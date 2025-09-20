ETV Bharat / state

कुल्लू दशहरा में बॉलीवुड कलाकारों का न बुलाने की मांग, सरकार को लिखा गया पत्र

कुल्लू दशहरा में इस बार बॉलीवुड कलाकारों को न बुलाने की मांग की गई है.स्थानीय कलाकारों को ही मौका देने की मांग की गई है.

कुल्लू दशहरा में बॉलीवुड कलाकारों को न बुलाने की मांग
कुल्लू दशहरा में बॉलीवुड कलाकारों को न बुलाने की मांग (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 20, 2025 at 3:25 PM IST

कुल्लू: ढालपुर मैदान में 2 अक्टूबर से अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव आयोजित किया जाएगा. ऐसे में दशहरा उत्सव कमेटी ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, लेकिन इस साल पूरे प्रदेश के साथ-साथ अन्य राज्यों में भी बरसात ने कहर बरपाया है. इसको ध्यान में रखते हुए अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बॉलीवुड कलाकारों को ना बुलाया जाने और इससे होने वाली बचत को बाढ़ प्रभावित परिवारों की मदद करने की मांग की गई है.

इसी मुद्दे को लेकर भगवान रघुनाथ के छड़ीबरदार एवं बीजेपी के वरिष्ठ नेता महेश्वर सिंह ने डीसी से मुलाकात की और प्रदेश सरकार के नाम एक एक पत्र भेजा. भगवान रघुनाथ के छड़ी बरदार महेश्वर ने कहा कि 'इस साल बाढ़ के चलते सैकड़ो लोगों की जान चली गई और हजारों करोड रुपए की संपत्ति नष्ट हो गई है. इस साल दशहरा उत्सव देवी देवताओं तक ही सीमित रहना चाहिए और स्थानीय कलाकारों के ही कार्यक्रम होने चाहिए. बॉलीवुड के कलाकारों पर जो करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं. उस पैसे से दशहरा उत्सव कमेटी को बाढ़ प्रभावित परिवारों की मदद करनी चाहिए. इसके बारे में प्रदेश सरकार से भी आग्रह किया गया है.

पूर्व सांसद एवं बीजेपी नेता महेश्वर सिंह (ETV Bharat)

रथ मैदान में तंबोला पर लगनी चाहिए रोक

भगवान रघुनाथ के छड़ी बरदार महेश्वर सिंह ने कहा कि रथ मैदान में तंबोला की गतिविधि आयोजित की जाती है. वहीं, बॉक्सिंग की प्रतियोगिता भी इसी मैदान में की जाती है, जिससे कई बार खिलाड़ियों के शरीर से खून भी निकलता है. देवी देवताओं ने आदेश दिया है कि ये दोनों गतिविधियां रथ मैदान में पूरी तरह से प्रतिबंध की जानी चाहिए. इसके अलावा दशहरा उत्सव कमेटी ग्रामीण स्तरीय खेलों का आयोजन करता है. इन खेलों को इस मैदान प करवाया जा सकता है.

अब तक 427 लोगों की मौत

इस बरसात में हिमाचल को भारी नुकसान हुआ है. प्रदेश में 20 जून को हुई मानसून की एंट्री के बाद से अब तक 427 लोगों की मौत हुई है. वहीं, बाढ़ आने और भूस्खलन की वजह से 46 लोग लापता और 481 लोगों जख्मी हुए हैं. प्रदेश में भारी बारिश के कारण 8867 घरों को नुकसान पहुंचा है. इसमें 1672 पक्के और कच्चे घर पूरी तरह से जमींदोज हो गए हैं. वहीं, 7195 घरों को आंशिक तौर पर क्षति हुई है. इसके अलावा 7084 गौशालाएं भी तबाह हो गई हैं.

4754.51 करोड़ की सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान

प्रदेश में भारी बरसात की वजह से 4754.51 करोड़ की सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान हुआ है. इसमें PWD विभाग को सबसे अधिक 2903.83 करोड़ की चपत लगी है. इसी तरह से जल शक्ति विभाग को 1477.71 करोड़ का नुकसान हुआ है. वहीं, पावर को भी 139.46 करोड़ का क्षति हुई है. इसके अतिरिक्त अभी तक कृषि को 51.64 करोड़ और बागवानी को 27.43 करोड़ का नुकसान हुआ है.

ये भी पढ़ें: दशहरा उत्सव के तीसरे दिन शाही अंदाज में निकाली राजा की जलेब, जानें क्या है महत्व?

