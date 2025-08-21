पलामूः 2005 में हुई फायरिंग की घटना के एक मामले में कुख्यात डॉन सुजीत सिन्हा को पलामू कोर्ट ने बरी कर दिया है. फायरिंग के मामले में सुजीत सिन्हा के खिलाफ सबूत नहीं मिल पाया था. 2005 में मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र के योध सिंह नामधारी महिला कॉलेज रोड में जावेद उर्फ गंगू नामक व्यक्ति पर फायरिंग की घटना हुई थी.

इस दौरान बबलू दुबे, मनोज दुबे, डब्लू सिंह, सूजीत सिन्हा समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी. कुछ वर्ष पहले मामले में कई लोग बरी हो गए थे, लेकिन सुजीत सिन्हा और मनोज दुबे के खिलाफ ट्रायल चल रहा था. गुरुवार को पलामू कोर्ट ने सुजीत सिन्हा एवं मनोज दुबे को बरी कर दिया है.

सुजीत सिन्हा एवं मनोज दुबे के अधिवक्ता चितरंजन पांडेय ने बताया कि पलामू एडीजे कोर्ट 6 के न्यायाधीश राजकुमार मिश्रा की अदालत ने दोनों को बरी किया है. अधिवक्ता चितरंजन पांडेय ने बताया कि 2005 की घटना है. 2005 में जावेद उर्फ गंगू महिला कॉलेज रोड में जा रहा था, इसी क्रम में उस पर फायरिंग की घटना हुई थी. इसी मामले में सुजीत सिन्हा, बबलू दुबे, डब्लू सिंह, मनोज दुबे और विकास दुबे समेत अन्य आरोपियों पर एफआईआर दर्ज हुई.

अधिवक्ता चितरंजन पांडेय ने बताया कि सुजीत सिन्हा और मनोज दुबे को छोड़कर सभी आरोपी पहले ही बरी हो गए थे. दरअसल सुजीत सिन्हा कुछ दिनों पहले ही पलामू सेंट्रल जेल में ट्रांसफर हुआ है. सुजीत सिन्हा को चाईबासा जेल से पलामू सेंट्रल जेल ट्रांसफर किया गया है.

