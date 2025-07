ETV Bharat / state

उम्मीदों की नई कहानी, फाटो की नकटी बाघिन की जिंदगी अब दिखेगी बड़े पर्दे पर, मां-बच्चों का पुनर्मिलन कर देगा भावुक - DOCUMENTARY ON NAKATI TIGRESS

फाटो की नकटी बाघिन ( ETV BHARAT )

रामनगर: उत्तराखंड की वन्य भूमि की गोद में बसी रामनगर की फाटो रेंज से एक ऐसी कहानी सामने आ रही है, जो न केवल जंगल के खूंखार चेहरे को ममता का स्पर्श देती है, बल्कि वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में हुई मानवीय कोशिशों का उदाहरण भी बन चुकी है. यह कहानी है तराई पश्चिमी वन प्रभाग की चर्चित बाघिन 'नकटी' की, जो अब एक चार मिनट की लघु फिल्म (डॉक्यूमेंट्री) के माध्यम से देश-दुनिया के सामने प्रस्तुत की जाएगी. कहानी की नायिका- नकटी: जंगल की रानी नाम भले ही थोड़ा अटपटा लगे, लेकिन नकटी जंगल की असली रानी है. रामनगर के फाटो जोन में रहने वाली इस बाघिन का नाम जंगल के गाइडों ने दिया है. दरअसल कई साल पहले दूसरे वन्यजीव के साथ संघर्ष में नकटी की नाक पर गंभीर चोट लग गई थी, जो कभी पूरी तरह नहीं भर पाई और आज भी कटी हुई दिखती है. इसी वजह से उसका नाम नकटी पड़ गया. बता दें कि सात साल की इस बाघिन की पहचान न केवल उसकी दहाड़ से है, जो जंगल में दहशत फैला देती है, बल्कि उसकी ममता से भी है, जो उसके दो शावकों से रिश्ते में साफ झलकती है. घायल फाटो की नकटी बाघिन (ETV Bharat) कांटे से घायल और ममता की लड़ाई: मई 2025 की बात है, नकटी बाघिन के पैर में जंगल के भीतर घूमते वक्त एक नुकीला कांटा चुभ गया था. यह घाव धीरे-धीरे नासूर बन गया और वह लंगड़ाने लगी. हालत यह हो गई कि वह चल भी नहीं पा रही थी, ऐसे में शिकार करना तो दूर की बात थी. वन विभाग की टीम ने किया था घायल बाघिन का रेस्क्यू, (ETV Bharat) इस दौरान नकटी के साथ दो नर शावक भी थे, जो उस समय करीब एक साल के थे. एक तरफ मामत्व से भरी मां और दूसरी तरफ उसकी घायल अवस्था. नटकी किसी भी हालत में अपने दोनों बच्चों को छोड़ना नहीं चाहती थी. मुश्किल हालत के साथ भूख-प्यास से लड़ रही नटकी दहाड़ती बच्चों को चाटती और एक ही जगह पर बैठी रहती. नटकी किसी भी कीमत पर अपने बच्चों से दूर नहीं होना चाहती थी.

