लखनऊः लखनऊ विश्वविद्यालय में अखिरकार 9 साल बाद डॉक्टर ऑफ लिटरेचर (डीलिट) की पढ़ाई शुरू होने जा रही है. विश्वविद्यालय की ओर से शुक्रवार को कुलपति प्रोफेसर मनुका खन्ना की अध्यक्षता में आयोजित एकेडमिक काउंसिल की बैठक में इस पर मुहर लगा दी गई. इसके तहत डीलिट, डीएससी, व एलएलडी का अध्यादेश पास कर दिया गया है. अध्यादेश न होने के चलते ही इसमें 9 साल से दाखिले नहीं हो रहे थे. इसके अलावा कार्यपरिषद में पीएचडी का भी नया अध्यादेश पास कर दिया गया है. दोनो में ही यूजीसी के रेग्युलेशन को शामिल किया गया है. यूजीसी की गाइडलाइन में जो भी दिशा निर्देश हैं एलयू की ओर से दोनों अध्यादेश में लागू कर दिया गया है.



वन इयर पीजी कोर्स में एडमिशनः एलयू कुलपति प्रो मनुका खन्ना के कुलपति बनने के बाद यह उनकी पहली एकेडमिक काउंसिल की बैठक थी. इसमें सभी संकायों के सिलेबस के संशोधनों को पास कर दिया गया है. इसमें वन इयर पीजी के सिलेबस से लेकर जरूरी संशोधनों को भी बैठक में रखा गया, जिसे सर्व सम्मति से पास किया गया. इस साल से एलयू में वन इयर पीजी कोर्स में दाखिले लिये जा रहे हैं. इसके अलावा बैठक में पीएचडी ऑर्डिनेंस 2018 के तहत दाखिला लेने वाले अभ्यर्थियों को कोविड के कारण दो साल काम नहीं हो सके. ऐसे में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी ऐसे है जिनके छह साल पूरे हो गए हैं लेकिन थीसिस नहीं जमा हो पाए हैं. बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे सभी अभ्यर्थियों को थिसिस जमा करने के लिए तीन माह का अतिरिक्त समय दिया जाएगा.



स्नातक में अब पर्यावरण शिक्षा भीः अकैडमिक काउंसिल में यह भी निर्णय लिया गया है कि स्नातक स्तर अब पर्यावरण शिक्षा को अनिवार्य रूप से लागू किया जाएगा. इसके तहत विवि में जितने भी स्नातक पाठ्यक्रम चल रहे हैं उसमें एक पेपर के रूप में पर्यावरण शिक्षा को भी लागू किया जाएगा. यूजीसी ने इसे सभी विवि में लागू करने को कहा था. इसके बाद शकुंतला विवि ने इसे पहले ही लागू कर दिया है. एलयू की ओर से इसे अब क्रीयान्वित किया जाएगा. इसमें राष्ट्रगौरव की तरह एक पेपर इसका भी अब सभी स्नातक के छात्रों को पढ़ना होगा.

लुआक्टा का लविवि में प्रदर्शन तानाशाही का लगाया आरोपः विश्वविद्यालय विद्या परिषद की बैठक चल रही थी तभी संबद्ध महाविद्यालयों से जुड़े शिक्षक संगठन लुआक्टा के पदाधिकारी धरना देकर नारेबाजी नारेबाजी करते रहे. शिक्षकों ने तानाशाही नहीं चलेगी का नारा लगाते हुए प्रदर्शन किया. एलयू अफिलिएटेड कॉलेज टीचर एसोसिएशन (लुआक्टा) के अध्यक्ष डॉ. मनोज पाण्डेय के नेतृत्व में आए शिक्षकों के प्रदर्शन के बाद कुलपति डॉ. मनुका खन्ना ने बातचीत के लिए बुलाया लेकिन दो दौर की वार्ता विफल रही. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों का हवाला देते हुए विश्वविद्यालय ने मांग को खारिज कर दिया है.

डॉ. मनोज पांडेय ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा स्नातक स्तर के शिक्षकों को शोध का अधिकार दिया गया है और विगत वर्ष भी यूजीसी रेगुलेशन 2022 की अधिसूचना निर्गत होने के बाबजूद स्नातक स्तर पर शोध के लिए शिक्षकों को यह अधिकार प्राप्त है. जब पूरे प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयो में स्नातक स्तर के शिक्षक शोध करा रहे हैं तो लखनऊ विश्वविद्यालय महाविद्यालयो के शिक्षकों के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों कर रहा है.

आंदोलन की रूपरेखा तय की जायेगीः लुआक्टा महामंत्री डॉ. अंशू केडिया ने कहा है कि आगे आंदोलन जारी रखा जाएगा. जल्दी ही लुआक्टा कार्यकारिणी की बैठक बुलाई जायेगी और आंदोलन की रूपरेखा तय की जायेगी. आंदोलन में धरना प्रदर्शन, जेल भरो आंदोलन, यदि आवश्यक हुआ तो आगामी परीक्षाओं का बहिष्कार समेत सभी कदम उठाए जाएंगे. संगठन का कहना है कि महाविद्यालयों के शिक्षकों के शोध कराने के कारण विश्वविद्यालय में शोध छात्रों को प्रवेश आसानी से मिल जाता था. जेआरएफ व नेट पास विधार्थियो को कहीं भटकना नहीं पड़ता है. उन्होंने कहा कि कुलपति निर्णय को बदलना चाहती हैं जबकि राज्य सरकार की ओर से स्नातक शिक्षकों को यह अधिकारी मिला हुआ है. हम इसका विरोध करते हैं, संगठन की बैठक बुलाई जाएगी. इस विषय पर विचार-विमर्श के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी.

इसे भी पढ़ें- लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन को इस काम के लिए 24 घंटे ही बचे, फिर फंसेगा दाखिला