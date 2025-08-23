ETV Bharat / state

गाजियाबाद में आवारा कुत्तों को खाना खिलाने पर डॉग लवर महिला की पिटाई, आरोपी हिरासत में - DOG FEEDING DISPUTE

गाजियाबाद में एक महिला को सार्वजनिक स्थान पर कुत्तों को खाना खिलाने के लिए बुरी तरह से पीटा गया.

कुत्तों को खाना खिलाने पर डॉग लवर महिला की पिटाई
कुत्तों को खाना खिलाने पर डॉग लवर महिला की पिटाई (सांकेतिक तस्वीर (ETV Bharat))
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 23, 2025 at 5:12 PM IST

2 Min Read

नई दिल्ली/गाजियाबाद: राजधानी दिल्ली और एनसीआर के शहरों में कुत्तों पर आए सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बीच गाजियाबाद के थाना विजयनगर क्षेत्र के सिद्धार्थ विहार इलाके से एक दर्दनाक वीडियो सामने आया है. जहां एक व्यक्ति डॉग लवर महिला को पीटता हुआ नजर आ रहा है. व्यक्ति द्वारा महिला को कई बार थप्पड़ मारे जाते हैं. गाजियाबाद पुलिस द्वारा वीडियो की पुष्टि की गई है. वीडियो पर संज्ञान लेते हुए महिला की पिटाई करने वाले व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे हिरासत में लिया गया है.

जानकारी के मुताबिक, डॉग लवर महिला गाजियाबाद की विजयनगर क्षेत्र के ब्रह्मपुत्र एनक्लेव सेक्टर 10 की रहने वाली हैं. महिला द्वारा आवारा कुत्तों को प्रतिदिन खाना खिलाया जाता है. बताया जा रहा है कि व्यक्ति द्वारा आवारा कुत्तों को महिला द्वारा खाना खिलाए जाने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके चलते व्यक्ति ने उसकी पिटाई कर दी. पेपर फॉर एनिमल संस्था की गाजियाबाद जिला अध्यक्ष द्वारा इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर डालकर पुलिस से कार्रवाई की मांग की गई.

कुत्तों को खाना खिलाने पर डॉग लवर महिला की पिटाई (ETV Bharat)

पीड़िता का कहना है, "मैं प्रतिदिन आवारा कुत्तों को खाना खिलाता हूं. कल मैं कुत्तों को खाना खिलाने के लिए निकली थी. कुत्तों को खाना खिलाने के दौरान व्यक्ति द्वारा मेरे साथ मारपीट की गई. गाड़ी चढ़ाने का भी प्रयास किया गया. उंगली में फ्रैक्चर हो गया है. स्थानीय लोगों द्वारा भी देख लेने की धमकी दी गई है. घटना के तुरंत बाद 112 पर कॉल करके पुलिस को सूचना दी गई थी."

"22 अगस्त 2025 को थाना विजयनगर से संबंधित सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो संज्ञान में आया, जिसमें एक व्यक्ति एक महिला के साथ मारपीट और अभद्रता करता हुआ दिखाई दे रहा है. प्रकरण के सम्बन्ध में तत्काल ही थाना विजयनगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया है. उक्त व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है. प्रकरण में अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है." -रितेश त्रिपाठी, सहायक पुलिस आयुक्त कोतवाली

ये भी पढ़ें:

  1. आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जानिए दिल्ली की जनता की राय ?
  2. दिल्ली में आवारा कुत्तों से राहत या चिंता? सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर दिल्लीवासियों की राय
  3. दिल्ली के रोहिणी में कुत्ते पकड़ने गई MCD टीम पर हमला, पुलिस ने केस दर्ज किया, एक गिरफ्तार
  4. आवारा कुत्तों का मामलाः डॉग लवर्स को प्रोटेस्ट करना पड़ा भारी, दिल्ली पुलिस ने दर्ज की चार एफआईआर

नई दिल्ली/गाजियाबाद: राजधानी दिल्ली और एनसीआर के शहरों में कुत्तों पर आए सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बीच गाजियाबाद के थाना विजयनगर क्षेत्र के सिद्धार्थ विहार इलाके से एक दर्दनाक वीडियो सामने आया है. जहां एक व्यक्ति डॉग लवर महिला को पीटता हुआ नजर आ रहा है. व्यक्ति द्वारा महिला को कई बार थप्पड़ मारे जाते हैं. गाजियाबाद पुलिस द्वारा वीडियो की पुष्टि की गई है. वीडियो पर संज्ञान लेते हुए महिला की पिटाई करने वाले व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे हिरासत में लिया गया है.

जानकारी के मुताबिक, डॉग लवर महिला गाजियाबाद की विजयनगर क्षेत्र के ब्रह्मपुत्र एनक्लेव सेक्टर 10 की रहने वाली हैं. महिला द्वारा आवारा कुत्तों को प्रतिदिन खाना खिलाया जाता है. बताया जा रहा है कि व्यक्ति द्वारा आवारा कुत्तों को महिला द्वारा खाना खिलाए जाने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके चलते व्यक्ति ने उसकी पिटाई कर दी. पेपर फॉर एनिमल संस्था की गाजियाबाद जिला अध्यक्ष द्वारा इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर डालकर पुलिस से कार्रवाई की मांग की गई.

कुत्तों को खाना खिलाने पर डॉग लवर महिला की पिटाई (ETV Bharat)

पीड़िता का कहना है, "मैं प्रतिदिन आवारा कुत्तों को खाना खिलाता हूं. कल मैं कुत्तों को खाना खिलाने के लिए निकली थी. कुत्तों को खाना खिलाने के दौरान व्यक्ति द्वारा मेरे साथ मारपीट की गई. गाड़ी चढ़ाने का भी प्रयास किया गया. उंगली में फ्रैक्चर हो गया है. स्थानीय लोगों द्वारा भी देख लेने की धमकी दी गई है. घटना के तुरंत बाद 112 पर कॉल करके पुलिस को सूचना दी गई थी."

"22 अगस्त 2025 को थाना विजयनगर से संबंधित सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो संज्ञान में आया, जिसमें एक व्यक्ति एक महिला के साथ मारपीट और अभद्रता करता हुआ दिखाई दे रहा है. प्रकरण के सम्बन्ध में तत्काल ही थाना विजयनगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया है. उक्त व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है. प्रकरण में अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है." -रितेश त्रिपाठी, सहायक पुलिस आयुक्त कोतवाली

ये भी पढ़ें:

  1. आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जानिए दिल्ली की जनता की राय ?
  2. दिल्ली में आवारा कुत्तों से राहत या चिंता? सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर दिल्लीवासियों की राय
  3. दिल्ली के रोहिणी में कुत्ते पकड़ने गई MCD टीम पर हमला, पुलिस ने केस दर्ज किया, एक गिरफ्तार
  4. आवारा कुत्तों का मामलाः डॉग लवर्स को प्रोटेस्ट करना पड़ा भारी, दिल्ली पुलिस ने दर्ज की चार एफआईआर

For All Latest Updates

TAGGED:

YOUTH SLAPPED WOMANCONTROVERSY OVER DOG FEEDINGDOG FEEDING ASSAULTDOG LOVER WOMAN ASSAULTEDDOG FEEDING DISPUTE

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

भारत-चीन व्यापारिक दोस्ती: दोनों देशों के लिए क्यों जरूरी उत्तराखंड का लिपुलेख दर्रा, जानें किन वस्तुओं को होगा आयात-निर्यात

13 भारतीय खिलाड़ी दूसरे देश में खेलेंगे क्रिकेट, उठाया ये बड़ा कदम

29 अगस्त से हीरो एशिया कप 2025 का रोमांच, मलेशिया हॉकी टीम पहुंची राजगीर, फ्री होगी ऑनलाइन एंट्री

EPFO का बड़ा फैसला, कर्मचारियों के परिवारों को मिलेगा 15 लाख का सहारा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.