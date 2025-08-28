ETV Bharat / state

बड़वानी में कुत्तों का आतंक: एक दिन में 7 लोगों को बनाया शिकार, बुजुर्ग की काटी नाक - DOG BITE CASE IN BARWANI

बड़वानी के अलग-अलग इलाकों में बुधवार को कुत्तों ने 7 लोगों को काटकर किया घायल, बुजुर्ग और एक बच्ची गंभीर रूप से घायल.

Dogs terror in Barwani
कुत्तों ने एक दिन में 7 लोगों को काटा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 28, 2025 at 3:02 PM IST

Updated : August 28, 2025 at 3:10 PM IST

3 Min Read

बड़वानी: बड़वानी में आवारा कुत्तों का आतंक दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है. शहर में बुधवार को अलग-अलग कॉलोनियों में कुत्तों ने 7 लोगों को अपना निशाना बनाया. एक घटना में कुत्ते ने एक बुजुर्ग की नाक पर काट लिया जबकि उनके हमले में एक 8 साल की बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई. एक ही दिन में कुत्ते के हमलों की इन घटनाओं से शहरवासियों में दहशत का माहौल है.

नवलपुरा में बुजुर्ग पर हमला

नवलपुरा क्षेत्र में बुधवार सुबह आवारा कुत्तों ने एक बुजुर्ग पर उस समय हमला कर दिया, जब वह लोगों को बचाने के लिए कुत्तों को भगाने की कोशिश कर रहे थे. हमले में बुजुर्ग को कई जगह गंभीर चोटें आईं है. कुत्ते ने उनकी नाक को बुरी तरह नोच लिया गया. घायल अवस्था में उन्हें जिला अस्पताल की इमरजेंसी ओपीडी में भर्ती कराया गया है.

बड़वानी में कुत्तों का कहर (ETV Bharat)

रमकुलेश्वर में बच्ची बनी शिकार

रमकुलेश्वर इलाके में एक 8 साल की एक बच्ची किराना की दुकान से सामान लेने निकली थी. इसी दौरान कुत्तों के झुंड ने उस पर हमला कर दिया, लोगों ने बड़ी मुश्किल से उसे कुत्तों से छुड़ाया. उसके हाथ-पैर में गंभीर चोटें आईं. बच्ची की बहन ने बताया कि अगर लोग समय पर मदद नहीं करते तो उसको जान का खतरा भी हो सकता था.

नेमिनाथ कॉलोनी में महिला पर हमला

नेमिनाथ कॉलोनी निवासी सुनील मुकाती ने बताया कि वह अपनी पत्नी के साथ बाजार से लौट रहे थे. तभी कुत्तों का झुंड पीछे पड़ गया और पत्नी पर पीछे से हमला कर दिया. दोनों जमीन पर गिर पड़े. गनीमत रही कि पास के लोगों ने मदद की और कुत्तों को भगाया.

कुत्तों के हमलों से जनता में रोष, नगरपालिका पर सवाल

इन घटनाओं के बाद बड़वानी नगर पालिका के नेता प्रतिपक्ष राकेश सिंह जाधव अन्य पार्षदों के साथ जिला अस्पताल पहुंचे और पीड़ितों का हालचाल जाना. उन्होंने नगर पालिका प्रशासन पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि आवारा कुत्तों से जनता त्रस्त है. कई बार शिकायतें और आवेदन दिए गए, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. क्या जनता ऐसे ही कुत्तों का शिकार बनती रहेगी?

प्रशासन का दावा, आवारा कुत्तों को पकड़ने की कार्रवाई जारी

इस पूरे मामले में नगरपालिका की सीएमओ सोनाली शर्मा ने कहा कि आवारा कुत्तों को पकड़ने की कार्रवाई की जा रही है और जहां से भी शिकायत मिल रही है, वहां तत्काल टीम भेजी जा रही है.

डर का माहौल, कार्रवाई की मांग

कुत्ता काटने की घटनाओं के कई वीडियो भी सामने आए हैं. जिनमें कुत्ते राह चलते लोगों पर झुंड बनाकर हमला करते नजर आ रहे हैं. शहर की कई कॉलोनियों में लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है. जनता ने नगर पालिका से इसके समाधान की मांग की है.

बड़वानी: बड़वानी में आवारा कुत्तों का आतंक दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है. शहर में बुधवार को अलग-अलग कॉलोनियों में कुत्तों ने 7 लोगों को अपना निशाना बनाया. एक घटना में कुत्ते ने एक बुजुर्ग की नाक पर काट लिया जबकि उनके हमले में एक 8 साल की बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई. एक ही दिन में कुत्ते के हमलों की इन घटनाओं से शहरवासियों में दहशत का माहौल है.

नवलपुरा में बुजुर्ग पर हमला

नवलपुरा क्षेत्र में बुधवार सुबह आवारा कुत्तों ने एक बुजुर्ग पर उस समय हमला कर दिया, जब वह लोगों को बचाने के लिए कुत्तों को भगाने की कोशिश कर रहे थे. हमले में बुजुर्ग को कई जगह गंभीर चोटें आईं है. कुत्ते ने उनकी नाक को बुरी तरह नोच लिया गया. घायल अवस्था में उन्हें जिला अस्पताल की इमरजेंसी ओपीडी में भर्ती कराया गया है.

बड़वानी में कुत्तों का कहर (ETV Bharat)

रमकुलेश्वर में बच्ची बनी शिकार

रमकुलेश्वर इलाके में एक 8 साल की एक बच्ची किराना की दुकान से सामान लेने निकली थी. इसी दौरान कुत्तों के झुंड ने उस पर हमला कर दिया, लोगों ने बड़ी मुश्किल से उसे कुत्तों से छुड़ाया. उसके हाथ-पैर में गंभीर चोटें आईं. बच्ची की बहन ने बताया कि अगर लोग समय पर मदद नहीं करते तो उसको जान का खतरा भी हो सकता था.

नेमिनाथ कॉलोनी में महिला पर हमला

नेमिनाथ कॉलोनी निवासी सुनील मुकाती ने बताया कि वह अपनी पत्नी के साथ बाजार से लौट रहे थे. तभी कुत्तों का झुंड पीछे पड़ गया और पत्नी पर पीछे से हमला कर दिया. दोनों जमीन पर गिर पड़े. गनीमत रही कि पास के लोगों ने मदद की और कुत्तों को भगाया.

कुत्तों के हमलों से जनता में रोष, नगरपालिका पर सवाल

इन घटनाओं के बाद बड़वानी नगर पालिका के नेता प्रतिपक्ष राकेश सिंह जाधव अन्य पार्षदों के साथ जिला अस्पताल पहुंचे और पीड़ितों का हालचाल जाना. उन्होंने नगर पालिका प्रशासन पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि आवारा कुत्तों से जनता त्रस्त है. कई बार शिकायतें और आवेदन दिए गए, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. क्या जनता ऐसे ही कुत्तों का शिकार बनती रहेगी?

प्रशासन का दावा, आवारा कुत्तों को पकड़ने की कार्रवाई जारी

इस पूरे मामले में नगरपालिका की सीएमओ सोनाली शर्मा ने कहा कि आवारा कुत्तों को पकड़ने की कार्रवाई की जा रही है और जहां से भी शिकायत मिल रही है, वहां तत्काल टीम भेजी जा रही है.

डर का माहौल, कार्रवाई की मांग

कुत्ता काटने की घटनाओं के कई वीडियो भी सामने आए हैं. जिनमें कुत्ते राह चलते लोगों पर झुंड बनाकर हमला करते नजर आ रहे हैं. शहर की कई कॉलोनियों में लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है. जनता ने नगर पालिका से इसके समाधान की मांग की है.

Last Updated : August 28, 2025 at 3:10 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

BARWANI NEWSDOGS TERROR IN BARWANIDOGS ATTACK BARWANIBARWANI DOG BITE CASESDOG BITE CASE IN BARWANI

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

देवास में महाभारतकालीन श्री सिद्धि विनायक गणेश मंदिर, भक्तों ने देखे स्वयंभू प्रतिमा और कुंड के चमत्कार

मध्य प्रदेश के सबसे लंबे फ्लाईओवर ब्रिज पर बाइक-कार से खतरनाक स्टंट, रीलबाज और शराबी भी उमड़े

सिंगरौली में अवैध डीजल का खेल, यूपी और गुजरात से भरकर आते हैं टैंकर

बड़वानी में शिक्षा पर संकट, खंडहर भवनों में चल रहे स्कूल, खतरे में नौनिहालों का जीवन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.