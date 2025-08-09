भिलाई\दुर्ग: रक्षाबंधन से एक दिन पहले भिलाई में डबल मर्डर की घटना से सनसनी फैल गई है. शुक्रवार रात नेवई के दशहरा भाठा में दो युवकों की हत्या हो गई. एक युवक ने हत्या की इन घटनाओं को अंजाम दिया. यह घटना दो-तीन दिन पहले हुए एक मामूली विवाद का नतीजा है, जिसमें दो युवको का झगड़ा आरोपी के पिता से हुआ था. इस डबल मर्डर से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है.
आपसी विवाद में दो युवकों की हत्या: शुक्रवार रात नेवई थाना अंतर्गत दशहरा भाठा में 21 वर्षीय आरोपी निखिल ने चाकू से हमला कर दो युवकों की हत्या कर दी. मृतकों की पहचान चिंतामणि (21 वर्ष) और गौरव कोसरिया (22 वर्ष) के रूप में हुई है. जानकारी के मुताबिक, वारदात की जड़ दो-तीन दिन पहले हुई एक मामूली कहासुनी है. मृतकों का विवाद आरोपी के पिता से हुआ था, जिससे आक्रोशित निखिल ने यह कदम उठाया. घटना के दौरान चिंतामणि की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल गौरव कोसरिया को तुरंत अस्पताल ले जाया गया. जहां इलाज के दौरान गौरव ने भी दम तोड़ दिया.
आरोपी को सुपेला से किया गिरफ्तार: सीएसपी भिलाई नगर सत्य प्रकाश तिवारी ने बताया कि बीती रात आपसी विवाद को लेकर आरोपी निखिल ने अपने हमउम्र के दो युवकों की चाकू से हमला किया, जिससे दोनों की मौत हो गई. मामले में आरोपी को सुपेला से गिरफ्तार किया गया है.
सीएसपी ने आगे बताया कि आरोपी निखिल के पिता के साथ दोनों युवकों का विवाद हुआ था. जिसके बाद आक्रोशित आरोपी ने इस घटना को अंजाम दिया. मृतक गौरव कोसरिया पर कई मामले दर्ज है. थाने का गुंडा बदमाश था. फिलहाल नेवई पुलिस ने अपराध दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है.