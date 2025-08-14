ETV Bharat / state

"बेजुबानों की आवाज़": सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ सड़कों पर उतरे डॉग लवर्स, बोली- ये बड़ी बात - DOG LOVERS CANDLE MARCH

डॉग लवर्स का कहना है कि यदि SC ने जल्द ही अपना फैसला वापस नहीं लिया, तो यह आंदोलन और भी व्यापक रूप लेगा.

डॉग लवर्स ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ निकाला कैंडल मार्च
डॉग लवर्स ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ निकाला कैंडल मार्च (ETV Bharat)
Published : August 14, 2025 at 8:31 AM IST

नई दिल्ली: दिल्ली-NCR में आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले ने देशभर के पशु प्रेमियों, खासकर डॉग लवर्स को नाराज कर दिया है. कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ राजधानी के कई हिस्सों में विरोध की लहर देखने को मिल रही है. दिल्ली के रोहिणी समेत कई इलाकों में डॉग लवर्स ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया और अपनी नाराजगी जताई.

बुधवार शाम को रोहिणी सेक्टर 9 स्थित डीसी चौक पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और एक शांतिपूर्ण कैंडल मार्च के जरिए सुप्रीम कोर्ट से अपना फैसला वापस लेने की मांग की.

डॉग लवर्स ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ निकाला कैंडल मार्च (ETV Bharat)

प्रदर्शनकारियों ने सरकार से पूछे कई सवाल

प्रदर्शन के दौरान डॉग लवर्स हाथों में पोस्टर और बैनर लिए कोर्ट और सरकार से सवाल पूछते नजर आए. उनका कहना था कि जब दिल्ली में पहले से ही शेल्टर होम की भारी कमी है, तब ऐसे फैसले का अमल कैसे होगा? अगर इन बेजुबान जानवरों को सड़कों से हटाया जाता है, तो उन्हें आखिर रखा कहां जाएगा? क्या उनके लिए पर्याप्त संसाधन और देखभाल की व्यवस्था है?

प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली नगर निगम (MCD) की भूमिका पर भी सवाल उठाए और उसे कटघरे में खड़ा किया. उन्होंने मांग की कि जब तक शेल्टर होम और पर्याप्त संसाधनों की व्यवस्था नहीं की जाती, तब तक ऐसे फैसले को लागू करना न सिर्फ अव्यवहारिक है, बल्कि अमानवीय भी है.

सुप्रीम कोर्ट से फैसला वापस लेने की मांग

कैंडल मार्च में जुटे डॉग लवर्स का कहना था कि यदि सुप्रीम कोर्ट ने जल्द ही अपना फैसला वापस नहीं लिया, तो यह आंदोलन और भी व्यापक रूप ले सकता है. उन्होंने चेतावनी दी कि यह सिर्फ एक संवेदनशील जानवर की बात नहीं है, बल्कि एक सामाजिक जिम्मेदारी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. इस मुद्दे ने जहां पशु अधिकारों के प्रति बढ़ती जागरूकता को उजागर किया है, वहीं यह भी दिखाया है कि आम नागरिक अब ऐसे फैसलों पर चुप नहीं बैठेंगे.

आपको बता दें कि इन डॉग लवर्स का यह आक्रोश दिल्ली के विभिन्न इलाकों में देखने को मिल रहा है. और इस विरोध के माध्यम से डॉग लवर्स यह मांग कर रहे हैं कि कोर्ट अपने आदेश पर पुनर्विचार करे और इसे वापस ले. खैर अब देखना होगा कि इस मुद्दे पर डॉग लवर्स का अगला कदम क्या रहने वाला है.

