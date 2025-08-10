Essay Contest 2025

JPSC: प्रशासनिक सेवा में चयनित अभ्यर्थियों का कागजात सत्यापन 18 अगस्त से, आयोग के लंबित मामलों पर भी नजर - JPSC EXAM

जेपीएससी संयुक्त असैनिक प्रतियोगिता परीक्षा-2023 में चयनित अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तारीख घोषित कर दी गई है.

JPSC Joint Civil Competition Examination 2023
जेपीएससी कार्यालय (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 10, 2025 at 12:01 PM IST

रांची: झारखंड प्रशासनिक सेवा में चयनित अभ्यर्थियों के लिए दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया इस माह शुरू हो रही है. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने संयुक्त असैनिक प्रतियोगिता परीक्षा-2023 के तहत प्रशासनिक सेवा (उपसमाहर्ता) में चयनित 207 अभ्यर्थियों का कागजात सत्यापन 18 और 19 अगस्त 2025 को करने का निर्णय लिया है.

यह सत्यापन कार्य प्रोजेक्ट भवन के द्वितीय तल स्थित सभागार में सुबह 11 बजे से दो पालियों में होगा. विभाग ने कहा है कि यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित तिथियों पर उपस्थित नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए 20 अगस्त को अतिरिक्त तिथि दी जाएगी. JPSC अध्यक्ष एल ख्यांगते ने यह भी स्पष्ट किया है कि सत्यापन प्रक्रिया से जुड़ी विस्तृत जानकारी JPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है.

झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) ने 25 जुलाई 2025 को 11वीं, 12वीं और 13वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी किया था. यह परीक्षा राज्य की प्रशासनिक सेवाओं के लिए एकीकृत रूप से आयोजित की गई थी. आयोग ने कुल 342 पदों पर नियुक्ति के लिए चयन सूची जारी की, जिसमें उपसमाहर्ता, वरीय दंडाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक, खंड विकास पदाधिकारी समेत अन्य पद शामिल थे.

यह संयुक्त परीक्षा प्रक्रिया 27 जनवरी 2024 को प्रारंभ हुई थी. प्रारंभिक परीक्षा में 7011 अभ्यर्थी सफल घोषित हुए थे, जबकि मुख्य परीक्षा में कुल 864 उम्मीदवारों ने सफलता पाई. इसके बाद साक्षात्कार चरण में 342 उम्मीदवारों का चयन हुआ. इस परीक्षा में प्रशासनिक सेवा (उपसमाहर्ता) के लिए 207 सीटें थीं, जिनमें अब कागजात सत्यापन की प्रक्रिया शुरू हो रही है.

अभ्यर्थियों की चिंता

परिणाम घोषित होने के पंद्रह दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक कट-ऑफ मार्क्स और अंक पत्र जारी नहीं किए गए हैं. इस देरी से चयनित अभ्यर्थियों के साथ-साथ रिजर्व लिस्ट और भविष्य की प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले उम्मीदवार भी असमंजस में हैं. कई अभ्यर्थियों ने चिंता जताई है कि अंक पत्र मिलने में देरी से न केवल पारदर्शिता पर सवाल उठते हैं, बल्कि भविष्य की तैयारी और आवेदन प्रक्रियाओं पर भी असर पड़ता है.

हाईकोर्ट में मामला लंबित

इस परीक्षा की मूल्यांकन प्रक्रिया और उत्तर पुस्तिकाएं वेबसाइट पर उपलब्ध कराने को लेकर मामला फिलहाल झारखंड हाईकोर्ट में विचाराधीन है. अभ्यर्थियों का कहना है कि पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उत्तर पुस्तिकाएं और कट-ऑफ मार्क्स जल्द सार्वजनिक किए जाएं. उनका तर्क है कि यदि यह जानकारी समय पर उपलब्ध हो जाती है, तो चयन और नियुक्ति प्रक्रिया में किसी प्रकार का विवाद या देरी नहीं होगी.

JPSC की चुनौती और आगे की राह

JPSC के सामने एक ओर लंबित न्यायिक मामले हैं, वहीं दूसरी ओर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया को समयबद्ध ढंग से पूरा करने की चुनौती भी है. आयोग ने स्पष्ट किया है कि सत्यापन प्रक्रिया के बाद नियुक्ति संबंधी औपचारिकताएं शीघ्र पूरी की जाएंगी. विभागीय के अनुसार, सत्यापन के दौरान शैक्षणिक प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र, स्थानीयता प्रमाणपत्र और आयु प्रमाण से संबंधित दस्तावेज़ों की बारीकी से जांच की जाएगी.

राज्य में लंबे समय बाद एक साथ तीन सिविल सेवा परीक्षाओं के परिणाम जारी होने को प्रशासनिक दृष्टि से एक बड़ा कदम माना जा रहा है. हालांकि, पारदर्शिता और समयबद्धता के मोर्चे पर JPSC को अब भी अभ्यर्थियों का भरोसा जीतना बाकी है.

