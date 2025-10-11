डेंगू मलेरिया से बचने डोर टू डोर होगा सर्वे,अलर्ट मोड पर हेल्थ टीम, क्या हैं संक्रमण के लक्षण और बचाव
डेंगू मलेरिया के प्रकोप से बचने के लिए निगम और स्वास्थ्य विभाग ने संयुक्त बैठक की.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 11, 2025 at 6:53 PM IST
कोरबा : डेंगू, मलेरिया और इस तरह की जलजनित बीमारियों से सुरक्षा और बचाव के लिए नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट मोड पर काम शुरू किया है.
दरअसल बीते कुछ वर्षों के दौरान शहर के मुड़ापार क्षेत्र के इलाकों में डेंगू का प्रकोप देखने को मिला था. कुछ वर्ष पहले तो इस क्षेत्र में डेंगू से ग्रसित लोगों की मौत भी हुई थी. इन तथ्यों के मद्देनजर निगम क्षेत्र के वार्ड और बस्तियों में विशेष अभियान चलाए जाने का निर्णय लिया गया है. संयुक्त टीमें डोर-टू-डोर पहुंचकर दवाओं के छिड़काव, संभावित लार्वा को खत्म करने की दिशा में काम करेगी. लोगों में जागरूकता लाने का कार्य एक अभियान के रूप में किया जाएगा.
जल जमाव को खत्म करने का अभियान : बस्तियों में घनी आबादी एवं घर के आसपास, छतों पर, घर के बाहर, भीतर रखे कबाड़ सामग्रियों में जल जमाव को खत्म करने का अभियान चलाया गया है. एहतियाती कदम उठाने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है. महापौर संजूदेवी राजपूत, निगम आयुक्त आशुतोष पाण्डेय के निर्देश पर नगर पालिक निगम कोरबा और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त बैठक निगम कार्यालय में आयोजित हुई है.
कीटजनित बीमारियों को रोकने पर जोर : बैठक में अपर आयुक्त विनय मिश्रा, उपायुक्त नीरज कौशिक, स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.संजय तिवारी, स्वास्थ्य विभाग से डॉ.सिद्दीकी, डॉ.दुबे सहित जिला समन्वयक ज्योत्सना सहित निगम के स्वच्छता विभाग व जिला स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे. अपर आयुक्त विनय मिश्रा ने बैठक में कहा कि लगातार बरसात होने के कारण में डेंगू, मलेरिया और कीटजनित बीमारियों की संभावना बढ़ जाती है.
शहर के कुछ क्षेत्रों में डेंगू के प्रकरण सामने आए थे.इसलिएम हमें इस दिशा में अलर्ट मोड पर रहकर काम करना होगा. बैठक में ये निर्णय लिया गया कि स्वास्थ्य विभाग के मैदानी अमले, नगर निगम के मैदानी अमले और मितानिनों की संयुक्त टीमें घर-घर पहुंचकर एक विशेष अभियान के रूप में इन बीमारियों से बचाव और सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक इंतजाम करेंगे- विनय मिश्रा, अपर आयुक्त
हॉटस्पॉट क्षेत्र को किया जाएगा चिन्हित : अभियान के दौरान कीटनाशक एवं लार्वारोधी दवाओं का छिड़काव कर संभावित लार्वा, मच्छर को खत्म करने का कार्य होगा. विशेषकर हॉटस्पॉट क्षेत्रों को चिन्हित कर वहां सघन कार्यवाही की जाएगी. घरों के आसपास और घर की छतों पर जल जमाव ना हो, छत पर रखी पानी टंकी ढकी हुई और ढक्कनयुक्त हो, घरों एवं घरों के बाहर रखे कबाड़, कूलर, गमले, फूलदान में जल जमाव न हों, इस दिशा में लोगों को जागरूक किया जाएगा.
क्या हैं डेंगू के लक्षण : डेंगू बीमारी एडिज नामक मच्छर के काटने से होती है. एडिज मच्छर दिन के समय काटता है. डेगू रोग के प्रमुख लक्षण अचानक तेज सिर दर्द, तेज बुखार, मांसपेशियों तथा जोड़ों में दर्द, आंखों के पीछे दर्द होना जो आंखों के घुमाने से बढ़ता है, जी मिचलाना व उल्टी होना, गंभीर मामलों में नाक मुंह मसूड़ों से खून आना और त्वचा पर चकत्ते उभरना आदि प्रमुख लक्षण हैं.
साफ पानी में पनपते हैं डेंगू मच्छर : एडिज मच्छर साफ पानी में पनपते हैं. इसलिए कूलर, पानी की टंकी, पक्षियों के पीने के पानी का बर्तन, फ्रीज की ट्रे, फूलदान, खाली टायर, खुले हुए ओव्हरहेड टैंक, छतों में रूका बरसाती पानी नियमित रूप से खाली किया जाना इस मच्छर को पनपना देने से रोकने के प्रमुख उपाय हैं.
नारायणपुर कोंडागांव मार्ग जर्जर, वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल करने पर विरोध, ड्राइवर बोले रास्ता बदलना हमारी मजबूरी
शिक्षा के लिए दांव पर जिंदगी, उफनती नदी पार करके बच्चे जाते हैं स्कूल
सूदखोरी करने वाली दबंग महिला गिरफ्तार,फर्जी दस्तावेज बनवाकर ज्यादा पैसा मांगने का मामला