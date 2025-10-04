ETV Bharat / state

AIIMS गोरखपुर में डाॅक्टरों ने की जटिल सर्जरी; नाक के अंदर से निकाला दांत, विशेष वार्ड में हो रही मासूम की निगरानी

गोरखपुर : अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) गोरखपुर के दंत रोग विभाग के चिकित्सकों शनिवार को एक अद्भुत और जटिल सर्जरी की है. जिले के चौरी-चौरा के नई बाजार निवासी मासूम (4) के नाक के अंदर से दांत को सफलतापूर्वक निकालकर इतिहास रचा है.

मासूम पिछले छह महीनों से ऊपरी जबड़े और नाक के पास असहनीय दर्द से पीड़ित था. परिजनों ने गोरखपुर और देवरिया सहित कई अस्पतालों और दंत चिकित्सकों से परामर्श लिया, लेकिन समस्या कम होने के बजाय लगातार बढ़ती गई. दंत रोग विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर सर्जन डाॅ. शैलेश कुमार से मिले, जहां से उन्हें समस्या के निजात का रास्ता दिखा.



एम्स की मीडिया प्रभारी डॉ. आराधना सिंह ने बताया कि इस मामले में डॉक्टर शैलेश ने विस्तृत जांच और स्कैन में पाया गया कि, बच्चे का एक दांत असामान्य रूप से नाक के अंदर विकसित हो गया था और उससे एक जबड़े का सिस्ट भी जुड़ा हुआ था. यह स्थिति अत्यंत दुर्लभ और जटिल थी. निदेशक एवं सीईओ मेजर जनरल (प्रो.) डा. विभा दत्ता को मामले की जानकारी दी गई.

उन्होंने बताया कि उनकी देखरेख में एनेस्थीसिया विभाग द्वारा विशेष तैयारियों और उपकरणों के साथ बच्चे को पूर्ण बेहोशी में लाया गया. इसके बाद दंत रोग विभाग के डा. शैलेश कुमार और उनकी टीम ने यह चुनौतीपूर्ण सर्जरी सफलतापूर्वक पूरी की. इस टीम में दंत विभाग के सीनियर रेजीडेंट डाॅ. प्रवीण कुमार, जूनियर रेजीडेंट डाॅ. प्रियंका त्रिपाठी, एनेस्थीसिया विभागाध्यक्ष प्रो. डाॅ. संतोष शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर डाॅ. गणेश निमजे, सीनियर एवं जूनियर रेजिडेंट्स और नर्सिंग ऑफिसर पंकज देवी का विशेष योगदान रहा.