धारदार हथियार से हत्या, बेटियों को भी नहीं बख्शा - DOUBLE MURDER IN DUMKA

दुमका में डबल मर्डर से हड़कंप मच गया है. एक बुजुर्ग दंपति की हत्या कर दी गई है.

घटनास्थल पर मौजूद पुलिस जवान (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 2, 2025 at 10:13 AM IST

दुमका: जिले के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के सुंदराप्लान गांव में डबल मर्डर से हड़कंप मच गया. यहां एक बुजुर्ग दंपति की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई. उनकी दो बेटियों पर भी हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया है. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. वहीं, पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

देर रात दिया गया वारदात को अंजाम

बताया जा रहा है कि शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के सुंदराप्लान गांव में एक बुजुर्ग दंपति साहेब हेम्ब्रम (63) और मंगली किस्कु (60) की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई है. साथ ही उनकी दो बेटियों हीरामुनि हेम्ब्रम (25) और बेनी हेंब्रम (17) को भी घायल कर दिया गया. घटना 1 और 2 सितंबर की दरम्यानी रात 2 से 3 बजे की बताई जा रही है.

घटना के बाद घायल महिला ने हेल्पलाइन नंबर 112 पर कॉल किया, जिसके बाद मामला पुलिस के संज्ञान में आया. थाना प्रभारी अमित कुमार लकड़ा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और तत्काल घायलों को दुमका फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया. साथ ही पुलिस शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुट गई है.

बेटी के प्रेमी पर हत्या की आशंका

इस पूरे मामले पर दुमका एसपी पीतांबर सिंह खेरवार ने फोन पर जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग दंपति की हत्या कर दी गई है. उनकी दो बेटियों पर भी हमला किया गया है. पुलिस टीम मामले की गहन जांच कर रही है. एसपी ने बताया कि मामले में दंपति की बड़ी बेटी के प्रेमी द्वारा वारदात को अंजाम देने की बात सामने आ रही है. वह बीती रात उनके घर आया था, जो पाकुड़ का रहने वाला बताया जा रहा है. टीम सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है. घायलों से पूछताछ के बाद ही घटना के कारणों का खुलासा हो पाएगा.

