SNMMCH में महिला डॉक्टर से दुर्व्यवहार, अस्पताल के ही स्टाफ पर आरोप, हड़ताल पर गए डॉक्टर

धनबाद: जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में शनिवार को अचानक स्वास्थ्य सेवाएं ठप हो गईं. वजह एक महिला जूनियर डॉक्टर के साथ कथित तौर पर हुआ दुर्व्यवहार है. खबरों के मुताबिक, रेडियोलॉजी विभाग के डॉक्टर रामप्रेश दास पर एक महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगा है. इस घटना से क्षुब्ध ट्रेनी डॉक्टरों ने ओपीडी और इमरजेंसी सेवाओं को बंद कर दिया है और हड़ताल पर चले गए.

इस हड़ताल का सीधा असर मरीजों पर पड़ा है. परामर्श और इलाज बंद होने से अस्पताल परिसर में अफरा-तफरी का माहौल है. कई मरीजों और उनके परिजनों को इलाज के लिए भटकना पड़ रहा है. हड़ताल पर गए डॉक्टरों का कहना है कि जब तक दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक सेवाएं बहाल नहीं की जाएंगी. अस्पताल प्रबंधन और प्रशासन जल्द से जल्द इसका हल निकालने की कोशिश कर रहा है ताकि सामान्य स्वास्थ्य सेवाएं बहाल हो सकें.

जानकारी देते डॉक्टर और मरीज (ईटीवी भारत)

डॉक्टर ने बताया कि हमारी एक इंटर्न डॉक्टर अस्पताल में राउंड ले रही थीं. मरीज बिल्कुल ठीक थे, उन्हें डिस्चार्ज करना था. उनका एक्स-रे नहीं हुआ था. लेकिन उसी मरीज के एक अटेंडेंट ने एक इंटर्न महिला डॉक्टर के साथ अभद्र व्यवहार किया. अटेंडेंट, जो अस्पताल का ही एक कर्मी है, खुद को एक राजनीतिक दल का नेता बता रहा था. उसने अभद्र व्यवहार का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया.