डीएनए टेस्ट से हत्यारों का खुलासा, 18 महीने पहले हुई वारदात में पिता पुत्र गिरफ्तार
घरेलू विवाद के चलते पिता पुत्र ने कांति साहू की हत्या की थी.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 24, 2025 at 2:45 PM IST
रायपुर: खमतराई थाना अंतर्गत 29 जनवरी 2024 में कांति साहू की हत्या कर दी गई थी. इस मामले में पुलिस ने मंगलवार की शाम को कांति साहू के पति और उसके पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी पिता पुत्र के डीएनए टेस्ट कराए जाने के बाद दोनों को गिरफ्तार किया गया है.
डीएनए टेस्ट से हत्यारे का खुलासा: पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी मारपीट करने के साथ ही गला दबाकर हत्या की घटना को अंजाम दिया था. पिता पुत्र ने मिलकर आत्महत्या का रूप देने के लिए डेड बॉडी को फंदे से लटका दिया था. घरेलू विवाद के चलते पिता पुत्र ने कांति साहू की हत्या की थी. पकड़े गए आरोपी पिता और पुत्र के खिलाफ खमतराई थाना में धारा 302, 201 के तहत कार्रवाई की गई है.
29 जनवरी 2024 को खमतराई के उरकुरा के जागृति नगर में 44 वर्षीय कांति साहू की हत्या की सूचना मिली थी. जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर ने बताया था कि मृतिका के शरीर पर 13 जगहों में चोट का निशान होना पाया गया था. इसके साथ ही गला दबाने और दम घुटने से मौत होने का उल्लेख किया था. मृतका के पति डोमार सिंह साहू और पुत्र धरमराज साहू सहित आसपास के लोगों से पुलिस ने इस मामले में पूछताछ की थी, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा था: लखन पटले, शहर एडिशनल एसपी
नाखून और बिसरा का रासायनिक परीक्षण कराया: शहर एडिशनल एसपी लखन पटले ने बताया कि जांच के लिए हमने कांति साहू के दोनों हाथ के नाखून बिसरा आदि का रासायनिक परीक्षण कराया. पकड़े गए दोनों आरोपी अपना बयान लगातार बदलते रहे. पुलिस को संदेह हुआ और पुलिस ने पिता और पुत्र के डीएनए सैंपल लिया जिसके आधार पर पिता और पुत्र दोनों को गिरफ्तार किया गया.
ऑटोसोमल डीएनए प्रोफाइल हत्यारों का मिला सुराग: डीएनए जांच के दौरान यह बात सामने आई की मृतिका के पति डोमार सिंह साहू और पुत्र धरमराज राज साहू की ब्लड सैंपल से प्राप्त ऑटोसोमल डीएनए प्रोफाइल और मृतिका कांति साहू के नेल क्लिपिंग लेफ्ट हैंड फिंगर नेल एवं राइट हैंड फिंगर नेल से मिले ऑटो सोमल डीएनए प्रोफाइल में शामिल होना पाया गया. इसके बाद पुलिस टीम बनाकर दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की तब पिता और पुत्र ने अपना गुनाह स्वीकार कर लिया. डीएनए टेस्ट से हुए खुलासे के बाद 18 महीने पहले हुई वारदात का पता पुलिस ने लगा लिया है.