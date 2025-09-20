ETV Bharat / state

दुमका में डबल मर्डर से मचा हड़कंप, नानी-नातिन की बेरहमी से हत्या

दुमका: जिले के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के आमचूंआ गांव में एक 20 वर्षीय आदिवासी युवती सोना मुर्मू और उसकी 70 वर्षीय नानी सोना बास्की की हत्या कर दी गई. इस दोहरे हत्याकांड से इलाके में सनसनी फैल गई है. घटना की सूचना पुलिस को दी गई. एसडीपीओ विजय कुमार महतो के नेतृत्व में पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई.

नानी के घर में रहती थी मृतका

दरअसल, मृतका सोना मुर्मू की शादी 02 वर्ष पहले हुई थी और वह अपने माता-पिता और पति राजू सोरेन के साथ अपने नानी के घर शिकारीपाड़ा के आमचूंआ गांव में रहती थी. शुक्रवार को मृतका के माता-पिता दुमका के काठीकुंड थाना क्षेत्र के जलवाडुबा गांव में अपनी बेटी के ससुराल गए थे. जबकि सोना मुर्मू का पति राजू सोरेन किसी काम से बाहर गया था.

रात करीब नौ-दस बजे जब वह वापस आया तो देखा कि उसकी पत्नी और पत्नी की नानी की हत्या कर दी गई है. शव देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि दोनों को लाठी और किसी भारी औजार से वार कर हत्या की गई है. वहीं, मृतका के साथ 06 माह की बच्ची भी सो रही थी, जो सुरक्षित है. घटनास्थल से खून से लथपथ एक लाठी बरामद की गई है. राजू सोरेन खेती-बाड़ी कर अपनी आजीविका चलाता है.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

घटना की जानकारी मिलने पर दुमका एसडीपीओ विजय कुमार महतो, थाना प्रभारी अमित लकड़ा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे हैं. मामले में छानबीन की जा रही है. हालांकि अभी तक हत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है. फोरेंसिक टीम भी घटनास्थल पर पहुंची है.