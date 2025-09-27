ETV Bharat / state

इस साल कुल्लू अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव में नहीं आएंगे देसी-विदेशी कलाकार, हिमाचली कलाकारों को प्राथमिकता

इस साल अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव में देसी-विदेशी कलाकार नहीं दिखेंगे. दशहरा उत्सव समिति की बैठक में बड़ा फैसला. देवी-देवताओं के साथ मनाया जाएगा अंतरराष्ट्रीय दशहरा.

Himachali Artists Kullu Dussehra
कुल्लू अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव में हिमाचली कलाकार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 27, 2025

कुल्लू: 2 अक्टूबर से जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर मैदान में अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव मनाया जाएगा. ढालपुर के अटल सदन में दशहरा उत्सव समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि इस साल अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव के सांस्कृतिक संध्या में विदेशी कलाकार नजर नहीं आएंगे. समिति के द्वारा निर्णय लिया गया है कि इस साल आपदा के चलते प्रदेश में भारी नुकसान हुआ है. ऐसे में इस साल न तो बॉलीवुड कलाकार लालचंद प्रति कला केंद्र में नजर आएंगे और न ही विदेशी कलाकार दिखेंगे. इस साल स्थानीय कलाकारों को ही सांस्कृतिक संध्या में कार्यक्रम प्रस्तुत करने का मौका दिया जाएगा.

कुल्लू अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव में हिमाचली कलाकरों को प्राथमिकता

अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव समिति के अध्यक्ष एवं कल्लू के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने बताया कि, "हालांकि अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव की सांस्कृतिक संध्या में भाग लेने के लिए 20 से अधिक देशों के कलाकार दिल्ली पहुंच चुके थे. लेकिन, खराब सड़क और आपदा ग्रस्त प्रदेश घोषित होने के बाद अबकी बार वह यहां अपना कार्यक्रम प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे. ऐसे में देवी देवताओं और स्थानीय कलाकारों के साथ अबकी बार दशहरा उत्सव मनाया जाएगा."

अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव में बदला गया तंबोला का स्थान

दशहरा उत्सव समिति के अध्यक्ष सुंदर सिंह ठाकुर ने बताया कि, दशहरा उत्सव समिति की बैठक में सभी ने इस निर्णय पर हामी भरी है और देवी-देवताओं के स्वागत के लिए भी समिति के द्वारा पूरी तैयारी की जा रही है. देवी-देवताओं के आदेशों के अनुसार अबकी बार तंबोला का स्थान भी बदल गया है और रेहड़ी फड़ी और जूता मार्केट का भी स्थान बदल दिया गया है. ताकि देवी-देवताओं और उनके साथ आने वाले श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना न करना पड़े.

अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव समिति के अध्यक्ष सुंदर सिंह ठाकुर (ETV Bharat)

दशहरा उत्सव में कार्निवल परेड भी रद्द

सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि, दशहरा उत्सव के दूसरे दिन विदेशी कलाकारों के साथ कार्निवल परेड भी आयोजित की जाती थी. उसे भी इस बार रद्द कर दिया गया है, जबकि दशहरा उत्सव के छठे दिन कुल्लू कार्निवाल परेड आयोजित किया जाएगा. कुल्लू कार्निवल विभागों और स्थानीय महिला मंडलों के प्रयासों से किया जाएगा, जिसमें कुल्लू की संस्कृति का प्रदर्शन किया जाएगा. ताकि दशहरा उत्सव देखने आए लोगों को यहां की संस्कृति के बारे में भी जानकारी मिल सके. इसके अलावा ढालपुर मैदान में बेसहारा पशुओं के आवागमन पर भी रोक लगेगी और भिखारियों को भी यहां से हटाया जाएगा. इसके लिए भी पुलिस प्रशासन की टीम तैयार की जा रही है. पूरे ढालपुर क्षेत्र में स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा. नगर परिषद कुल्लू के द्वारा इस पर विशेष रूप से काम किया जाएगा.

सांस्कृतिक संध्या में समां बांध चुके हैं ये कलाकार

अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव के दौरान सांस्कृतिक संध्या में पिछले कई सालों से रूस, जापान, नेपाल, कजाकिस्तान, इराक, अफ्रीका सहित कई देशों के मशहूर कलाकार अपनी संस्कृति प्रस्तुति देते रहे हैं. सांस्कृतिक संध्या में बॉलीवुड के कलाकार कैलाश खेर, कपिल शर्मा, लक्की अली, पंजाबी गायक गुरदास मान सहित दर्जनों कलाकार लालचंद प्रार्थी कला केंद्र में अपनी प्रस्तुति दे चुके हैं.

