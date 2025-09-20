ETV Bharat / state

कुल्लू दशहरा में बॉलीवुड कलाकारों का न बुलाने की मांग, सरकार को लिखा गया पत्र

कुल्लू: ढालपुर मैदान में 2 अक्टूबर से अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव आयोजित किया जाएगा. ऐसे में दशहरा उत्सव कमेटी ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, लेकिन इस साल पूरे प्रदेश के साथ-साथ अन्य राज्यों में भी बरसात ने कहर बरपाया है. इसको ध्यान में रखते हुए अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बॉलीवुड कलाकारों को ना बुलाया जाने और इससे होने वाली बचत को बाढ़ प्रभावित परिवारों की मदद करने की मांग की गई है.

इसी मुद्दे को लेकर भगवान रघुनाथ के छड़ीबरदार एवं बीजेपी के वरिष्ठ नेता महेश्वर सिंह ने डीसी से मुलाकात की और प्रदेश सरकार के नाम एक एक पत्र भेजा. भगवान रघुनाथ के छड़ी बरदार महेश्वर ने कहा कि 'इस साल बाढ़ के चलते सैकड़ो लोगों की जान चली गई और हजारों करोड रुपए की संपत्ति नष्ट हो गई है. इस साल दशहरा उत्सव देवी देवताओं तक ही सीमित रहना चाहिए और स्थानीय कलाकारों के ही कार्यक्रम होने चाहिए. बॉलीवुड के कलाकारों पर जो करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं. उस पैसे से दशहरा उत्सव कमेटी को बाढ़ प्रभावित परिवारों की मदद करनी चाहिए. इसके बारे में प्रदेश सरकार से भी आग्रह किया गया है.

रथ मैदान में तंबोला पर लगनी चाहिए रोक

भगवान रघुनाथ के छड़ी बरदार महेश्वर सिंह ने कहा कि रथ मैदान में तंबोला की गतिविधि आयोजित की जाती है. वहीं, बॉक्सिंग की प्रतियोगिता भी इसी मैदान में की जाती है, जिससे कई बार खिलाड़ियों के शरीर से खून भी निकलता है. देवी देवताओं ने आदेश दिया है कि ये दोनों गतिविधियां रथ मैदान में पूरी तरह से प्रतिबंध की जानी चाहिए. इसके अलावा दशहरा उत्सव कमेटी ग्रामीण स्तरीय खेलों का आयोजन करता है. इन खेलों को इस मैदान प करवाया जा सकता है.