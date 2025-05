ETV Bharat / state

जान जोखिम में डालकर डॉक्टर करते हैं यहां इलाज, स्वास्थ्य केंद्र का इस वजह से है बुरा हाल - PATIENTS LIVES ARE AT RISK

Published : May 23, 2025

धमतरी: जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं और दुरुस्त करने की जरुरत है. शहर से लगे छाती गांव में एक मात्र उप स्वास्थ्य केंद्र है. इस उप स्वास्थ्य केंद्र में हर दिन सैकड़ों लोग इलाज के लिए आते हैं. उप स्वस्थ्य केंद्र छाती का हाल ऐसा है कि यहां पर लोग आते नीचे देखकर और बैठते हैं ऊपर देखकर. खतरे के बीच डॉक्टर और मरीज: दरअसल अस्पताल इतना जर्जर हो चुका है कि जगह जगह से प्लास्टर उखड़ रहा है. हालत ये है कि डॉक्टर का कमरा भी सुरक्षित नहीं है. डॉक्टर खुद बताती हैं कि डिलीवरी रुम तक में पानी सीपेज होता है. ग्राम पंचायत छाती की आबादी करीब 7 से 8 हजार के बीच है. इतनी बड़ी आबादी को मेडिकल सुविधाएं बस छाती उप स्वास्थ्य केंद्र से ही मिलती. यहां आने वाले मरीजों का कहना है कि कई बार मेडिकल सुविधा लेने के लिए उनको भटकना पड़ता है. भीड़ भी ज्यादा होती है और सुविधाओं का भी अभाव है. अस्पताल के जर्जर होने की वजह से यहां आने में भी डर लगता है. मरीजों का कहना है कि अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओंं को बढ़ाया जाना चाहिए. स्वास्थ्य केंद्र का इस वजह से है बुरा हाल (ETV Bharat)

