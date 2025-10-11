ETV Bharat / state

कुत्तों ने किया मासूम बच्चों पर हमला, जशपुर के कुरुमकेला और दिवानपुर की घटना

कुत्तो के हमले में घायल बच्चों का इलाज अस्पताल में जारी है.

DOG ATTACK IN JASHPUR
कुत्तों ने किया मासूम बच्चों पर हमला (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 11, 2025 at 7:38 PM IST

जशपुर: बगीचा ब्लॉक के कुरुमकेला और पत्थलगांव थाना क्षेत्र के दिवानपुर गांव में कुत्तों के आतंक से लोग परेशान हैं. कुत्तों ने दो अलग अलग घटनाओं में 2 मासूम बच्चों को जख्मी कर दिया. दोनों बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल में ले जाया गया है. बच्चों पर हुए कुत्तों के हमले से स्थानीय लोगों में काफी नाराजगी है. स्थानीय लोगों की मांग है कि कुत्तों को इलाके से बाहर किया जाए.

पागल कुत्ते के हमले में मासूम बच्चे जख्मी: स्थानीय लोगों का कहना है कि एक बच्चा अपने घर के बाहर खेल रहे था तो बच्चा सुबह के वक्त टहलने निकला था. तभी कुत्ते ने उनपर हमला कर दिया. कुत्ते के हमले में दोनों बच्चे बुरी तरह से जख्मी हो गए. बच्चों के हाथ पैरों और सिर पर कुत्तों ने काटा है. बच्चों को बगीचा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रखा गया है. एक बच्चे की हालत नाजुक होने पर उसे अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है.

स्वास्थ्य केंद्र पर फूटा लोगों का गुस्सा: घटना के बाद स्थानीय लोगों में स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्थाओं को लेकर आक्रोश भी देखने को मिला. ग्रामीणों का आरोप था कि जब वो बच्चों को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गए तो वहां पर सिर्फ एक डॉक्टर और एक कम्पाउंडर ही मौजूद मिले. इस संबंध में बीएमओ डॉ. सुनील कुमार लकड़ा ने बताया कि बच्चों का समुचित इलाज सुनिश्चित किया गया है और डॉक्टरों की टीम लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए है. बीएमओ ने ग्रामीणों से अपील की है कि क्षेत्र में पागल कुत्ते की मौजूदगी को देखते हुए सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध पशु के संपर्क में आने से बचें.

कुत्तों ने किया मासूम बच्चों पर हमला (ETV Bharat)

दिवानपुर में पालतू कुत्ते का आतंक: वहीं, पत्थलगांव थाना इलाके के दिवानपुर गांव में एक पालतू कुत्ते के आतंक से ग्रामीणों में भय और नाराजगी का माहौल है. शनिवार सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकली एक बच्ची पर पालूत कुत्ते ने हमला कर दिया और उसे काट लिया. ग्रामीणों ने बताया कि यह कुत्ता पहले भी कई लोगों को काट चुका है, लेकिन इसके मालिक द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया. घटना के बाद दर्जनों ग्रामीण थाने पहुंचकर कुत्ते और उसकी मालकिन के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे. पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए कुत्ते और उसकी मालकिन दोनों को हिरासत में लिया है और महिला से पूछताछ की जा रही है.

स्वास्थ्य विभाग की अपील: स्वास्थ्य विभाग ने भी लोगों से अपील की है कि यदि किसी को कुत्ता काटे तो बिना देरी किए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर रेबीज़ वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है. समय रहते अगर वैक्सीन लग जाता है तो आप रेबीज की चपेट में नहीं आ सकते हैं.

पत्थलगांव एसडीओपी दुर्वेश जायसवाल ने बताया कि दीवानपुर निवासी नवनीत जाटवर ने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वो टहलने जा रही थी इसी दौरान गांव के ही चंदा नट के कुत्ते ने उसे काट लिया. ग्रामीणों का आरोप कि कुत्ते के मालिक कुत्ते को अक्सर खुला छोड़ देते हैं. कुत्ते के मालिक के खिलाफ थाना पत्थरगांव में धारा 291 भारतीय मैं संहिता के तहत मामला दर्ज किया गया है.

