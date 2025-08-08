Essay Contest 2025

ETV भारत की खबर का असर, कुत्ते का जूठा मिड-डे मिल परोसने पर अब संकुल समन्वयक निलंबित - MID DAY MEAL SCAM DOG LICKED

बलौदाबाजार जिले में कुत्ते का जूठा मिड-डे मिल परोसने पर तीसरी बड़ी कार्रवाई की गई है.

बलौदाबाजार जिले में कुत्ते का जूठा मिड-डे मिल परोसने पर तीसरी बड़ी कार्रवाई की गई है (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 8, 2025 at 5:32 PM IST

बलौदाबाजार: जिले में मिड-डे मील में लापरवाही मामले में तीसरी बड़ी कार्रवाई हुई है. अब संकुल समन्वयक योगेश पटेल को निलंबित किया गया है. मामला, पलारी ब्लॉक के शासकीय पूर्व माध्यमिक स्कूल लच्छनपुर का है. यहां मध्यान्ह भोजन में बच्चों को वो सब्जी परोसी गई जिसे एक आवारा कुत्ता पहले ही जूठा कर चुका था. इससे पहले प्रभारी प्रधान पाठक और एक शिक्षक को निलंबित किया गया था.

क्या है मामला?: छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के लच्छनपुर स्कूल में बच्चों को कुत्ते का जूठा मध्यान्ह भोजन (Mid Day Meal) परोसा गया. इस घटना की ETV भारत पर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आने के बाद प्रशासन हरकत में आया.

एंटी रेबीज इंजेक्शन भी लगे: कुछ पैरेंट्स ने जब शिकायत की तो घटना के बाद 84 बच्चों को चुपचाप एंटी रेबीज़ इंजेक्शन दिलवाया गया, लेकिन बड़े स्तर में कोई जानकारी नहीं दी गई, न ही विभाग को तत्काल सूचित किया गया.

पहली कार्रवाई, समूह को हटाया गया: जांच में दोषी पाए गए जय लक्ष्मी स्व-सहायता समूह को मध्यान्ह भोजन संचालन से हटा दिया गया. अब स्कूल के संस्था प्रमुख को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है.

दूसरी बड़ी कार्रवाई: 5 अगस्त 2025 को कलेक्टर दीपक सोनी के प्रस्ताव पर शिक्षा विभाग ने की इसमें 2 को निलंबित और 3 टीचर की वेतनवृद्धि रोकी गई. इन सभी का तबादला विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, सिमगा किया गया है.

  1. प्रधान पाठक नेतराम गिरी – निलंबित
  2. शिक्षक वेदप्रकाश पटेल – निलंबित
  3. शिक्षक रविलाल साहू – एक वेतनवृद्धि रोकी गई
  4. शिक्षक नेमीचंद बघेल – एक वेतनवृद्धि रोकी गई
  5. शिक्षिका नामप्यारी ध्रुव – एक वेतनवृद्धि रोकी गई

तीसरी कार्रवाई 6 अगस्त 2025: जांच में सामने आया कि संकुल समन्वयक योगेश कुमार पटेल (मूल पद – सहायक शिक्षक) ने 28 जुलाई की घटना की जानकारी समय पर अधिकारियों को नहीं दी. यह कर्तव्य में घोर लापरवाही और अनुशासनहीनता माना गया. कलेक्टर की मंजूरी के बाद योगेश पटेल को भी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया. उनका मुख्यालय अब विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, कसडोल रहेगा.

यह घटना बेहद गंभीर लापरवाही है. बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया गया. जांच में पाया गया कि प्रधान पाठक और एक शिक्षक ने मामले को छुपाने की कोशिश की. आगे से ऐसे मामलों में ज़ीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी. सभी स्कूलों को मध्यान्ह भोजन की नियमित जांच के निर्देश दिए गए हैं. -राकेश शर्मा, प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी

ETV भारत की रिपोर्ट ने बच्चों की सुरक्षा और स्कूल व्यवस्था में सुधार को लेकर एक बड़ी बहस को जन्म दिया है. यह मामला दिखाता है कि अभी भी शिक्षा व्यवस्था में निगरानी और जवाबदेही की ज़रूरत है. प्रशासनिक कार्रवाई तो हुई, लेकिन असली बदलाव तब होगा जब ऐसे मामलों की जड़ से रोकथाम हो.

