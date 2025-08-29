वाराणसी: बनारस में भी आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिलने लगा है. विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर से महज 200 मीटर के दायरे में हौज कटोरा इलाके में आवारा कुत्तों ने कुछ बच्चों पर दो से तीन दिनों के भीतर कई बार हमला किया है. इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. स्थानीय होटल में लगे सीसीटीवी में यह घटनाएं कैद हुई हैं. अब तक तीन बच्चों को कुत्ते काट चुके हैं.



श्रीकाशी विश्वनाथ कॉरिडोर से करीब 200 मीटर दूर हौज कटरा स्थित पत्थर गली में कुत्तों ने स्कूल से घर लौट रहीं दो बच्चियों भव्या यादव (9) और रुद्राक्षी यादव (7) पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया. यह मामला 27 अगस्त का है. इससे पहले 25 अगस्त को भी बाइक से अपने पिता के साथ जा रहे एक छोटे बच्चे पर कुत्ते ने हमला कर दिया था और पैर में जख्म बन गया था.

स्कूल से लौट रही बहनों पर अटैक. (Video Credit: Local Hotel CCTV)

27 अगस्त को हुई घटना के दौरान कुत्तों के हमले के बाद घायल भव्या कुत्तों के चंगुल से निकलकर चिल्लाते हुए भागी तो रुद्राक्षी जमीन पर गिर गई. चार कुत्ते मिलकर उसे काटने लगे. भागती बच्ची ने शोर मचाया तो कई लोग घर से बाहर आ गए और कुत्तों को दौड़ाकर भगा दिया. दोनों बच्चियों के पिता मनीष यादव का कहना है, कि नगर निगम से शिकायत कर दी गई है. नगर निगम इस पर कार्रवाई करे.



क्षेत्रीय नागरिक अभिषेक दीक्षित और मनोज कुमार सिंह का कहना है, कि नगर निगम और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की लापरवाही की वजह से स्थिति और बिगड़ रही है. सूचना देने के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है.



नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि संबंधित मामले में जानकारी होने के बाद पशु चिकित्सा अधिकारी को सूचना दी गई है. इस क्षेत्र समेत अन्य क्षेत्रों में जल्द ही इस पर काम शुरू होने जा रहा है. इन खूंखार कुत्तों को पकड़ने की कार्रवाई शुरू होने के लिए टीम भी बना दी गई है.

