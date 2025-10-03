ETV Bharat / state

साहिबगंज में मृत अवस्था में मिली डॉल्फिन, विभाग ने शुरू की जांच

साहिबगंज: मोकिमपुर पंचायत के शोभापुर गांव में गुरुवार की शाम गंगा नदी के तट पर एक मृत डॉल्फिन बहकर आई. ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी. सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और वन रक्षी पप्पू यादव ने मृत डॉल्फिन को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया.

मौत के कारणों की होगी जांच

विभागीय अधिकारियों ने बताया कि पोस्टमॉर्टम के बाद ही डॉल्फिन की मृत्यु का कारण स्पष्ट हो सकेगा. गौरतलब है कि गंगा नदी की डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची-1 में शामिल है. इस प्रजाति से संबंधित किसी भी अवैध गतिविधि या शिकार पर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का प्रावधान है.

साहिबगंज में एक मृत डॉल्फिन पाई गई (Etv Bharat)

डॉल्फिन शिकार रोकने के लिए प्रयास तेज

वन विभाग ने आम लोगों से अपील की है कि डॉल्फिन से जुड़ी किसी भी सूचना को तुरंत साझा करें. चूंकि डॉल्फिन का मांस और तेल बाजार में महंगे दामों पर बिकता है, इसलिए इसके शिकार को रोकने के लिए राजमहल अनुमंडल क्षेत्र में मछुआरों के सहयोग से विशेष अभियान चलाया जा रहा है. पूर्व में भी कई डॉल्फिन मृत पाई गई थीं, जिसके बाद कुछ लोगों पर कार्रवाई की गई थी.

साहिबगंज में बढ़ी डॉल्फिन की संख्या