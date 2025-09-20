हाइपरटेंशन को नजरअंदाज न करें और न ही डरें बल्कि इसे दोस्त बनाएं, अब 130/80 को मानें नॉर्मल ब्लड प्रेशर
आगरा में देशभर के डॉक्टर हाइपरटेंशन और निदान पर मंथन कर रहे हैं. ब्लड प्रेशर असंतुलित होने पर 20 से अधिक बीमारी जकड़ती हैं.
Published : September 20, 2025 at 8:22 PM IST
आगरा: आगरा में देशभर के डॉक्टर हाइपरटेंशन और निदान पर मंथन कर रहे हैं. ब्लड प्रेशर असंतुलित होने पर 20 से अधिक बीमारियों हो जाती हैं. ब्लड प्रेशर साइलेंट किलर हैं. विशेषज्ञ कहते हैं कि ब्लड प्रेशर को हल्के में न लें. न ही इसे अपना दुश्मन समझें. इसे अपना दोस्त मानें, जिससे यदि आप अपना ब्लड प्रेशर सही रखेंगे तो दूसरी बीमारियां दूर रहेंगी.
देश में ब्लड प्रेशर की वजह से गुर्दा, ह्रदय रोगी और ब्रेन स्ट्रोक के केस बढ़ने पर रिसर्च सोसायटी फॉर द स्टडी आफ हाइपरटेंशन इन इंडिया (आरएसएसएचआई) ने नई गाइड लाइन जारी की है. इसमें अब ब्लड प्रेशर की माप 140 बाई 90 की जगह 130 बाई 80 सामान्य मानने की बात कही है.
250 विशेषज्ञ डॉक्टर आगरा पहुंचे: आगरा में पहली बार रिसर्च सोसायटी फॉर द स्टडी आफ हाइपरटेंशन इन इंडिया की नेशनल कांफ्रेंस की जा रही है. इसमें मुंबई, दिल्ली, देहरादून, ग्वालियर मुरादाबाद समेत देश के बडे शहरों से 250 से अधिक विशेषज्ञ चिकित्सक आए हैं. वो अलग-अलग सेशन में हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर के आधुनिक उपचार, दवाई और तकनीकियों पर चर्चा और मंथन कर रहे हैं.
AI से बीपी की निगरानी: कांफ्रेंस के आयोजन अध्यक्ष डॉ. सीआर रावत बताते हैं कि जैसे-जैसे आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआई) का दायर बढ़ रहा है. इसमें चिकित्सा क्षेत्र भी पीछे नहीं है. अब हाइपरटेंशन के मैंनेजमेंट के लिए एआई का इस्तेमाल शुरू हो गया है. इससे बीपी की जांच के लिए काफ में कफ बांधकर 24 घंटे के ब्लड प्रेशर का औसत लेकर इलाज किया जाने लगा है. क्योंकि, ब्लड प्रेशर की बात करें तो 24 घंटे में कई बार बदलता है.
इसलिए एक बार की ब्लड प्रेशर की रीडिंग नहीं मानी जा सकती है. इसलिए, इसमें भी एआइ की मदद ली जा रही है. जिससे एम्बुलेटरी बीपी मॉनिटरिंग (24 घंटे की ब्लड प्रेशर की जांच) की रीडिंग का औसत देखकर गणना की जाती है. इससे यह भी पता चलता है कि 24 घंटे में किस समय ब्लड प्रेशर अधिक था. इसे देखने और सही डिटेल्स के बाद ब्लड प्रेशर की दवा दी जाने लगी है. इससे बीपी की सही माप मिलने से इसका बेहतर उपचार किया जा रहा है.
अब सामान्य ब्लड प्रेशर 130/80 मानें: डॉ. सीआर रावत और जेरियाट्रिक सोसाइटी आफ इंडिया के अध्यक्ष डॉ. अतुल कुलश्रेष्ठ ने बताते हैं कि हाई बीपी की वजह से कई बीमारी हो रही हैं. इसको लेकर कई कदम उठाए जा रहे हैं. इसमें अभी तक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 और डायस्टोलिक 90 सामान्य माना जाता था. मगर, जिस तरह से बच्चे, युवा और बुजुर्गों में हाई बीपी की वजह से गुर्दा, ह्दय रोग, ब्रेन स्ट्रोक और आंख की रोशनी जाने जैसी दिक्कत आ रही है.
इससे ही रिसर्च सोसायटी फॉर द स्टडी आफ हाइपरटेंशन इन इंडिया (आरएसएसएचआई) ने कांफ्रेंस में ब्लड प्रेशर की नई गाइडलाइन जारी की हैं. इसमें अब सामान्य ब्लड प्रेशर 130 बाई 80 मानने की बात कही गई है. ब्लड प्रेशर की यह माप टारगेट माप है. इससे ज्यादा हाइपरटेंशन (उच्च रक्तचाप) माना जाएगा. जिन लोगों के परिवार में ब्लड प्रेशर के मरीज हैं. उन्हें हाइपरटेंशन होने का खतरा ज्यादा रहता है.
हाइपरटेंशन का ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ रहा ग्राफ: कॉन्फ्रेंस में रिसर्च सोसायटी फॉर द स्टडी आफ हाइपरटेंशन इन इंडिया (आरएसएसएचआई) ने एक रिपोर्ट पेश की. इसमें दावा किया गया कि शहरी क्षेत्र में हर पांचवां व्यक्ति हाइपर टेंशन की चपेट में हैं. यदि ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो हर छठवां व्यक्ति हाइपरटेंशन से ग्रसित है. फैफड़े, गुर्दे, घुटने में भी हाइपरटेंशन की समस्या से नुकसान हो रहा है.
इन डॉक्टर्स ने ये दी जानकारी: मुंबई से आए डॉ. आनंद राम ने क्रोनॉथैरेपी इन हाइपरटेंशन विषय पर और एसएन मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ फिजिशियन प्रोफेसर डॉ. प्रभात अग्रवाल ने हाइपरटेंशन इन डायबिटिक्स विषय पर विचार रखे. विशेषज्ञों ने बताया कि हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर विभिन्न प्रकार के घातक रोगों की जननी है. ब्लड प्रेशर असंतुलित होने के कारण ब्रेन स्ट्रोक, किडनी, गुर्दा रेटिना और फेफड़े संबंधित रोग और परेशानियां निरंतर मरीजों में बढ़ रही हैं.
रिसर्च सोसायटी फॉर द स्टडी आफ हाइपरटेंशन इन इंडिया के सचिव डॉ. रजत रावत ने बताया कि कॉन्फ्रेंस में ईसीजी हाईपरटेंशन विषय पर डॉ. वरुण शर्मा, प्री ओपरेटिव ट्रीटमेंट ऑफ एचटी इन पीटी अंडरगोइंग नॉनकार्डियक सर्जरी पर डॉ. सुशांत धवन, हाइपरटेंशन रेटिनोग्राफी पर डॉ. रिधिमा रावत ने विचार रखे.
ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह:
- आरामदायक जिंदगी जीना.
- गलत खानपान.
- फास्ट फूड का खाना.
- अधिक नकम का खाना.
- खाने में ऊपर का खाना.
- अत्यधिक तनाव.
- मोटापा.
- नींद पूरी ना लेना.
ये करें उपाय
- नियमित व्यायाम करें.
- योगा और मेडिटेशन करें.
- घर का बना खाना खाएं.
- फॉस्ट फूड से परहेज करें.
- डायबिटीज कंट्रोल रखें.
- नियमित दवा लें.
