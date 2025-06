ETV Bharat / state

उदयपुर में करंट से डॉक्टर की मौत का मामला : सरकार व प्रशासन के खिलाफ फूटा डॉक्टरों का गुस्सा - RESIDENT DIED DUE TO ELECTRIC SHOCK

रेजिडेंट डॉक्टर हॉस्टल ,जयपुर ( ETV Bharat Jaipur )

Published : June 23, 2025

जयपुर: उदयपुर में रेजिडेंट डॉक्टर रवि शर्मा की करंट से मौत के बाद प्रदेश भर के चिकित्सक संगठनों में रोष है. जयपुर रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (जार्ड) और अखिल सेवारत चिकित्सक संघ ने सरकार और कॉलेज प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया. दोनों चिकित्सक संगठनों का कहना है कि यह घटना चिकित्सा संस्थानों में मौलिक सुरक्षा उपायों की घोर अनदेखी और प्रशासनिक लापरवाही उजागर करती है. लापरवाही के कारण चिकित्सक की मौत हुई, लेकिन अभी तक कॉलेज प्रशासन और सरकार दोषियों पर कार्रवाई नहीं कर पाई. चिकित्सक संगठनों ने चेताया कि सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया मेडिकल व्यवस्था बेपटरी हो सकती है. अखिल सेवारत चिकित्सक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौधरी ने कहा कि 18 जून 2025 को उदयपुर के आरएनटी मेडिकल कॉलेज हॉस्टल की घटना और उसके बाद मेडिकल कॉलेज प्रशासन की असंवेदनशीलता स्तब्ध करने वाली है. रेजिडेंट डॉक्टर रवि शर्मा की हॉस्टल के वाटर कूलर में करंट से अकाल मृत्यु हुई. राजकीय मेडिकल कॉलेजों के हॉस्टलों में रखरखाव के हालात किसी से छुपे नहीं हैं. कहीं पर प्लास्टर गिर रहा है तो कहीं बिजली के तार झूल रहे हैं. ब्लॉक शौचालय, बहता गंदा पानी, टूटी खिड़कियां हर मेडिकल हॉस्टल में नजर आएंगे. इनको दुरस्त कराने के लिए जिम्मेदारों में इच्छाशक्ति नहीं नजर आती है. इसी उदासीनता और लापरवाही ने उदयपुर में एक चिकित्सक की जान ले ली. पढ़ें: वाटर कूलर में पानी भरने के दौरान रेजिडेंट डॉक्टर की करंट लगने से मौत - UDAIPUR RESIDENT DOCTOR

न्याय मिलने तक आंदोलन: सेवारत चिकित्सक संघ ने कहा कि जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक आंदोलन जारी रहेगा. राज्य के सभी सेवारत चिकित्सक सोमवार से दिवंगत साथी को न्याय मिलने तक काली पट्टी बांध कर कार्य करेंगे. विरोध प्रदर्शन करेंगे. मंगलवार को सभी जिलों में कलेक्टर तथा ब्लॉक में उपखंड अधिकारी के जरिए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देंगे. जयपुर रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने कहा रोजाना सुबह 8 से 10 बजे तक प्रतीकात्मक पेन-डाउन स्ट्राइक रखेंगे. यह निर्णय अगले आदेश तक जारी रहेगा. यदि फिर भी कार्रवाई नहीं हुई तो रेजीडेंट चिकित्सक आंदोलन तेज करेंगे. पढ़ें:रे​जिडेंट की मौत का मामला: दूसरे दिन भी हड़ताल पर रहे डॉक्टर - RESIDENTS DEATH CASE ये प्रमुख मांगें घटना के जिम्मेदार लोगों को निलंबित कर कानूनी कार्रवाई की जाए

दिवंगत डॉक्टर के परिजनों को उचित मुआवजा तत्काल दिलाएं

दिवंगत के आश्रित परिजन को सरकारी नौकरी दी जाए

जिला प्रशासन की उच्चस्तरीय समिति बनाकर मामले की जांच कराएं

