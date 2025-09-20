ETV Bharat / state

सांवलिया सेठ का खुला भंडार: 9 करोड़ 70 लाख की हुई गणना, अगला चरण सोमवार को होगा शुरू

भंडार के साथ कर्मचारी और पदाधिकारी ( ETV Bharat Chittorgarh )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : September 20, 2025 at 11:18 PM IST 3 Min Read

चित्तौड़गढ़: वैश्विक आस्था के केंद्र भगवान श्री सांवलिया सेठ का मासिक अमावस्या का मेला शनिवार से शुरू हुआ हुआ. मासिक मेले के पहले दिन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पर भगवान सांवलिया सेठ का भंडार खोल कर चढ़ावा राशि की गणना की गई. पहले चरण में 9 करोड़ 70 लाख रुपए की गणना हुई. वहीं शेष रही राशि की गणना आगामी दिनों में होगी. रविवार को अमावस्या पर श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए माकूल व्यवस्थाएं की गई हैं. श्री सांवलिया मंदिर के प्रशासनिक अधिकारी राजेंद्रसिंह ने बताया कि प्रत्येक अमावस्या को सांवलियाजी में दो दिवसीय मेला लगता है. पहले दिन चतुर्दशी के अवसर पर भगवान सांवलिया सेठ का भंडार खोल कर एक माह में आई चढ़ावा राशि की गणना की जाती है. ऐसे में शनिवार को चतुर्दशी के अवसर पर राजभोग आरती के बाद भंडार खोला गया. बाद में श्री सांवलियाजी मंदिर मंडल के कर्मचारी, बैंक के कार्मिक ने बोर्ड पदाधिकारियों की मौजूदगी में भंडार से निकली चढ़ावा राशि की गणना की. चढ़ावा राशि की गणना शनिवार देर शाम तक चलती रही. शाम होने के बाद चढ़ावा राशि की गणना को रोक दिया गया. पढ़ें: सांवरिया सेठ का खुला भंडार, तीसरे चरण में निकले 6.72 करोड़ रुपए