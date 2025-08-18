जयपुर: प्रदेश की नौकरशाही में एक बार फिर विस्तार हुआ है. सोमवार को प्रदेश को चार नए आईएएस अधिकारी मिले हैं, जो अन्य सेवाओं से आईएएस में पदोन्नत हुए हैं. इस संबंध में डीओपीटी (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) ने अधिसूचना जारी कर दी है. इनमें डॉ. नीतिश शर्मा, अमिता शर्मा, नरेंद्र कुमार मगनानी और नरेश कुमार गोयल शामिल हैं. दिलचस्प बात यह है कि चार में से तीन आईएएस अधिकारी सांख्यिकी सेवा से पदोन्नत हुए हैं, जबकि अमीता शर्मा लेखा सेवा से आईएएस बनी हैं. 2023 में खाली हुए पदों पर इन अधिकारियों को पदोन्नति दी गई है.

सरकार ने भेजे थे 20 नाम: अन्य सेवाओं से आईएएस में पदोन्नति के लिए राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों से लगभग 20 नाम संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को भेजे थे. इसके बाद कई दौर की बैठकें हुईं, जिनमें नामों पर चर्चा हुई और साक्षात्कार के बाद इन अधिकारियों का आईएएस में पदोन्नति हुआ है. अन्य सेवाओं से आईएएस बनने वाले अधिकारियों को नियमों के तहत नॉन-स्टेट सर्विस कहा जाता है, जबकि राजस्थान प्रशासनिक सेवा (आरएएस) से आईएएस बनने वालों को स्टेट सर्विस माना जाता है.

पढ़ें: पुलिस निरीक्षक के 605 पदों पर पदोन्नति का मौका, SI से 1 अगस्त तक मांगे आवेदन

समिति करती है जांच: अन्य सेवाओं से आईएएस में पदोन्नति पाने वाले अधिकारियों की जांच के लिए राज्य सरकार एक अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित करती है. इसमें दो या तीन अन्य आईएएस अधिकारी भी शामिल होते हैं. यह समिति विभिन्न विभागों से आए नामों की जांच करके यूपीएससी को सूची भेजती है. अन्य सेवाओं से आईएएस में पदोन्नति को लेकर आरएएस एसोसिएशन ने आपत्ति जताई थी. यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था. एसोसिएशन का तर्क था कि आईएएस में पदोन्नति मुख्य रूप से राजस्थान प्रशासनिक सेवा (आरएएस) के अधिकारियों को ही मिलनी चाहिए, और केवल विशेष परिस्थितियों में ही अन्य सेवाओं से अधिकारियों को लिया जाना चाहिए. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने आरएएस एसोसिएशन की आपत्तियों को खारिज करते हुए कहा था कि अन्य सेवाओं से आईएएस बनने की प्रक्रिया किसी भी तरह से अवैध नहीं है.