डेंगू मलेरिया से बचने डोर टू डोर होगा सर्वे,अलर्ट मोड पर हेल्थ टीम, क्या हैं संक्रमण के लक्षण और बचाव

कोरबा : डेंगू, मलेरिया और इस तरह की जलजनित बीमारियों से सुरक्षा और बचाव के लिए नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट मोड पर काम शुरू किया है.

दरअसल बीते कुछ वर्षों के दौरान शहर के मुड़ापार क्षेत्र के इलाकों में डेंगू का प्रकोप देखने को मिला था. कुछ वर्ष पहले तो इस क्षेत्र में डेंगू से ग्रसित लोगों की मौत भी हुई थी. इन तथ्यों के मद्देनजर निगम क्षेत्र के वार्ड और बस्तियों में विशेष अभियान चलाए जाने का निर्णय लिया गया है. संयुक्त टीमें डोर-टू-डोर पहुंचकर दवाओं के छिड़काव, संभावित लार्वा को खत्म करने की दिशा में काम करेगी. लोगों में जागरूकता लाने का कार्य एक अभियान के रूप में किया जाएगा.





निगम और स्वास्थ्य अमले ने कसी कमर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)





जल जमाव को खत्म करने का अभियान : बस्तियों में घनी आबादी एवं घर के आसपास, छतों पर, घर के बाहर, भीतर रखे कबाड़ सामग्रियों में जल जमाव को खत्म करने का अभियान चलाया गया है. एहतियाती कदम उठाने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है. महापौर संजूदेवी राजपूत, निगम आयुक्त आशुतोष पाण्डेय के निर्देश पर नगर पालिक निगम कोरबा और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त बैठक निगम कार्यालय में आयोजित हुई है.

कीटजनित बीमारियों को रोकने पर जोर : बैठक में अपर आयुक्त विनय मिश्रा, उपायुक्त नीरज कौशिक, स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.संजय तिवारी, स्वास्थ्य विभाग से डॉ.सिद्दीकी, डॉ.दुबे सहित जिला समन्वयक ज्योत्सना सहित निगम के स्वच्छता विभाग व जिला स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे. अपर आयुक्त विनय मिश्रा ने बैठक में कहा कि लगातार बरसात होने के कारण में डेंगू, मलेरिया और कीटजनित बीमारियों की संभावना बढ़ जाती है.