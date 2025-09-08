ETV Bharat / state

बडला में पैंथर का श्वान पर हमला, 6 माह पहले भी इसे बनाना चाहा था शिकार

पैंथर ने बडला में घर के बाहर बैठे श्वान पर हमला कर दिया. लोगों में दहशत है.

Panic due to panther in Badla
बडला में पैंथर से दहशत (ETV Bharat Alwar)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 8, 2025 at 7:20 PM IST

Updated : September 8, 2025 at 7:48 PM IST

2 Min Read
अलवर: जिले के राजगढ़ थाना क्षेत्र के बडला गांव में रविवार देर रात घर के बाहर बैठे श्वान पर पैंथर ने हमला कर दिया. श्वान की आवाज सुन घर में हुई हलचल के बाद पैंथर को उल्टे पैर लौटना पड़ा. घटना सीसीटीवी में कैद हुई, जहां श्वान करीब 10 सेकंड पैंथर की जकड़ में रहा. श्वान घायल हो गया. ग्रामीणों ने बताया कि आए दिन क्षेत्र में पैंथर आता है. इससे दहशत है. इसी श्वान पर पैंथर ने 6 माह पहले भी हमला कर घायल किया था.

राजगढ़ वन चौकी प्रभारी राहुल फौजदार ने बताया कि ग्रामीणों ने क्षेत्र में पैंथर आने की सूचना दी है. पैंथर पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया जाएगा. ग्रामीणों को सचेत रहने को कहा है, ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो. ग्रामीणों ने बताया कि पैंथर के मूवमेंट से लोगों में डर है. पैंथर तीन दिन से घरों के बाहर व पशुओं के बाड़े में आ रहा है. उसके पैरों के निशान मिले हैं.

बडला में पैंथर का श्वान पर हमला (ETV Bharat Alwar)

ग्रामवासी करण मीणा ने बताया कि उनके घर के पास तीन दिन से पैंथर घूम रहा है. रविवार रात करीब 12 बजे पैंथर घर के पास आया और बाहर बैठे स्वान पर हमला कर घायल कर दिया. घर में हुई हलचल के बाद पैंथर मौके से निकल गया. इससे पहले भी पैंथर यहां आया था, तब भी पैंथर ने स्वान को घायल किया था. राजगढ़ वन विभाग चौकी को इससे अवगत करा दिया है. उन्होंने पैंथर को पकड़ने के लिए पिंजरा रखने का आश्वासन दिया.

