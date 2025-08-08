Essay Contest 2025

धमतरी में चौथी कक्षा की छात्रा पर आवारा कुत्तों का हमला, 25 टांके लगे, गांव में दहशत - STRAY DOG ATTACK IN DHAMTARI

छत्तीसगढ़ में बढ़े डॉग बाइट केस, ताजा मामला धमतरी के मैनपुर गांव में हुआ. यहां 9 साल की बच्ची को आवारा कुत्तों ने काट लिया.

Stray dog attack in Dhamtari
धमतरी में चौथी कक्षा की छात्रा पर आवारा कुत्तों का हमला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 8, 2025 at 10:26 AM IST

Updated : August 8, 2025 at 11:18 AM IST

2 Min Read

धमतरी: जिले में एक बार फिर आवारा कुत्तों का आतंक सामने आया है. यह घटना मैनपुर गांव की है, जहां कक्षा चौथी में पढ़ने वाली 9 साल की आन्या नेताम पर कुत्तों ने अचानक हमला कर दिया. आन्या घर के बाड़ी में खेल रही थी, तभी कुत्तों ने उसे घेर लिया और काटने लगे.

बच्ची को 25 टांके लगे: परिजन बच्ची की चीख सुनकर तुरंत दौड़े और उसे कुत्तों से बचाया. इसके बाद इलाज के लिए नगरी के सरकारी अस्पताल ले गए. डॉक्टरों के अनुसार, आन्या के शरीर पर कई जगह गहरे घाव हैं, जिन पर 25 टांके लगाए गए हैं. फिलहाल बच्ची का इलाज अस्पताल में चल रहा है और उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है.

Stray dog attack in Dhamtari
छात्रा पर आवारा कुत्तों का हमला, 25 टांके लगे (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

गुरुवार को वह स्कूल से घर लौटी. उसके बाद बाड़ी में जाकर खेल रही थी. अचानक आन्या की जोर से रोने की आवाज आई. हम भागते हुए बाड़ी में पहुंचे तो आन्या पर कुत्तों ने हमला कर दिया था- परिजन

गांव में दहशत: घटना के बाद गांव में डर और नाराज़गी का माहौल है. परिजनों और ग्रामीणों ने प्रशासन से आवारा कुत्तों की समस्या पर सख्त कार्रवाई की मांग की है.

छत्तीसगढ़ में बढ़ा कुत्तों का आतंक: धमतरी ही नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और कांकेर जैसे जिलों में भी आवारा कुत्तों के हमलों की घटनाएं सामने आ चुकी हैं. कुछ महीने पहले रायपुर के डंगनिया इलाके में 6 साल के बच्चे पर हमला हुआ था, वहीं बिलासपुर में पार्क में खेल रही बच्ची पर कुत्तों ने झुंड में हमला कर दिया था. इन घटनाओं के बावजूद स्थानीय प्रशासन की कार्रवाई सीमित नजर आई है, जिससे लोगों में नाराजगी बढ़ रही है.

9 साल की आन्या नेताम पर हुए हमले ने एक बार फिर आवारा कुत्तों की समस्या को उजागर कर दिया है. गांव हो या शहर, यह खतरा हर जगह बना हुआ है. ग्रामीणों की मांग है कि प्रशासन तुरंत सख्त कदम उठाए ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों.

रामानुजगंज में डॉग बाइट के केस, कई बच्चे और महिलाएं शिकार, जानिए कैसे बचें
बालोद में अनोखा डॉग बाइट केस, कुत्ते के मालिक पर केस दर्ज
रायपुर में डॉग बाइट के 3 साल में 51 हजार से ज्यादा केस, छत्तीसगढ़ विधानसभा में दी गई जानकारी

Last Updated : August 8, 2025 at 11:18 AM IST

अबूझमाड़ का कोड़तामरका गांव, जहां ना सड़क है, ना स्कूल, ना डॉक्टर, फिर भी खड़ी है एक आत्मनिर्भर बस्ती

सरगुजा के ट्राइबल बेल्ट में पीरियड्स पर चर्चा, पैडवुमन की मुहिम से महिलाओं की सेहत और आर्थिक स्थिति सुधरी

छत्तीसगढ़ की 'सूपा आर्ट' का विस्तार न्यूजीलैंड तक, कोरबा ने दी नयी पहचान; देखिए कमाल की चित्रकारी

चंदा कर गांव वालों ने बनाया नया स्कूल, कांकेर के पोडगांव की हो रही तारीफ

