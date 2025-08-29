ETV Bharat / state

लातेहार के डोकी गांव के ग्रामीणों ने किया कमाल, श्रमदान कर खुद बनाई 4 किलोमीटर तक सड़क - BUILT ROAD THROUGH MANUAL LABOUR

लातेहार के डोकी गांव में स्थानीय ग्रामीणों ने मिलकर श्रमदान करके लगभग 4 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया है.

BUILT ROAD THROUGH MANUAL LABOUR
श्रमदान करते डोकी गांव के ग्रामीण (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 29, 2025 at 5:42 PM IST

लातेहार: गांव गांव तक पक्की सड़क बनाकर लोगों के जीवन को खुशहाल बनाने के सरकारी दावे सिर्फ कागजों तक सीमित हैं. धरातल पर कई ऐसे गांव हैं जहां ग्रामीण पक्की सड़क के लिए तरस रहे हैं. लातेहार जिले के डोकी गांव के कोल्डीहा टोला की स्थिति कुछ ऐसी ही तस्वीर बयां कर रही है, लेकिन स्थानीय ग्रामीणों ने सरकार को आईना दिखाते हुए अपने श्रमदान की बदौलत लगभग 4 किलोमीटर लंबी सड़क को चलने लायक बनाया है.

पैदल चलना था नामुमकिन

दरअसल मनिका प्रखंड के कोल्डीहा टोला की आबादी लगभग 1000 से अधिक है. यहां अधिकांश लोग आदिवासी और दलित समाज से हैं. प्रखंड मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर दूर स्थित डोकी गांव तक पहुंचने के लिए पक्की सड़क नहीं है. लगभग 4 किलोमीटर सड़क की स्थिति इतनी खराब थी कि यहां पैदल चलना तक नामुमकिन था.

ग्रामीणों ने श्रमदान कर खुद बनाई 4 किलोमीटर सड़क (Etv Bharat)

जनप्रतिनिधियों ने ग्रामीणों की नहीं सुनी फरियाद

ग्रामीणों का आरोप है कि इस समस्या के बारे में विधायक, सासंद, मुखिया, जिला परिषद सदस्य तथा अन्य प्रतिनिधियों से गुहार लगाई लेकिन चार किलोमीटर तक सड़क को पक्का नहीं कराया गया है. ग्रामीणों के मुताबिक सड़क की स्थिति ऐसी थी कि लोगों का गांव से बाहर जाना तक मुश्किल था. खराब सड़क होने के कारण बच्चों की शिक्षा भी बाधित हुई.

doki villagers built four km road
सड़क बनाने के दौरान ग्रामीण (Etv Bharat)

ग्रामीणों का गांव में आना जाना तक मुश्किल

ग्रामीणों का कहना था कि जनप्रतिनिधि भी सिर्फ वोट लेने के लिए गांव आते हैं लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद वापस नहीं आते हैं. ग्रामीणों ने बताया कि सड़क खराब होने के कारण, गांव का विकास भी प्रभावित हुआ है. बाहरी लोग भी एक बार गांव आने के बाद दोबारा यहां आना नहीं चाहते. ग्रामीणों ने बताया कि किसी की तबीयत खराब होने पर डोकी गांव तक मरीज को लाना पड़ता है. इसके बाद ही वाहन में बिठाकर अस्पताल तक ले जाने का साधन है.

doki villagers built four km road
श्रमदान करते ग्रामीण (Etv Bharat)

ग्रामीणों ने श्रमदान कर बनाई 4 किलोमीटर सड़क

प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से उम्मीद टूटने के बाद ग्रामीणों ने खुद ही श्रमदान करने का संकल्प लिया. ग्रामीण उपेंद्र उरांव, ललन उरांव, राजेश उरांव, कमलेश उरांव, सुरेंद्र उरांव आदि के नेतृत्व में ग्रामीणों ने एक बैठक की और सड़क को दुरुस्त करने की योजना तैयार की. इसके बाद सभी ग्रामीण एकजुट होकर सड़क मरम्मत के कार्य में लग गए. लगभग दो दिन की कड़ी मेहनत के बाद ग्रामीणों ने सड़क को चलने लायक बना दिया है. ग्रामीणों ने बताया कि जब प्रशासन ने उनकी समास्या पर ध्यान नहीं दिया तो सभी ग्रामीणों ने सड़क निर्माण शुरू कर दिया.

यह मामला मेरे संज्ञान में है. मनिका विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव और टोला को पक्की सड़क से जोड़ना सरकार की पहली प्राथमिकता है. जल्द इस टोला में सड़क निर्माण कार्य किया जाएगा: रामचंद्र सिंह, विधायक

