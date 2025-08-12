नई दिल्ली: दिल्ली के एक निजी हॉस्पिटल में ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी एवं लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की टीम ने बड़ी सफलता हासिल की. विभाग की सीनियर डायरेक्टर एवं हेड डॉ. दिनेश कंसल ने 18.5 किलोग्राम का ट्यूमर को सफल ऑपरेशन कर के निकाला. बताया जा रहा है कि पिछले कई सालों में निकाला गया ये सबसे बड़ा ट्यूमर है. ये एक 56 वर्षीय महिला के गर्भाशय में था. जो कि करीब पांच नवजात शिशुओं के वज़न के बराबर था.

दुनिया भर के बड़े फाइब्रॉइड यूटरस मामलों में से एक मामला

अस्पताल का दावा है कि यह दुनिया भर में पिछले छह वर्षों में निकाले गए सबसे बड़े फाइब्रॉइड यूटरस मामलों में से एक है. डॉक्टर ने बताया कि दिल्ली के चांदनी चौक की रहने वाली महिला अल्का मल्होत्रा के शरीर में पिछले छह साल से अनेक फाइब्रॉइड थे. इनमें से एक का आकार बहुत बड़ा हो गया था, जिससे उन्हें दैनिक गतिविधियों में भी परेशानी होने लगी थी.

महिला के गर्भाशय से निकाला 18.5 किलो वज़न का ट्यूमर (ETV Bharat)

यूरोलॉजी, एनेस्थीसिया,क्रिटिकल केयर की मल्टी डिसिप्लिनरी टीम का संयुक्त प्रयास

यह सर्जरी हॉस्पिटल में ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी एवं लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की सीनियर डायरेक्टर एवं हेड डॉ. दिनेश कंसल के नेतृत्व में की गई. इस दौरान यूरोलॉजी, एनेस्थीसिया और क्रिटिकल केयर की मल्टी डिसिप्लिनरी टीम ने भी सहयोग किया. इस मामले को लेकर डॉ. दिनेश कंसल ने कहा कि मरीज़ के गर्भाशय में बहुत बड़ा ट्यूमर था. यह जितना हमने प्री-सर्जिकल स्कैन में अनुमान लगाया था, उससे कहीं अधिक जटिल और बड़ा था.

साइज बढ़ने से दूसरे अंगों पर भी बनने लगा था दवाब -डॉक्टर

ट्यूमर के कारण आसपास के अंगों पर दबाव पड़ने लगा था और चलने में भी परेशानी आने लगी थी.सर्जरी से पहले पूरी तैयारी करने की ज़रूरत थी. ऐसे मामले मज़बूत टीमवर्क का महत्व दिखाते हैं, क्योंकि इनमें ज़रूरत के हिसाब से रियल टाइम में निर्णय लेने होते हैं और प्लानिंग करनी होती है, जिसमें पहले से हमेशा सब कुछ नहीं सोचा जा सकता है.साइज बढ़ने से दूसरे अंगों को भी दबाने लगा था ट्यूमर यह ऑपरेशन कई घंटों तक चला और पूरे समय मरीज़ की सेहत पर नजर रखी गई. ऑपरेशन के बाद चौथे दिन उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया. मरीज तेज़ी से रिकवर कर चुकी हैं और अब उनकी दिनचर्या फिर से सामान्य और एक्टिव हो गई है.

महत्वपूर्ण अंग फाइब्रॉइड से चिपके होने के चलते थी जटिल सर्जरी

केस के बारे में विस्तार से बताते हुए डॉ. दिनेश कंसल ने आगे कहा कि ट्यूमर इतना बड़ा हो गया था कि उसके कारण गर्भाशय बढ़कर आंतों, ब्लैडर व यूरेटर जैसे आसपास के अन्य अंगों को दबाने लगा था. इंटर्नल एनाटॉमी गंभीर रूप से प्रभावित हो गई थी और महत्वपूर्ण अंग फाइब्रॉइड से चिपके हुए थे. पहले हुई सर्जरी के कारण मरीज़ के शरीर के अंदर कुछ घाव भी थे, जिससे यह सर्जरी और भी जटिल हो गई थी.

महिलाओं में आम है फाइब्रॉयड की समस्या, न करें लापरवाही

इस मामले को लेकर हॉस्पिटल में ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी की एसोसिएट कंसल्टेंट डॉ. सुप्रिया महिपाल ने कहा कि इस मामले में सिर्फ टेक्निकल स्किल की नहीं बल्कि लगातार स्थिति के अनुरूप निर्णय लेने की भी ज़रूरत थी. यह केस बताता है कि हमारा शरीर कितनी ताकत से बीमारियों का सामना कर सकता है, लेकिन इलाज में देरी गंभीर हो सकती है. इसलिए समय पर जांच जरूरी है.

फाइब्रॉइड के लक्षण बहुत धीरे-धीरे आते हैं सामने

महिलाओं में फाइब्रॉइड बहुत आम समस्या है. खासकर उनके प्रजनन वाले वर्षों में. कुछ मामलों में समय के साथ गर्भाशय में ऐसे ट्यूमर बनने लगते हैं और शुरुआत में उनका पता नहीं चलता है. बहुत सी महिलाएं इलाज में देरी कर देती हैं, क्योंकि इनके लक्षण बहुत धीरे-धीरे सामने आते हैं. समय पर जांच हो जाए तो जटिलता से बचा जा सकता है और इलाज आसान हो जाता है.

