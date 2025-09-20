ETV Bharat / state

देवघर के सरकारी अस्पतालों में बदइंतजामी बरकरार, इमरजेंसी डिपार्टमेंट से डॉक्टर्स गायब!

देवघर में सदर अस्पताल की इमरजेंसी में घंटों तक डॉक्टर नदारद रहे. ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्ट से जानें सरकारी अस्पतालों का पूरा हाल.

doctors absent for several hours from emergency department of sadar hospital In Deoghar
देवघर सदर अस्पताल (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 20, 2025 at 9:24 PM IST

2 Min Read
देवघर: जिला के मधुपुर अनुमंडल अस्पताल में जमीन पर शव पड़े रहने की घटना के बाद ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर कई सवाल खड़े किए. इसको लेकर सांसद निशिकांत दुबे और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के बीच बयानबाजी हुई. लेकिन ऐसा लगता नहीं कि इस घटना के बाद भी स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन ने इस घटना से कोई सबक लिया है.

ईटीवी भारत की टीम ने देवघर के सरकारी अस्पतालों का जायजा लिया तो वही पुरानी तस्वीर दिखाई दी. जिला की लाइफलाइन कहे जाने वाला सदर अस्पताल हो या अन्य स्वास्थ्य केंद्र, हर जगह लापरवाही का आलम साफ नजर आया. देवघर सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में घंटों तक डॉक्टर नदारद रहे और इलाज के लिए आए मरीज परेशान होकर भटकते नजर आए.

देवघर के सरकारी अस्पतालों में बदइंतजामी बरकरार! (ETV Bharat)

सदर अस्पताल में इलाज कराने पहुंचे मरीज राजू ने बताया कि वह इमरजेंसी में पहुंचे लेकिन डॉक्टर की गैरमौजूदगी के कारण उनका इलाज नहीं हो पाया. उल्टे उन्हें यह कहकर वापस भेज दिया गया कि ओपीडी में जाकर डॉक्टर से मिलें. सवाल यह है कि आखिर इमरजेंसी में चौबीस घंटे डॉक्टर की मौजूदगी क्यों नहीं होती. इस तरह की लापरवाही मरीजों की जान पर भारी पड़ सकती है.

इस मामले पर देवघर सिविल सर्जन डॉ. युगल प्रसाद ने कहा कि मधुपुर में शव जमीन पर पड़े रहने की घटना बेहद निंदनीय है. इस घटना के बाद सभी चिकित्सा प्रभारियों को हिदायत दी गई है कि किसी भी शव को सम्मानपूर्वक रखा जाए और परिजन को सौंपने तक संवेदनशीलता बरती जाए. उन्होंने यह भी कहा कि मधुपुर की घटना में जिसकी गलती पाई जाएगी, उस पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी.

DOCTORS ABSENT FROM EMERGENCYDILAPIDATED HEALTHCARE SYSTEMमधुपुर अनुमंडल अस्पताल में शवDEOGHAR SADAR HOSPITALBAD HEALTH SYSTEM

