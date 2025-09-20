सांवलिया सेठ का खुला भंडार: 9 करोड़ 70 लाख की हुई गणना, अगला चरण सोमवार को होगा शुरू
शनिवार को श्री सांवलिया सेठ के भंडार की गणना की गई. पहले चरण की गणना में 9 करोड़ 70 लाख की राशि गिनी गई.
Published : September 20, 2025 at 11:18 PM IST
चित्तौड़गढ़: वैश्विक आस्था के केंद्र भगवान श्री सांवलिया सेठ का मासिक अमावस्या का मेला शनिवार से शुरू हुआ हुआ. मासिक मेले के पहले दिन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पर भगवान सांवलिया सेठ का भंडार खोल कर चढ़ावा राशि की गणना की गई. पहले चरण में 9 करोड़ 70 लाख रुपए की गणना हुई. वहीं शेष रही राशि की गणना आगामी दिनों में होगी. रविवार को अमावस्या पर श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए माकूल व्यवस्थाएं की गई हैं.
श्री सांवलिया मंदिर के प्रशासनिक अधिकारी राजेंद्रसिंह ने बताया कि प्रत्येक अमावस्या को सांवलियाजी में दो दिवसीय मेला लगता है. पहले दिन चतुर्दशी के अवसर पर भगवान सांवलिया सेठ का भंडार खोल कर एक माह में आई चढ़ावा राशि की गणना की जाती है. ऐसे में शनिवार को चतुर्दशी के अवसर पर राजभोग आरती के बाद भंडार खोला गया. बाद में श्री सांवलियाजी मंदिर मंडल के कर्मचारी, बैंक के कार्मिक ने बोर्ड पदाधिकारियों की मौजूदगी में भंडार से निकली चढ़ावा राशि की गणना की. चढ़ावा राशि की गणना शनिवार देर शाम तक चलती रही. शाम होने के बाद चढ़ावा राशि की गणना को रोक दिया गया.
रविवार को नहीं होगी गणना: पहले चरण में भंडार से 9 करोड़ 70 लाख रुपए की राशि की गणना की गई. शेष राशि, सोना-चांदी के आभूषणों का वजन आगामी दिनों में किया जाएगा. प्रशासनिक अधिकारी ने बताया कि रविवार को अमावस्या होने के कारण भारी भीड़ रहेगी. ऐसे में रविवार को भंडार से निकली चढ़ावा राशि की गणना नहीं होगी. राशि की गणना का अगला चरण सोमवार को किया जाएगा. भंडार खोलने और चढ़ावा राशि की गणना के दौरान मंदिर मंडल की मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रभा गौतम, श्री सांवलिया मंदिर बोर्ड के अध्यक्ष हजारीदास वैष्णव, सदस्य पवन तिवारी, मंदिर प्रभारी भैरूगिरी, लेहरी लाल गाडरी, कालूलाल तेली, सुरक्षा प्रभारी गुलाब सिंह सहित कई कर्मचारी मौजूद रहे.
राजस्व मंत्री ने किए दर्शन, ली भंडार गणना की जानकारी: प्रदेश सरकार के राजस्व मंत्री हेमंत मीणा भी शनिवार को श्री सांवलियाजी मंदिर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने भगवान श्री सांवलिया सेठ के दर्शन कर प्रदेश में खुशहाली के लिए कामना की. बाद में वे भंडार गणना के लिए भी पहुंचे. इस दौरान मंदिर बोर्ड चेयरमैन तथा मंदिर प्रशासन की ओर से भंडार के बारे में जानकारी दी. साथ ही राजस्व मंत्री हेमंत मीणा का ऊपरना ओढ़ा कर स्वागत किया गया.