यमुनानगर: यमुनानगर में प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टर्स ने शुक्रवार को 12 घंटे की हड़ताल कर प्रशासन के खिलाफ कड़ा विरोध जताया. आरोप है कि आयुष्मान कार्ड के मरीजों की जांच करने आई रेड टीम के डॉक्टर्स ने एक महिला डॉक्टर के साथ अभद्र व्यवहार किया. इस घटना से नाराज प्राइवेट अस्पताल संचालकों और डॉक्टर्स ने काले पट्टे पहनकर विरोध दर्ज कराया और बड़ी संख्या में जिला सचिवालय पहुंचकर प्रदर्शन किया.

टीम ने महिला डॉक्टर को कमरे से बाहर निकाला

डॉक्टर प्रियंका गर्ग ने आरोप लगाया कि जब रेड टीम में मौजूद डॉक्टर जांच के लिए अस्पताल पहुंचे तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप डॉक्टर हैं. मेरे बताने पर उन्होंने मुझे मेरे कमरे से ही मुझे बाहर जाने के लिए कह दिया. उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल संचालक होने के नाते वह मुझे किस तरह से हॉस्पिटल से बाहर जाने के लिए कह सकते हैं. उन्होंने कहा कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर उनका हॉस्पिटल आयुष्मान कार्ड धारकों का इलाज नहीं कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कई पेशेंट जिनके आयुष्मान कार्ड बने हुए हैं, उन्होंने अपनी सहमति से और अपने खर्चे पर इलाज करवाने के लिए कंसर्न लेटर दिया है. डॉक्टर ने आरोप लगाया कि उन्होंने हमारे पेशेंट को भी बरगलाने का काम किया है.

डॉक्टरों ने डीसी को सौंपा ज्ञापन (Etv Bharat)

12 घंटे ओपीडी रही बंद

वहीं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सदस्य राजीव मशीन ने इस पूरी घटना की निंदा की है. उन्होंने कहा कि डॉक्टर के साथ इस तरीके से बर्ताव बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. आज महिला डॉक्टर के साथ जिस तरीके से बर्ताव रेड टीम में आए दो डॉक्टर्स द्वारा किया गया. इसके लिए जिले में 12 घंटे की हड़ताल रखी गई है, जिसमें ओपीडी सेवाओं को बंद रखा गया है तो वहीं आज जिला उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें दोनों डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है.

डीसी ने दिए जांच के आदेश

डॉक्टर्स का गुस्सा देख प्रशासन भी हरकत में आया. डीसी ने तत्काल इस मामले में SDM व CMO को मौके पर बुलाया और इस मामले में जानकारी ली तो वही कमेटी का गठन कर जांच के आदेश दिए है. आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत मरीजों की जांच के लिए आई टीम और स्थानीय डॉक्टर्स के बीच टकराव ने जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. एक तरफ सरकार मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने का दावा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर्स और सरकारी टीमों के बीच टकराव ने आम लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं.

इसे भी पढ़ें - राष्ट्रपति पुरस्कार मिलने से पहले नगर निगम करनाल के 1180 कर्मचारी जाएंगे हड़ताल पर, सैलरी न देने से नाराज कर्मियों ने चेताया