बडला में पैंथर का श्वान पर हमला, 6 माह पहले भी इसे बनाना चाहा था शिकार

अलवर: जिले के राजगढ़ थाना क्षेत्र के बडला गांव में रविवार देर रात घर के बाहर बैठे श्वान पर पैंथर ने हमला कर दिया. श्वान की आवाज सुन घर में हुई हलचल के बाद पैंथर को उल्टे पैर लौटना पड़ा. घटना सीसीटीवी में कैद हुई, जहां श्वान करीब 10 सेकंड पैंथर की जकड़ में रहा. श्वान घायल हो गया. ग्रामीणों ने बताया कि आए दिन क्षेत्र में पैंथर आता है. इससे दहशत है. इसी श्वान पर पैंथर ने 6 माह पहले भी हमला कर घायल किया था.

राजगढ़ वन चौकी प्रभारी राहुल फौजदार ने बताया कि ग्रामीणों ने क्षेत्र में पैंथर आने की सूचना दी है. पैंथर पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया जाएगा. ग्रामीणों को सचेत रहने को कहा है, ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो. ग्रामीणों ने बताया कि पैंथर के मूवमेंट से लोगों में डर है. पैंथर तीन दिन से घरों के बाहर व पशुओं के बाड़े में आ रहा है. उसके पैरों के निशान मिले हैं.