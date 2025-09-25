नवरात्रि में शराब पीने से टोका तो पत्नी को बेरहमी से पीटा, क्रिकेट बैट से पिता को उतारा मौत के घाट

ETV Bharat / state

Published : September 25, 2025 at 8:41 AM IST

गुरुग्राम: भीमगढ़ खेड़ी गांव में पति-पत्नी के झगड़े का भयानक अंत हुआ. यहां शराबी बेटे ने पिता की पीट-पीट कर हत्या कर दी. उसने अपनी पत्नी के साथ भी बेरहमी से मारपीट की. जिसके चलते उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई.

गुरुग्राम में पत्नी और पिता की बेरहमी से पिटाई: दरअसल 42 वर्षीय नीरज शराब पीकर घर पहुंचा था. 38 साल की पत्नी प्रीति ने पति नीरज को नवरात्रि में शराब ना पीने की बात कहकर टोका. जिससे गुस्साए नीरज ने पत्नी प्रीति के साथ मारपीट शुरू कर दी. प्रीति के चीखने की आवाज सुनकर नीरज के पिता 75 वर्षीय गुलाब सिंह बीच-बचाव करने आए. गुस्से में नीरज ने वकील पिता गुलाब सिंह पर क्रिकेट बैट और पानी के स्टील कैंपर से हमला कर दिया.

पिता की मौत, पत्नी गंभीर रूप से घायल: नीरज ने पत्नी और पिता दोनों को जमकर पीटा. इसकी सूचना प्रीति के भाई ने पुलिस को दी. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को घायल हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया. जहां डॉक्टरों ने गुलाब सिंह को मृत घोषित कर दिया. वहीं प्रीति को 16 टांके आए हैं. उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है.

गुरुग्राम पुलिस ने दर्ज की FIR: अस्पताल में प्रीति काफी वक्त तक बेहोश रही. होश में आने के बाद पुलिस ने प्रीति के बयान दर्ज किए. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है. वहीं गुलाब सिंह के शव का पोस्टमार्टम करा दिया है. इसके अलावा गुरुग्राम पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

शराब का आदी है नीरज: नीरज और प्रीति के पास एक 13 वर्षीय बेटी और 12 वर्षीय बेटा है. पड़ोसियों ने बताया कि "नीरज अक्सर शराब पीकर घर आता था. घर में अक्सर झगड़े होते रहते थे. वो प्रीति और बच्चों को भी परेशान करता रहता था. पिता के समझाने पर उनके साथ भी बदतमीजी करता था. मृतक गुलाब सिंह गुरुग्राम कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे. वो नीरज की हरकतों से परेशान रहते थे.

