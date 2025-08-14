लखनऊ: एसजीपीजीआई के हेपेटोलॉजी विभाग के हेड प्रो. अमित गोयल ने कहा कि गैर-अल्कोहलिक फैटी लिवर रोग (एनएएफएलडी) वैश्विक लिवर रोग भार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. जीवनशैली में बदलाव, उच्च कार्बोहाइड्रेट आहार, मोटापे और मधुमेह के कारण भारत फैटी लिवर के मामलों में तेजी से दुनिया का अग्रणी देश बनता जा रहा है.

शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ रही समस्या: डॉ. गोयल ने कहा कि नियमित जांच होने तक अक्सर इसका पता नहीं चल पाता, जिससे यह शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में एक चुपचाप बढ़ रही महामारी बन गया है. इसके बढ़ते प्रभाव को देखते हुए, भारत सरकार ने एनएएफएलडी की जांच और प्रबंधन को राष्ट्रीय गैर-संचारी रोग कार्यक्रम में शामिल किया है और अस्पताल शीघ्र पहचान के लिए फाइब्रोस्कैन जैसे उपकरणों का उपयोग बढ़ा रहे हैं.

फैटी लिवर के लिए फाइब्रोस्कैन के साथ बल्ड टेस्ट: एसजीपीजीआईएमएस का हेपेटोलॉजी विभाग जागरूकता और रोकथाम संबंधी पहलों को सक्रिय रूप से बढ़ावा देता है. विभाग फाइब्रोस्कैन के साथ-साथ विभिन्न रक्त परीक्षण भी प्रदान करता है, जिससे फैटी लिवर रोग का गैर-आक्रामक और शीघ्र पता लगाना संभव हो जाता है. यह फाइब्रोसिस, सिरोसिस, लिवर फेलियर और हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा जैसी अधिक गंभीर लिवर स्थितियों को बढ़ने से रोकने में महत्वपूर्ण है.

भारत में नॉन-अल्कोहलिक फैटी लिवर समस्या: एसजीपीजीआईएमएस में हेपेटोलॉजी विभाग के प्रोफेसर और प्रमुख डॉ. अमित गोयल ने फैटी लिवर रोग, विशेष रूप से नॉन-अल्कोहलिक फैटी लिवर रोग (एनएएफएलडी) के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. इंडियन नेशनल एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ द लिवर (आईएनएएसएल) ने फैटी लिवर रोग पर उनके कार्य को मान्यता देते हुए उन्हें 'भारत में नॉन-अल्कोहलिक फैटी लिवर रोग की व्यापकता: एक व्यवस्थित समीक्षा और मेटा-विश्लेषण' शीर्षक वाले उनके शोध पत्र के लिए सर्वश्रेष्ठ मौलिक शोध पत्र पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया.

देश में हर तीन में से एक व्यक्ति फैटी लीवर से पीड़ित: इस शोध पत्र में फैटी लिवर रोग पर सभी भारतीय लेखों का सारांश प्रस्तुत किया गया और यह निष्कर्ष निकाला गया कि देश में हर तीन में से एक व्यक्ति इस स्थिति से पीड़ित है. इसमें यह भी पाया गया कि भारत में हर तीन में से एक बच्चा इससे प्रभावित है. उनके कार्य को विश्व स्तर पर व्यापक रूप से कोट किया गया है.

लिवर रोग अनुसंधान में अग्रणी भूमिका: डॉ. गोयल ने कहा कि यह सम्मान केवल मेरे लिए नहीं, बल्कि भारत में लिवर रोगों के समाधान के लिए अथक प्रयास कर रहे पूरे हेपेटोलॉजी समुदाय के लिए है. डॉ. गोयल की उपलब्धि भारत में लिवर रोग अनुसंधान में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए एसजीपीजीआईएमएस की प्रतिबद्धता का प्रमाण है, क्योंकि यह राज्य में अपनी तरह का एकमात्र समर्पित हेपेटोलॉजी विभाग है. यह नैदानिक देखभाल, अनुसंधान और शैक्षणिक उत्कृष्टता में निरंतर मानक स्थापित कर रहा है.

क्या है फैटी लिवर की समस्या: फैटी लिवर को हेपेटिक स्टीटोसिस भी कहते हैं. यह ऐसी स्थिति है, जिसमें लिवर में बहुत अधिक चरबी जमा हो जाती है. यह दो मुख्य प्रकार का होता है: गैर-अल्कोहलिक फैटी लिवर रोग (NAFLD) और अल्कोहलिक फैटी लिवर रोग. NAFLD तब होता है जब लिवर में चरबी जमा हो जाती है, भले ही व्यक्ति शराब का सेवन न करता हो. डॉक्टरों के अनुसार, अल्कोहलिक फैटी लिवर बीमारी अधिक शराब पीने के कारण होती है.

