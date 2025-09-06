ETV Bharat / state

उत्तराखंड में आवारा कुत्तों का आतंक, 15 लोगों को बनाया निशाना, स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप

जिन 15 लोगों को आवारा कुत्तों ने निशाना बनाया है उसमें दो बच्चे भी शामिल हैं.

DOGS TERROR IN LAKSAR
उत्तराखंड में आवारा कुत्तों का आतंक (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 6, 2025 at 5:38 PM IST

लक्सर: तहसील के खानपुर क्षेत्र में आजकल आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ा हुआ है. आवारा कुत्तों से लोग इस कदर परेशान है कि अपने घरों से बाहर निकलने में डर रहे हैं. दल्लावाला गांव में आवारा कुत्तों ने 15 लोगों को अपना शिकार बनाया है. 10 लोग एक साथ खानपुर की सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कुत्ते के काटने से होने वाले रैबीज से बचने के लिए वैक्सीन लगवाने पहुंचे तो स्वास्थ्य विभाग मे हड़कंप मच गया. इन 15 लोगों में दो बच्चे भी शामिल हैं.

आवारा कुत्ते लोगों को लगातार अपना शिकार बना रहे हैं कुत्तों का आतंक इस कदर बढ़ गया है कि लोग दिन में भी अब घरों से भी निकलने में डरने लगे हैं. ग्रामीणों का कहना है खेतों की तरफ जाना भी दुश्वार हो गया है. अकेला देखते ही आवारा कुत्ते हमला कर देते हैं. देखते देखते तीन चार लोगों को एक साथ एक कुत्ते ने काट लिया है. खानपुर के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जॉर्ज सेमवाल ने बताया रैबीज के इंजेक्शन भरपूर मात्रा में अस्पताल में उपलब्ध है. समय-समय पर रैबीज इंजेक्शन की पूर्ति अस्पताल में होती रहती है. उन्होंने कहा कुत्ते के काटने से कई तरह की परेशानियां खड़ी हो जाती हैं. जिन लोगों ने कुत्तों को पाल रखा है वह अपने कुत्तों को वैक्सीनेशन करवा लें. उन्होंने शासन से भी आवारा कुत्तों के लिए संज्ञान लेने की बात कही है.

बता दें आमजन आवारा पशुओं व कुत्तों से काफी परेशान हैं. आजकल सोशल मीडिया पर भी आवारा कुत्तों को लेकर काफी वीडियो वायरल हो रहे हैं. आवारा कुत्ते बड़ों को ही नहीं अब छोटे बच्चों को अपना शिकार बना रहे हैं. बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने डॉग्स को लेकर भी बड़ा फैसला दिया था. जिसको लेकर देशभर में लंबी चर्चा हुई. तब सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह कहा कि आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में रखा जाये. यह भी कहा था आवारा कुत्तों का वैक्सीनेशन व नसबंदी के बाद छोड़ जाये. जिससे भविष्य में आवारा कुत्तों के काटने से लोगों दिक्कतों का सामना न करना पड़े.

लक्सर में कुत्तों का आतंकलक्सर में आवारा कुत्तेलक्सर लेटेस्ट न्यूजDOGS TERROR IN LAKSAR

