बाबूलाल मरांडी को हमेशा सीबीआई दिखाई देती है: हेमलाल मुर्मू

पाकुड़ में हेमलाल मुर्मू ने कहा कि डीएमएफटी फंड का खर्च दिशा निर्देशों के अनुसार किया जा रहा है.

DMFT Scam In Jharkhand
लिट्टीपाड़ा विधायक हेमलाल मुर्मू (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 9, 2025 at 6:25 PM IST

3 Min Read
पाकुड़: डीएमएफटी फंड को कैसे खर्च किया जाए और संचालित किया जाय इसके लिए गाइडलाइन है. उस गाइडलाइन को कैसे ढंग से फॉलो किया जाए उसके लिए परिषद है. जिसमें सांसद, विधायक सदस्य होते हैं और हम लोग इसे बहुत बारीकी से सोच समझ कर खर्च कराते हैं न कि कोई विलासिता और रंग-रोगन और उस धन का कोई अपव्यय नहीं होता है. उक्त बातें झामुमो के लिट्टीपाड़ा विधायक हेमलाल मुर्मू ने कही है.

डीएमएफटी फंड में गड़बड़ी की गुंजाइश नहींः हेमलाल मुर्मू

विधायक हेमलाल मुर्मू ने कहा कि भाजपा नेता बाबूलाल जी को कैसे लगता है वह अलग बात है. विधायक ने कहा कि आजकल बाबूलाल मरांडी को हर वक्त सीबीआई नजर आती है, दिन में भी रात में भी सीबीआई सीबीआई करते रहते हैं. यह बाबूलाल का भ्रम है, डीएमएफटी फंड की राशि सही तरीके से खर्च हो रही है और जनता के बीच जा रही है. इसमें कोई गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं है.

जानकारी देते लिट्टीपाड़ा विधायक हेमलाल मुर्मू (Etv Bharat)

पहले की सरकार ने घेराबंदी नहीं कराईः लिट्टीपाड़ा विधायक

उन्होंने कहा कि राज्य में अस्पताल की काफी जरूरत है और रिम्स-1 से बेहतर अस्पताल रिम्स- 2 बनेगा. क्योंकि रिम्स- 1 में पूरे राज्य के मरीज आते हैं और वह लोड नहीं ले पा रहा है. इसलिए हेमंत सोरेन की सरकार ने यह तय किया है कि रिम्स- 2 अस्पताल बने. विधायक ने कहा कि नगड़ी की जमीन का जहां तक सवाल है, 1954 में अधिग्रहण हुआ था और उस वक्त सरकार से यही गलती हुई थी कि घेराबंदी नहीं कराई और लोग दावा करने लगे.

भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं हैः हेमलाल मुर्मू

हालांकि जमीन को लेकर बहुत ज्यादा लोगों में परेशानी नहीं है लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को है, जो नगड़ी मामले को मुद्दा बना रहे हैं. विधायक ने कहा कि यदि रिम्स नगड़ी में नहीं बनेगा तो कहां बनेगा. क्योंकि रांची के आसपास सभी जमीन आदिवासियों की ही है. विधायक ने कहा कि यहां सिनेमा हॉल नहीं बल्कि एक बेहतर अस्पताल बनेगा और इससे राज्य के लोगों का ही इलाज होगा. विधायक हेमलाल ने कहा कि इसे मुद्दा नहीं बनाना चाहिए क्योंकि भाजपा के पास कोई मुद्दा है ही नहीं. इसलिए रिम्स- 2 को ही मुद्दा बना लिया है.

बाबूलाल मरांडी के बयान से मची खलबली

बता दें कि भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी) की राशि का सही स्थान पर उपयोग नहीं करने, राशि की लूटपाट होने और मामले की सीबीआई जांच कराने को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के साथ ही एक बयान भी दिया था. भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी के इसी बयान को लेकर राज्य में खलबली मच गई है.

