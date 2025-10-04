ETV Bharat / state

AIIMS गोरखपुर में डाॅक्टरों ने की जटिल सर्जरी; नाक के अंदर से निकाला दांत, विशेष वार्ड में हो रही मासूम की निगरानी

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की मीडिया प्रभारी डॉ. आराधना सिंह ने दी जानकारी.

AIIMS गोरखपुर में डाॅक्टरों ने की जटिल सर्जरी
AIIMS गोरखपुर में डाॅक्टरों ने की जटिल सर्जरी (Photo credit: AIIMS Media Cell)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 4, 2025 at 10:53 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

गोरखपुर : अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) गोरखपुर के दंत रोग विभाग के चिकित्सकों शनिवार को एक अद्भुत और जटिल सर्जरी की है. जिले के चौरी-चौरा के नई बाजार निवासी मासूम (4) के नाक के अंदर से दांत को सफलतापूर्वक निकालकर इतिहास रचा है.

मासूम पिछले छह महीनों से ऊपरी जबड़े और नाक के पास असहनीय दर्द से पीड़ित था. परिजनों ने गोरखपुर और देवरिया सहित कई अस्पतालों और दंत चिकित्सकों से परामर्श लिया, लेकिन समस्या कम होने के बजाय लगातार बढ़ती गई. दंत रोग विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर सर्जन डाॅ. शैलेश कुमार से मिले, जहां से उन्हें समस्या के निजात का रास्ता दिखा.


एम्स की मीडिया प्रभारी डॉ. आराधना सिंह ने बताया कि इस मामले में डॉक्टर शैलेश ने विस्तृत जांच और स्कैन में पाया गया कि, बच्चे का एक दांत असामान्य रूप से नाक के अंदर विकसित हो गया था और उससे एक जबड़े का सिस्ट भी जुड़ा हुआ था. यह स्थिति अत्यंत दुर्लभ और जटिल थी. निदेशक एवं सीईओ मेजर जनरल (प्रो.) डा. विभा दत्ता को मामले की जानकारी दी गई.

उन्होंने बताया कि उनकी देखरेख में एनेस्थीसिया विभाग द्वारा विशेष तैयारियों और उपकरणों के साथ बच्चे को पूर्ण बेहोशी में लाया गया. इसके बाद दंत रोग विभाग के डा. शैलेश कुमार और उनकी टीम ने यह चुनौतीपूर्ण सर्जरी सफलतापूर्वक पूरी की. इस टीम में दंत विभाग के सीनियर रेजीडेंट डाॅ. प्रवीण कुमार, जूनियर रेजीडेंट डाॅ. प्रियंका त्रिपाठी, एनेस्थीसिया विभागाध्यक्ष प्रो. डाॅ. संतोष शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर डाॅ. गणेश निमजे, सीनियर एवं जूनियर रेजिडेंट्स और नर्सिंग ऑफिसर पंकज देवी का विशेष योगदान रहा.

उन्होंने बताया कि ऑपरेशन के बाद बच्चा अब स्वस्थ है और विशेष वार्ड में निगरानी में रखा गया है. निदेशिका डा. विभा दत्ता नियमित रूप से बच्चे के स्वास्थ्य की जानकारी ले रही हैं. उन्होंने पूरी टीम को सफल ऑपरेशन के लिए बधाई दी.

डाॅ. शैलेश ने बताया कि एक वर्ष पूर्व बच्चे के चेहरे पर लगी चोट इस समस्या का संभावित कारण हो सकती है. यदि समय पर विशेषज्ञ चिकित्सक को दिखाया जाता तो ऑपरेशन की आवश्यकता टाली जा सकती थी. उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि बच्चों के चेहरे या जबड़े में किसी भी चोट को हल्के में न लें और हमेशा ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन से ही परामर्श करें.

उन्होंने बताया कि पूर्वांचल और गोरखपुर एम्स में इस तरह का ऑपरेशन पहली बार किया गया है. पहले ऐसे मामलों में मरीजों को दिल्ली या लखनऊ जाना पड़ता था. कम उम्र में सफल शल्यक्रिया से बच्चे के भविष्य में चेहरे की विकृति, सांस संबंधी समस्याओं और मानसिक दुष्प्रभाव से बचाव संभव हो पाया है. इस दुर्लभ केस रिपोर्ट को जल्द ही एक प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल में प्रकाशित करने की तैयारी की जा रही है.

यह भी पढ़ें : गोरखपुर एम्स में महिला के चेहरे पर चीरा लगाए बिना जबड़े के ट्यूमर का ऑपरेशन

For All Latest Updates

TAGGED:

GORAKHPUR NEWSMEDICAL NEWSAIIMS GORAKHPURSURGERY IN AIIMSAIIMS GORAKHPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कब से शुरू हो रहा कार्तिक मास?, जानिए किन चीजों का पालन करना जरूरी...

लखनऊ-कानपुर के बीच 15 मेमू ट्रेनों का फिर से होगा संचालन, 32 हजार यात्रियों को मिलेगी राहत, कोरोना काल में हो गईं थी बंद

बनारसी सिल्क से सिर्फ साड़ी नहीं, होम डेकोर आईटम भी होते तैयार; युवा एंटरप्रेन्योर ने जानिए कैसे बदली पहचान

ये हर्बल नुस्खा बड़ा कारगर; सुपारी-पान मसाला खाने से मुंह की होने वाली बीमारी का आयुर्वेद में सटीक इलाज

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.