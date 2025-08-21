शिमला: दिल्ली में आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आवारा कुत्तों को लेकर नई बहस छिड़ी हुई है.देशभर में हाथों में पोस्टर लेकर लोग अपना रोष जाहिर कर रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट की दो न्यायाधीशों की पीठ ने 11 अगस्त को आवारा कुत्तों की समस्या पर सुनवाई करते हुए तुरंत प्रभाव से दिल्ली एनसीआर की सड़कों से आवारा कुत्तों को हटाने और उन्हें डॉग शेल्टर में रखने के आदेश दिए थे. इसपर लोगों की राय बंटी हुई है. कुछ लोग इसे सही और कुछ गलत निर्णय बता रहे हैं.

इस आदेश के बाद हिमाचल में भी बहस छिड़ गई है कि क्या यहां भी इंसानों की सुरक्षा को देखते हुए ऐसा ही कदम उठाना चाहिए. कुछ लोग इसके हक में हैं. वहीं, कुछ डॉग लवर्स इसके खिलाफ हैं. वहीं, हमने ये भी जानने का प्रयास किया कि हिमाचल में आवारा कुत्तों की समस्या को लेकर क्या कदम उठाए जा रहे हैं. शहरी निकाय इनकी बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं. हिमाचल में भी आवारा कुत्तों की समस्या से कई शहर परेशान हैं. इसमें शिमला, धर्मशाला, मंडी, सोलन समेत दूसरे बड़े शहर आवारा कुत्तों की समस्या से परेशान हैं. ये आवारा कुत्ते कई लोगों को काटकर घायल कर चुके हैं.

आवारा कुत्तों को लेकर क्या कहते हैं शिमला के लोग (ETV Bharat)

पिछले छह महीनों में एक हजार से ज्यादा केस

आवारा कुत्तों के काटने के कई मामले सामने आ चुके हैं, जिन्होंने इस समस्या को लेकर ध्यान खींचा है. ​​​​​​​इसी साल ढली में एक स्कूली बच्चे को आवारा कुत्ते ने लहूलुहान किया था. इसके बाद स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन भी किया था. टूटीकंडी में आवारा कुत्ते के हमले में स्कूली छात्र डंगे से गिर गया था. शोघी में आवारा कुत्तों के हमले के दौरान एक लड़की घर की छत्त से नीचे गिर गई थी. इससे उसकी मौत हो गई थी. आईजीएमसी और डीडीयू अस्पतालों के रिकॉर्ड के मुताबिक, पिछले छह महीनों में ही 1,000 से ज़्यादा लोग डॉग बाइट का शिकार हुए हैं. एमसी शिमला के वीपीएचओ राहुल नेगी ने बताया कि 'पिछले छह महीनों में आईजीएमसी में 400 से अधिक और डीडीयू में 387 से अधिक मामले सामने आए हैं.'

हिमाचल में डॉग बाइट केस (ETV Bharat)

नहीं है आवारा कुत्तों की संख्या के स्टीक आंकड़े

शिमला, धर्मशाला नगर निगम के पास आवारा कुत्तों की संख्या का स्टीक आंकड़ा ही नहीं है. अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने कभी इनकी गणना ही नहीं करवाई. नगर निगम धर्मशाला के अधिकारी सुरेंद्र शुक्ला ने कहा कि 'कुत्ते, बंदर दोनों ही परेशानी का कारण हैं. हमारे पास आवारा कुत्तों की संख्या का स्टीक आंकड़ा नहीं है.' इससे साफ पता चलता है कि इन आवारा कुत्तों का कोई सहारा ही नहीं है.

क्या कहता है 2019 का लाइवस्टॉक सेंसस

2019 के लाइवस्टॉक सेंसस में राज्य में आवारा कुत्तों की संख्या 76,933 बताई गई थी. विशेषज्ञ मानते हैं कि 2025 तक यह संख्या और बढ़ चुकी है. एमसी शिमला के वीपीएचओ राहुल नेगी ने बताया कि 'नगर निगम शिमला के पास स्टीक डेटा नहीं है. बस अनुमान है कि शहर में करीब 2,500–3,000 आवारा कुत्ते हैं.' पिछले दो सालों में नगर निगम ने 588 आवारा कुत्तों का स्टरलाइजेशन किया है. इसमें 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक करीब 355 कुत्तों की स्टरलाइजेशन की गई हैं. एक अप्रैल 2025 से लेकिन 31 जुलाई 2025 तक अभी 288 आवारा कुत्तों की स्टरलाइजेशन की गई है.

शिमला के डीडीयू अस्पताल में डॉग बाइट के मामले दिसंबर 2024 से लेकर अप्रैल 2025 तक (ETV Bharat)

नगर निगम के पास नहीं कोई प्रभावी तरीका

नगर निगम शिमला के पास डॉग बाइट की शिकायत तो आती हैं, लेकिन नगर निगम के पास इनसे निपटने का कोई प्रभावी तरीका नहीं है. नगर निगम शिमला ने टूटीकंडी में एक डॉग सेंटर बनाया है. इसके अलावा एक एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर है, लेकिन वहां पर आवारा कुत्तों की स्टरलाइजेशन के बाद सिर्फ तीन दिन के लिए ही रखा जाता है. इसके बाद नगर निगम उसी स्थान पर छोड़ देता है जहां से उस आवारा कुत्ते को उठाया था. बाइट करने वाले कुत्ते को दस दिन के लिए यहां निगारनी के लिए रखा जाता है, ताकि पता लगाया जा सके कि कहीं कुत्ता रेबीज का शिकार तो नहीं है.

एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल 2023

केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को निर्देश दिए हैं कि Animal Birth Control (Dog) Rules, 2023 को लागू किया जाए. पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम (Sterilization + Vaccination) को तेजी से बढ़ाया जाए. स्थानीय निकायों को इसमें सक्रिय भूमिका निभाने को कहा गया है.

हिमाचल हाईकोर्ट ने क्या कहा था

इस साल जून माह में हिमाचल हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति रंजन शर्मा की खंडपीठ ने स्पष्ट कहा था कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार को इस मामले में हाईकोर्ट की तरफ से 10 सितंबर 2024 को जारी आदेश की अनुपालना करनी होगी. अदालत ने 10 सितंबर 2024 को पारित आदेश में केंद्र सरकार को आवारा कुत्तों की नसबंदी और उन्हें रोगाणु रहित करने के बाद वापिस उसी स्थान पर छोड़े जाने के नियम पर पुनर्विचार करने के आदेश जारी किए थे. हाईकोर्ट ने इस मामले में सभी प्रतिवादियों को चार हफ्ते के अंदर-अंदर उपयुक्त हलफनामा दायर करने के आदेश भी जारी किए थे. एनिमल बर्थ कंट्रोल एक्ट 2023 के तहत बनाए नियम में आवारा कुत्तों को नसबंदी और रोगाणु रहित करने के बाद उसी स्थान पर छोड़ा जाता है जहां से उन्हें पकड़ा जाता है. अदालत ने कहा था कि इस नियम पर पुनर्विचार की जरूरत है क्योंकि ऐसा करने से छोटे बच्चों और बुजुर्ग लोगों को इनके आक्रमण से अधिक खतरा पैदा होता है.

1,232 पालतू कुत्तों का पंजीकरण

वहीं, 2015 से 2025 तक शिमला में सिर्फ 1,232 पालतू कुत्ते पंजीकृत हुए. इसमें निगम दफ्तर व ऑनलाइन माध्यम से भी लोगों ने पालतू कुत्तों का पंजीकरण करवाया है, जबकि आवारा कुत्तों की सही गिनती ही नहीं हो पाई. आईजीएमसी और डीडीयू अस्पतालों के रिकॉर्ड के मुताबिक, पिछले छह महीनों में ही 1,000 से ज़्यादा लोग डॉग बाइट का शिकार हुए हैं. इसके अलावा यहां 296 मामले पालतू कुत्तों के काटने के सामने आए हैं.

शिमला में पंजीकृत पालतू कुत्तों की संख्या (ETV Bharat)

आवारा कुत्तों को मिलेगी डिजिटल पहचान

वहीं, अब नगर निगम शिमला ने शहर के आवारा कुत्तों के लिए विशेष ड्राइव 15 अगस्त से शुरू की है. इस दौरान सभी कुत्तों को न सिर्फ रेबीज का टीका लगाया जाएगा, बल्कि उन्हें स्मार्ट कॉलर भी पहनाया जाएगा, जिसमें जीपीएस और क्यूआर कोड लगे होंगे. मेयर सुरेंद्र चौहान ने बताया कि 'इस अभियान में करीब 3000 कुत्तों का टीकाकरण और स्टरलाइजेशन किया जाएगा. साथ ही उनका पूरा डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा. इसमें ये दर्ज होगा कि किस कुत्ते का ऑपरेशन हुआ है, टीकाकरण हुआ है या नहीं और वह किस वार्ड का है. इससे भविष्य में डॉग बाइट की घटनाओं को रोकने और आक्रामक कुत्तों को चिन्हित करने में मदद मिलेगी. बार-बार काटने वाले कुत्तों को विशेष डॉग हट टुटीकंडी में शिफ्ट किया जाएगा. यहां उनकी देखभाल अलग से होगी, ताकि लोगों की सुरक्षा भी बनी रहे और कुत्तों की निगरानी भी की जा सके.'

क्या है लोगों की राय

सुभाष वर्मा, संयोजक, शिमला जन विकास मंच का कहना है कि शिमला में आवारा कुत्तों की संख्या गंभीर विषय बना हुआ है. करीब 5 से सात साल पहले कुत्तों की नसंबदी के लिए फॉरेस्ट से बजट आया था, लेकिन नगर निगम ने आजतक उसका इस्तेमाल ना जाने पूरा किया भी है या नहीं. हालांकि नगर निगम नसबंदी की बात कर रहा है. अगर नगर निगम हर साल आवारा कुत्तों की नसबंदी कर रहा है तो कुत्तों की संख्या क्यों बढ़ रही है. आवारा कुत्तों की नसबंदी के लिए टूटीकंडी में हट बनाया गया जो कि बंद पड़ा हुआ है. नगर निगम ने कुछ समय पहले कुत्तों को गोद लेने की स्कीम शुरु की थी जो कि पूरी तरह से फेल साबित हुई है. शहर में बढ़ रहा कुत्तों का आतंक परेशानी का सबब बना हुआ है. मालरोड़ और रिज पर बेंच पर बैठना भी मुश्किल साबित हो रहा है. क्योंकि ये कुत्ते बेंच के नीचे बैठे रहते हैं, जिस कारण बैठना तक मुश्किल हो रहा है. इसके लिए नगर निगम प्रशासन को लोगों की राय लेनी चाहिए.

कर्मचंद भाटिया, सामाजिक कार्यकर्ता एवं प्रदेशाध्यक्ष, संत श्री रविदास धर्म सभा का कहना है कि नगर निगम शिमला लोगों को सुरक्षा उपलब्ध नहीं करवा पा रहा है. शिमला में कुत्तों के आतंक के लिए निगम प्रशासन ज़िम्मेदार है. शहर के गली-मोहल्लों में लोग आवारा कुत्तों को फीड कर रहे हैं, जिस कारण इनका झुंड इसकट्ठा हो रहा है. ऐसे में रास्ते पर चलने में काफी दिक्कतें पेश आ रही हैं. नगर निगम सिर्फ कुत्तों की नसबंदी करवाता है, लेकिन इससे कुत्तों की समस्या खत्म नहीं हो जाती है. इसको लेकर नगर निगम आयुक्त और डीसी शिमला को पत्र भी लिखा गया था, जिसमे आवारा कुत्तों की समस्या से निजात दिलाने की मांग की गई, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिल पाया है. नगर निगम को जल्द ही आवारा कुत्तों के लिए शेड बनाने चाहिए और समय-समय पर उन्हें फीड करना चाहिए. इससे लोगों को आवारा कुत्तों की समस्या से कही हद तक राहत मिलेगी.

रेबीज से मौत के मामले (ETV Bharat)

क्या कहते हैं डॉग लवर

रेणू लूथरा, डॉग लवर का कहना है कि शिमला के संजौली में हमने दो डॉ शेड बनाए हैं, जिनमें 27 कुत्तों को पाल रही हूं. इसके अलावा सार्वजनिक स्थान पर करीब 10 कुत्तों को फीड करती हूं. इनका समय-समय पर वैक्सीनेशन भी करवाया जाता है. कुत्ते लोगों पर बेवजह नहीं झपटते हैं. वो लोगों के हाथों में छड़ी देख लेते हैं, जिससे उन्हें लगता है कि लोग उन्हें मार देंगे, तभी कुत्ते लोगों पर झपट पड़ते हैं, अगर कोई भी व्यकित कुत्तों के साथ प्यार से पेश आए तो वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे. हालांकि कुत्तों की संख्या ज़रुर बढ़ रही है. इसको लेकर नगर निगम से बीते वर्ष 15 दिसंबर से नसबंदी की मांग कर रही हूं. नगर निगम समय पर कुत्तों की नसबंदी करता है तो संख्या कंट्रोल में रहेगी, जबसे नसबंदी बंद की गई तभी से कुत्तों की संख्या बढ़ी है.

विपिन शर्मा, डॉग लवर का कहना है कि शिमला में नगर निगम ने स्टरलाइज़ेशन नहीं की है, जिस कारण आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ गई है. कुत्तों को खाना और पानी नहीं मिल रहा अगर मिल रहा है तो काफी कम मात्रा में जिससे वो आक्रोशित हो रहे हैं. ऐसे में नगर निगम को कुत्तों की स्टरलाइजेशन करवानी चाहिए. साथ ही इन्हें खाने पीने के लिए दिया जाना चाहिए. अगर इन्हें खाने के लिए दिया जाएगा तभी यह सामान्य रहेंगे. हर जानवर को जीने का अधिकार है और सभी को जानवरों के साथ प्यार से पेश आना चाहिए.

हमने आवारा कुत्तों को लेकर नगर निगम प्रशासन से बातचीत की. नगर निगम आयुक्त भूपेंद्र अत्री से कुछ सवाल किए

सवाल: शिमला में आक्रामक हुए कुत्ते, क्या वजह?

जवाब- अगर कोई कुत्ता भूखा हो या उसके क्षेत्र में कोई अन्य कुत्ता आ जाए। यदि किसी व्यक्ति द्वारा उसे हेज़िटेट किया जाए तो कुत्ता आक्रामक हो सकता है.

सवाल: जनता को राहत देने के लिए नगर निगम क्या कर रहा है?

जवाब-नगर निगम जब किसी भी आवारा कुत्ते को उठाता है तो उसे 10 दिनों के लिए निगरानी में रखता है. इसके बाद उसे उसी स्थान पर छोड़ दिया जाता है. इनकी समय-समय पर वैक्सीनेशन व स्टरलाइज़ेशन की जाती है.

सवाल: क्या स्टरलाइज़ेशन ही एकमात्र रास्ता है?

जवाब-नगर निगम सिर्फ मैनडेट के अनुसार ही कार्य करता है. आवारा कुत्तों की स्टरलाइज़ेशन की एक मैथड है.

सवाल: क्या डॉग बाइट होने पर पीड़ितों को कोई राहत राशि दे रहा नगर निगम?

जवाब-नहीं

सवाल: आपकी नज़र में कैसी होनी चाहिए व्यवस्था?

जवाब-शहर में आवारा कुत्तों को हम शेल्टर में नहीं रख सकते हैं. कुछ समय पहले यह प्रयास किया था, लेकिन सफल नहीं हो पाया. आवारा कुत्तों की वैक्सीनेशन की जा रही है. नई व्यवस्था के लिए एनजीओ को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि जानवरों और इन्सान के बीच बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि डॉग लवर और एनजीओ किसी भी स्थान पर कुत्तों को फीड करते हैं, जिससे छोटे बच्चों, महिलाओं और पुरुषों को कुत्ते काट देते हैं. ऐसे में एनजीओ को स्कूल, बस स्टॉप और रास्तों जहां लोगों की आवाजाही ज़्यादा रहती है ऐसे स्थानों पर फीड करने से मना किया गया है. आगामी समय में एनजीओ से बैठक भी की जाएगी.

हमने नगर नगर निगम महापौर सुरेंद्र चौहान से भी बात की और उनसे कुछ सवालों के जवाब जानने का प्रयास किया.

सवाल: आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए अबतक क्या किया?

जवाब-नगर निगम स्टरलाइज़ेशन कर रहा है. अगले 2 माह में पूरा करने का लक्ष्य रखा है. इस दौरान आवारा कुत्तों को हट में भी रखा जाएगा. लोगों द्वारा लगातार कुत्तों के काटने की शिकायतें मिल रही हैं. अब केंद्र सरकार के साथ एनिमल एक्ट पर बात की जा रही है.

सवाल: क्या आपकी नज़र में कम हुई आवारा कुत्तों की संख्या

जवाब-शहर में आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ रही है. पंचायती क्षेत्रों से आवारा कुत्ते नगर निगम क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन नगर निगम डॉक्टर की एडवाइस पर स्टरलाइजेशन कर रहा है. इसके अलावा पशुऔषधालय और एनजीओ में भी स्टरलाइज़ेशन की जा रही है. अगर कोई कुत्तों को गोद लेना चाहता है तो उसे गारबेज व प्रॉपर्टी टैक्स में छूट दी जाएगी.

सवाल: क्या सार्वजनिक स्थलों से कुत्तों को हटाया नहीं जा सकता, नगर निगम ने कुत्तों के लिए हट क्यों नहीं बनाए?

जवाब-किसी भी कुत्ते को उसके स्थान से हटाया नहीं जा सकता, एक्ट में बहुत सख्त नियम हैं. अगर किसी कुत्ते की स्टरलाइज़ेशन की जाती है तो उसे तीसरे दिन वापस उसी स्थान पर छोड़ना पड़ता है. टूटीकंडी में करीब 60 लाख रुपए की लागत से हट बनाया गया है, लेकिन कोर्ट ने इसे बंद करवा दिया है.

सवाल: जनता की सुरक्षा के लिए स्टरलाइज़ेशन के अलावा और क्या उपाया?

जवाब-जो भी व्यक्ति डॉग को फीड कर रहा है वो देखककर करें, अगर किसी को डॉग एडॉप्ट करना है तो कर सकता है. नगर निगम डॉग लवर को जगह देने के लिए तैयार है.

क्यों काटते हैं आवारा कुत्ते? विशेषज्ञ की राय

आवारा कुत्तों के बाइट मामलों को लेकर अक्सर यह सवाल उठता है कि आखिर वे इंसानों पर हमला क्यों करते हैं. इस पर डॉ. एसपी सिंह, सीनियर वेटरनरी सर्जन (Shimla & Solan Pet Care Center) का कहना है कि कुत्ते बिना वजह आक्रामक नहीं होते. इसके पीछे कुछ स्पष्ट कारण होते हैं, जब हम इन्हें समझेंगे तभी सही समाधान निकाल पाएंगे, जैसे:

1. भूख और कुपोषण

आवारा कुत्तों को नियमित भोजन नहीं मिलता. भूखे रहने पर उनमें चिड़चिड़ापन और आक्रामकता बढ़ जाती है. कूड़े-कचरे में खाना ढूंढने वाले कुत्ते ज्यादा असुरक्षित महसूस करते हैं.

2. क्षेत्रीय प्रवृत्ति (Territorial Behavior)

कुत्ते अपने इलाके (territory) को लेकर बहुत संवेदनशील होते हैं. जब इंसान या कोई दूसरा जानवर उनके झुंड या इलाके के पास आता है तो वे हमला कर देते हैं.

3. डर और असुरक्षा (Fear Factor)

कई बार लोग पिल्लों या कुत्तों को डंडों से मारते-भगाते हैं. इससे उनमें इंसानों को लेकर भय और गुस्सा पैदा होता है. डर के कारण वे पहले ही काटने की कोशिश कर देते हैं.

4. बीमारियां और हार्मोनल बदलाव

रैबीज़ या दूसरी संक्रामक बीमारियों से ग्रसित कुत्तों का व्यवहार असामान्य हो जाता है. हीट सीज़न में मेल डॉग्स ज़्यादा आक्रामक हो जाते हैं.

5. झुंड का दबाव (Pack Instinct)

अकेले कुत्ते अपेक्षाकृत शांत रहते हैं, लेकिन झुंड में होने पर वो ज़्यादा आक्रामक हो जाते हैं. ये प्रवृत्ति उनकी प्राकृतिक ‘पैक बिहेवियर’ का हिस्सा है.

डॉ. सिंह का सुझाव है कि 'कुत्तों के बाइट केस कम करने के लिए डॉग्स को सिर्फ पकड़कर हटाना या मारना समाधान नहीं है. सही उपाय नसबंदी, टीकाकरण और नागरिकों को जागरूक करना जरूरी है कि कुत्तों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए. अगर इंसान और जानवर दोनों का स्पेस तय हो तो यह समस्या काफी हद तक कम हो सकती है.'

