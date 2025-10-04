ETV Bharat / state

नरेश बाल्यान के खिलाफ MCOCA मामले में दाखिल चार्जशीट से जुड़े दस्तावेज कोर्ट में दाखिल

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के नेता नरेश बाल्यान से जुड़े मकोका मामले में शनिवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट से संबंधित दस्तावेज दाखिल किया है. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वो चार्जशीट से संबंधित दस्तावेज आरोपियों के वकीलों को उपलब्ध कराएं. स्पेशल जज विशाल गोगने ने अब मामले की अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को करने का आदेश दिया है.

दरअसल, इस मामले के सभी आरोपी 16 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में हैं. इस मामले में दिल्ली पुलिस ने गैंगस्टर कपिल सांगवान ऊर्फ नंदू और अमरदीप लोचाब के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट में चौथा पूरक चार्जशीट दाखिल किया है. कोर्ट 16 अक्टूबर को चौथे पूरक चार्जशीट पर विचार करेगा.

कोर्ट ने 15 जुलाई को दिल्ली पुलिस की ओर से दायर तीसरे पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. दिल्ली पुलिस के तीसरे चार्जशीट में विकास गहलोत की पत्नी विनीता पर आरोप लगाया है कि उसने 17 अप्रैल को अपने पति के निर्देश पर उसके घर से एक रिश्तेदार के घर पर हथियारों को पहुंचवाया था.

दिल्ली पुलिस ने इन हथियारों को विकास गहलोत के रिश्तेदार के घर से बरामद किया था. इसके पहले कोर्ट ने 27 मई को नरेश बाल्यान की इस मामले में दायर दूसरी जमानत याचिका खारिज कर दी थी. कोर्ट ने नरेश बाल्यान के अलावा जिन आरोपियों के खिलाफ दाखिल पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था उनमें साहिल ऊर्फ पोली, विजय ऊर्फ कालू और ज्योति प्रकाश ऊर्फ बाबा शामिल हैं. कोर्ट ने इन आरोपियों के खिलाफ मकोका की धारा 3 और 4 के तहत संज्ञान लिया है.