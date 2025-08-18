टिहरी: उत्तराखंड के टिहरी में लगातार बारिश के चलते डोबरा चांठी-मोटना-मदन नेगी मोटर मार्ग पिछले पांच दिनों से बंद पड़ा है. मार्ग पर कई जगहों पर मलबा आने से यातायात पूरी तरह ठप हो गया है. ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग बौराड़ी पर लापरवाही का आरोप लगाया है. इसके अलावा सड़क बंद होने से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है. उधर, ओखला में 8 परिवारों के मकानों के आंगन टूट गए हैं. जिससे इन लोगों ने बारात घर में शरण ली है.

बारिश की वजह से मकान के आंगन में पड़ी दरारें: वहीं, बारिश की वजह से लगातार हो रही क्षति से ग्रामीण दहशत में हैं. बैरबागी क्षेत्र में एक मकान के नीचे दरार पड़ गई है, जिससे मकान कभी भी खाई में गिरने की आशंका बनी हुई है. इसके अलावा झिंवाली में बारिश से एक मकान का आंगन टूट गया है. उधर, रौलाकोट के रामपाल के मकान के ऊपर बड़ा पत्थर आ गया जिससे लोगो की जान बाल बाल बची.

इन लोगों के आंगन हुए क्षतिग्रस्त: तेज बारिश की वजह से प्रतापनगर के झिंवाली गांव के टीकम रावत, बैरबगी के राजेंद्र बिष्ट, दिनेश सिंह, धनपाल सिंह, कुशल सिंह और रौलाकोट की डब्बी देवी, रामपाल, खिला लाल, राजू लाल का मकान के आंगन क्षतिग्रस्त हो गए हैं.

टिहरी में सड़कों के हाल (फोटो- ETV Bharat)

भेलुंत गांव के 8 परिवारों को खतरा: इसके अलावा जोंकाणी-भेलुंता मोटर मार्ग पर भूस्खलन से भेलुंत गांव के 8 परिवारों को खतरा हो गया है. भदूरा पट्टी के लिखवार गांव में मदन पैन्यूली, केशवानंद, नत्थी लाल के घर के पीछे का पुश्ता ढह गया है. आबकी गांव में मान सिंह नेगी के घर का पुश्ता टूटने से भवन को नुकसान पहुंचा है.

ढहने की कगार पर आंगन (फोटो- ETV Bharat)

ओखला के 8 परिवारों ने बारात घर में ली शरण: रौणद रमोली के बागी-सिलारी-कोरदी-जोगथ मोटर पर कोरदी गांव में सड़क का पुश्ता टूट गया. लंबगांव से पहले स्यालगी गांव जाने वाले मोटर मार्ग पर पेड़ टूटने से कुछ दिन के लिए यातायात के लिए बाधित है. ओखला में 8 परिवारों के मकानों के आंगन टूट गए. जिससे इन लोगों ने बारात घर में शरण ली है.

बारात घर में ग्रामीणों ने ली शरण (फोटो- ETV Bharat)

मकान की छत तोड़कर अंदर घुसा पत्थर: घनदियालकी में भी पहाड़ी से एक बड़ा पत्थर मकान की छत तोड़ते हुए अंदर जा गुसा. गनीमत रही उस समय लोग मकान के अंदर नहीं थे. उधर, प्रतापनगर ब्लॉक के डोबरा चांठी पुल से मोटना-बैरबगी-मदन नेगी मोटर मार्ग पर भारी बारिश के चलते जगह-जगह मलबा आया है. जिसकी वजह से बीते 5 दिनों से मार्ग यातायात के लिए बंद है.

टिहरी में जगह-जगह आया मलबा (फोटो- ETV Bharat)

मोटना-मदन नेगी मोटर मार्ग मलबा आने से बंद: रौलाकोट के ग्रामीणों ने बताया कि मोटना-मदन नेगी मोटर मार्ग और भामेश्वर महादेव मंदिर-बैरबगी-मदन नेगी मोटर मार्ग विभिन्न स्थानों पर मलबा आने से बंद है, जिससे लोगों को बाजार से खाद्यान्न सामग्री लाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

बारिश से सड़क बंद (फोटो- ETV Bharat)

ग्रामीणों ने दी आंदोलन की चेतावनी: वहीं, ग्रामीणों ने डोबरा चांठी-मोटना-मदन नेगी मोटर मार्ग को जल्द खोलने की मांग की है. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सड़क को जल्द नहीं खोला गया तो वो लोक निर्माण विभाग बौराड़ी के खिलाफ आंदोलन करने को मजबूर होंगे.

"लगातार हो रही बारिश से मलबा साफ करने में दिक्कत आ रही है. मार्ग पर जल्द यातायात बहाल करने का प्रयास किया जा रहा है."- योगेश कुमार, ईई, लोक निर्माण विभाग

ये भी पढ़ें-