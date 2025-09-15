ETV Bharat / state

डोंगरगढ़ में 4 साल की मासूम से गलत काम, 53 साल का आरोपी गिरफ्तार

आरोपी गिरफ्तार: पुलिस ने आरोपी के रूप में बच्ची के 53 साल के एक पड़ोसी को गिरफ्तार किया है. पूरी घटना रविवार शाम की है, जब जिले के डोंगरगढ़ शहर में पीड़िता बच्ची ट्यूशन से लौट रही थी. इसी दौरान आरोपी ने उसके साथ अमानवीय कृत्य किया. घर लौटने पर बच्ची ने शारीरिक पीड़ा जताई.

राजनांदगांव: जिले की धर्मनगरी के रूप में प्रसिद्ध डोंगरगढ़ शहर में महज 4 साल की मासूम से बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है. इस वारदात ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया है. घटना के बाद आक्रोशित नागरिकों ने थाना घेराव किया, इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की.

बच्ची आरोपी को दादा बोलती थी: बच्ची ने मां को बताया कि, दादा ने उसे परेशान किया. थाना घेराव के दबाव के बाद पुलिस ने रातोंरात कार्रवाई शुरू की. बच्ची का तत्काल मेडिकल परीक्षण कराया गया और मामला दर्ज किया गया. पीड़िता के परिजनों के बयान और स्थानीय लोगों की जानकारी के आधार पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया, गहन पूछताछ और फॉरेंसिक जांच के बाद आरोपी ने अपना अपराध कबूल कर लिया.

परिजनों ने FIR दर्ज कराई गई थी, मेडिकल के बाद नाबालिग से दुष्कर्म की पुष्टि हुई, विवेचना के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और न्यायालय भेजा जा रहा है आरोपी ने पूछताछ में गवाहों के समक्ष जुर्म कबूल किया है- आशीष कुंजाम, एसडीओपी डोंगरगढ़

घर में नशे का अड्डा होने का भी आरोप: स्थानीय निवासियों ने आरोपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि उसके घर पर नशे का अड्डा चलता था और पुलिस ने पहले की शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं की, इस लापरवाही को घटना का प्रमुख कारण बताया जा रहा है.

फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है और पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी हुई है. शहर के लोग पीड़ित परिवार के साथ एकजुटता दिखाते हुए त्वरित न्याय की मांग कर रहे हैं. पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि आरोपी के खिलाफ ठोस सबूतों के साथ मजबूत मामला बनाया जाएगा और आरोपी को कोर्ट में सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी.