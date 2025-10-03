ETV Bharat / state

साहिबगंज में मृत अवस्था में मिली डॉल्फिन, विभाग ने शुरू की जांच

साहिबगंज में गंगा नदी के किनारे एक मृत डॉल्फिन बहकर आ गई. ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी. आगे की जांच जारी है.

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 3, 2025 at 11:32 AM IST

साहिबगंज: मोकिमपुर पंचायत के शोभापुर गांव में गुरुवार की शाम गंगा नदी के तट पर एक मृत डॉल्फिन बहकर आई. ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी. सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और वन रक्षी पप्पू यादव ने मृत डॉल्फिन को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया.

मौत के कारणों की होगी जांच

विभागीय अधिकारियों ने बताया कि पोस्टमॉर्टम के बाद ही डॉल्फिन की मृत्यु का कारण स्पष्ट हो सकेगा. गौरतलब है कि गंगा नदी की डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची-1 में शामिल है. इस प्रजाति से संबंधित किसी भी अवैध गतिविधि या शिकार पर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का प्रावधान है.

साहिबगंज में एक मृत डॉल्फिन पाई गई (Etv Bharat)

डॉल्फिन शिकार रोकने के लिए प्रयास तेज

वन विभाग ने आम लोगों से अपील की है कि डॉल्फिन से जुड़ी किसी भी सूचना को तुरंत साझा करें. चूंकि डॉल्फिन का मांस और तेल बाजार में महंगे दामों पर बिकता है, इसलिए इसके शिकार को रोकने के लिए राजमहल अनुमंडल क्षेत्र में मछुआरों के सहयोग से विशेष अभियान चलाया जा रहा है. पूर्व में भी कई डॉल्फिन मृत पाई गई थीं, जिसके बाद कुछ लोगों पर कार्रवाई की गई थी.

साहिबगंज में बढ़ी डॉल्फिन की संख्या

हाल के एक सर्वे में राष्ट्रीय टीम ने पाया कि साहिबगंज की गंगा नदी में डॉल्फिन की संख्या में वृद्धि हुई है. रिपोर्ट के अनुसार, यहां 250 से अधिक डॉल्फिन होने की संभावना है. जिला प्रशासन ने पर्यटकों के लिए चानन गांव में वॉच टावर का निर्माण कराया है, ताकि वे डॉल्फिन की अठखेलियों का आनंद ले सकें.

डीएफओ ने दी जानकारी

साहिबगंज के डीएफओ ने फोन पर बताया, "हमें एक मृत डॉल्फिन की सूचना मिली है. स्टाफ को मौके पर भेजकर पोस्टमॉर्टम कराया जा रहा है, ताकि मौत का कारण पता चल सके. पहले भी मछुआरों के जाल में फंसने के कारण कुछ डॉल्फिन की मौत हुई थी."

