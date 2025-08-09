Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

भिलाई डबल मर्डर: रक्षाबंधन से पहले दो युवकों की चाकू मारकर हत्या - MURDER DURG BHILAI

दुर्ग में राखी के त्योहार के बीच डबल मर्डर से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है.

DOUBLE MURDER BHILAI
भिलाई डबल मर्डर (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 9, 2025 at 11:55 AM IST

Updated : August 9, 2025 at 12:18 PM IST

2 Min Read

भिलाई\दुर्ग: रक्षाबंधन से एक दिन पहले भिलाई में डबल मर्डर की घटना से सनसनी फैल गई है. शुक्रवार रात नेवई के दशहरा भाठा में दो युवकों की हत्या हो गई. एक युवक ने हत्या की इन घटनाओं को अंजाम दिया. यह घटना दो-तीन दिन पहले हुए एक मामूली विवाद का नतीजा है, जिसमें दो युवको का झगड़ा आरोपी के पिता से हुआ था. इस डबल मर्डर से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है.

आपसी विवाद में दो युवकों की हत्या: शुक्रवार रात नेवई थाना अंतर्गत दशहरा भाठा में 21 वर्षीय आरोपी निखिल ने चाकू से हमला कर दो युवकों की हत्या कर दी. मृतकों की पहचान चिंतामणि (21 वर्ष) और गौरव कोसरिया (22 वर्ष) के रूप में हुई है. जानकारी के मुताबिक, वारदात की जड़ दो-तीन दिन पहले हुई एक मामूली कहासुनी है. मृतकों का विवाद आरोपी के पिता से हुआ था, जिससे आक्रोशित निखिल ने यह कदम उठाया. घटना के दौरान चिंतामणि की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल गौरव कोसरिया को तुरंत अस्पताल ले जाया गया. जहां इलाज के दौरान गौरव ने भी दम तोड़ दिया.

भिलाई डबल मर्डर (ETV Bharat Chhattisgarh)

आरोपी को सुपेला से किया गिरफ्तार: सीएसपी भिलाई नगर सत्य प्रकाश तिवारी ने बताया कि बीती रात आपसी विवाद को लेकर आरोपी निखिल ने अपने हमउम्र के दो युवकों की चाकू से हमला किया, जिससे दोनों की मौत हो गई. मामले में आरोपी को सुपेला से गिरफ्तार किया गया है.

सीएसपी ने आगे बताया कि आरोपी निखिल के पिता के साथ दोनों युवकों का विवाद हुआ था. जिसके बाद आक्रोशित आरोपी ने इस घटना को अंजाम दिया. मृतक गौरव कोसरिया पर कई मामले दर्ज है. थाने का गुंडा बदमाश था. फिलहाल नेवई पुलिस ने अपराध दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है.

मिलावटखोरों पर सिर्फ कार्रवाई नहीं, अब सजा भी, छत्तीसगढ़ का खाद्य न्याय मॉडल बना बलौदाबाजार

कोटवार की हत्या पर कवर्धा में बवाल, प्रशासन से कोटवारों ने लगाई सुरक्षा की गुहार

सुकमा में तीन खूंखार नक्सली गिरफ्तार, कोबरा जवानों की शहादत का मिला न्याय

भिलाई\दुर्ग: रक्षाबंधन से एक दिन पहले भिलाई में डबल मर्डर की घटना से सनसनी फैल गई है. शुक्रवार रात नेवई के दशहरा भाठा में दो युवकों की हत्या हो गई. एक युवक ने हत्या की इन घटनाओं को अंजाम दिया. यह घटना दो-तीन दिन पहले हुए एक मामूली विवाद का नतीजा है, जिसमें दो युवको का झगड़ा आरोपी के पिता से हुआ था. इस डबल मर्डर से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है.

आपसी विवाद में दो युवकों की हत्या: शुक्रवार रात नेवई थाना अंतर्गत दशहरा भाठा में 21 वर्षीय आरोपी निखिल ने चाकू से हमला कर दो युवकों की हत्या कर दी. मृतकों की पहचान चिंतामणि (21 वर्ष) और गौरव कोसरिया (22 वर्ष) के रूप में हुई है. जानकारी के मुताबिक, वारदात की जड़ दो-तीन दिन पहले हुई एक मामूली कहासुनी है. मृतकों का विवाद आरोपी के पिता से हुआ था, जिससे आक्रोशित निखिल ने यह कदम उठाया. घटना के दौरान चिंतामणि की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल गौरव कोसरिया को तुरंत अस्पताल ले जाया गया. जहां इलाज के दौरान गौरव ने भी दम तोड़ दिया.

भिलाई डबल मर्डर (ETV Bharat Chhattisgarh)

आरोपी को सुपेला से किया गिरफ्तार: सीएसपी भिलाई नगर सत्य प्रकाश तिवारी ने बताया कि बीती रात आपसी विवाद को लेकर आरोपी निखिल ने अपने हमउम्र के दो युवकों की चाकू से हमला किया, जिससे दोनों की मौत हो गई. मामले में आरोपी को सुपेला से गिरफ्तार किया गया है.

सीएसपी ने आगे बताया कि आरोपी निखिल के पिता के साथ दोनों युवकों का विवाद हुआ था. जिसके बाद आक्रोशित आरोपी ने इस घटना को अंजाम दिया. मृतक गौरव कोसरिया पर कई मामले दर्ज है. थाने का गुंडा बदमाश था. फिलहाल नेवई पुलिस ने अपराध दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है.

मिलावटखोरों पर सिर्फ कार्रवाई नहीं, अब सजा भी, छत्तीसगढ़ का खाद्य न्याय मॉडल बना बलौदाबाजार

कोटवार की हत्या पर कवर्धा में बवाल, प्रशासन से कोटवारों ने लगाई सुरक्षा की गुहार

सुकमा में तीन खूंखार नक्सली गिरफ्तार, कोबरा जवानों की शहादत का मिला न्याय

Last Updated : August 9, 2025 at 12:18 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

DOUBLE MURDER BHILAIBHILAI CRIMEभिलाई मर्डरMURDER ON RAKSHABANDHANMURDER DURG BHILAI

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

78 साल से सड़क का इंतजार, पगडंडी पर टिकी है जीवन की डोर, देखिए डुवाल गांव का दर्द

अबूझमाड़ का कोड़तामरका गांव, जहां ना सड़क है, ना स्कूल, ना डॉक्टर, फिर भी खड़ी है एक आत्मनिर्भर बस्ती

सरगुजा के ट्राइबल बेल्ट में पीरियड्स पर चर्चा, पैडवुमन की मुहिम से महिलाओं की सेहत और आर्थिक स्थिति सुधरी

छत्तीसगढ़ की 'सूपा आर्ट' का विस्तार न्यूजीलैंड तक, कोरबा ने दी नयी पहचान; देखिए कमाल की चित्रकारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.