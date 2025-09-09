ETV Bharat / state

बाबूलाल मरांडी को हमेशा सीबीआई दिखाई देती है: हेमलाल मुर्मू

पाकुड़: डीएमएफटी फंड को कैसे खर्च किया जाए और संचालित किया जाय इसके लिए गाइडलाइन है. उस गाइडलाइन को कैसे ढंग से फॉलो किया जाए उसके लिए परिषद है. जिसमें सांसद, विधायक सदस्य होते हैं और हम लोग इसे बहुत बारीकी से सोच समझ कर खर्च कराते हैं न कि कोई विलासिता और रंग-रोगन और उस धन का कोई अपव्यय नहीं होता है. उक्त बातें झामुमो के लिट्टीपाड़ा विधायक हेमलाल मुर्मू ने कही है.

डीएमएफटी फंड में गड़बड़ी की गुंजाइश नहींः हेमलाल मुर्मू

विधायक हेमलाल मुर्मू ने कहा कि भाजपा नेता बाबूलाल जी को कैसे लगता है वह अलग बात है. विधायक ने कहा कि आजकल बाबूलाल मरांडी को हर वक्त सीबीआई नजर आती है, दिन में भी रात में भी सीबीआई सीबीआई करते रहते हैं. यह बाबूलाल का भ्रम है, डीएमएफटी फंड की राशि सही तरीके से खर्च हो रही है और जनता के बीच जा रही है. इसमें कोई गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं है.

जानकारी देते लिट्टीपाड़ा विधायक हेमलाल मुर्मू (Etv Bharat)

पहले की सरकार ने घेराबंदी नहीं कराईः लिट्टीपाड़ा विधायक

उन्होंने कहा कि राज्य में अस्पताल की काफी जरूरत है और रिम्स-1 से बेहतर अस्पताल रिम्स- 2 बनेगा. क्योंकि रिम्स- 1 में पूरे राज्य के मरीज आते हैं और वह लोड नहीं ले पा रहा है. इसलिए हेमंत सोरेन की सरकार ने यह तय किया है कि रिम्स- 2 अस्पताल बने. विधायक ने कहा कि नगड़ी की जमीन का जहां तक सवाल है, 1954 में अधिग्रहण हुआ था और उस वक्त सरकार से यही गलती हुई थी कि घेराबंदी नहीं कराई और लोग दावा करने लगे.

भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं हैः हेमलाल मुर्मू