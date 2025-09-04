ETV Bharat / state

डोटासरा-जूली ने साधा सरकार पर निशाना, बोले-भाजपा सरकार को चैन से नहीं बैठने देंगे - DOTASRA TARGETED GOVERNMENT

कांग्रेस के खेल प्रकोष्ठ के नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष अमीन पठान के पदभार ग्रहण समारोह में कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने शिरकत की.

Jully Dotasra at swearing-in ceremony
पदभार ग्रहण समारोह में जूली-डोटासरा (ETV Bharat Jaipur)
Published : September 4, 2025 at 8:47 PM IST

जयपुर: पीसीसी मुख्यालय के बाहर खेल प्रकोष्ठ के नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष अमीन पठान के पदभार ग्रहण कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला. जूली ने कहा कि हम लगातार सरकार को अलग-अलग मुद्दों पर घेर रहे हैं. पूरे प्रदेश में अतिवृष्टि हो रही है और सरकार उसकी सुध नहीं ले रही है, हमने विधानसभा में यह बात उठाई, अब जाकर मुख्यमंत्री ने अपने विधायकों से फीडबैक लेने की बात कही है.

उन्होंने कहा कि सरकार ने पौने दो साल में पूरे राजस्थान को बर्बाद करके छोड़ दिया है. लोगों के मकान पानी में बह गए हैं. सड़कें टूट गई, बिजली नहीं आ रही है. खेत भर गए हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है. इस सरकार ने प्रदेश के ये हालात कर दिए हैं. राजस्थान में 193 लोग बरसात में मारे जा चुके हैं और सरकार को पता ही नहीं है. वहीं डोटासरा ने कहा कि अमीन पठान के पदभार ग्रहण करने के बाद भाजपा सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है. जनता के मुद्दों पर सरकार और उनके मंत्री जवाब देने में सक्षम नहीं हैं. संवैधानिक पद स्पीकर की कुर्सी को भी बीजेपी के मुख्यमंत्री, विधायक और पूरी सरकार अपने बचाव के लिए इस्तेमाल कर रही है, उसकी हम निंदा करते हैं.

जूली-डोटासरा ने बीजेपी पर बोला जुबानी हमला, देखें वीडियो (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: पीसीसी चीफ डोटासरा बोले, स्पीकर ने रवैया नहीं सुधारा, तो बजट सत्र में लाएंगे अविश्वास प्रस्ताव - RAJASTHAN ASSEMBLY SESSION 2025

उन्होंने कहा कि ये वही कांग्रेस पार्टी है, जिसके नेताओं ने देश की आजादी के लिए अपने सीने पर गोली खाई थी, संघ की तरह माफीनामा नहीं लिखा था. उन्होंने कहा कि हमारे विधायकों ने इस सरकार की विधानसभा में चूलें हिला दी हैं. अतिवृष्टि से सैकड़ों लोग मारे गए हैं. हजारों किसान बेघर हो गए हैं, पशुधन की हानि हुई है और हमारे मुख्यमंत्री ब्यूरोक्रेसी को सुबह 11 से लेकर रात के 9 बजे तक लेकर बैठे रहते हैं. उनको फील्ड में जाने नहीं देते हैं.

पढ़ें: विपक्ष ने अतिवृष्टि पर सरकार को घेरा, किरोड़ी लाल मीणा ने जवाब ​तो किया हंगामा - RAJASTHAN ASSEMBLY SESSION 2025

जिलों में स्टेडियम का काम रोका: कांग्रेस खेल प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अमीन पठान ने कहा कि पौने दो साल के शासन में खेल और खिलाड़ियों के लिए कोई घोषणा नहीं की गई है. कोई बड़े काम नहीं किए गए और पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की तरफ से जो जिलों में स्टेडियम बनाने की घोषणा की गई थी, उसका काम शुरू हुआ था, वो भी रोक दिया गया है. क्रिकेट का भला नहीं किया जा रहा है और न ही चुनाव कराए जा रहे हैं. एडहॉक कमेटी बनाकर वहां पर राजनीति की जा रही है.

पढ़ें: विपक्ष के हंगामे के बीच राजस्थान विधानसभा में 3 विधेयक ध्वनिमत से पारित - RAJASTHAN ASSEMBLY

उन्होंने कहा कि तमाम तरह के खेल संघ में सरकार का यही रवैया है. एक तरीके से सरकार खेलों को बर्बाद करने पर लगी हुई है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे. खेल और खिलाड़ियों के हितों के लिए सड़कों पर संघर्ष करेंगे और इस सरकार को झुकने पर मजबूर कर देंगे. पदभार ग्रहण समारोह में राज्यसभा सांसद नीरज डांगी, विधायक अमीन कागजी, रफीक खान, हाकम अली खान, जाकिर हुसैन, विकास चौधरी, वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष खानूखान बुधवाली सहित पार्टी कार्यकर्ता और नेता भी मौजूद रहे.

