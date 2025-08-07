Essay Contest 2025

बाराबंकी में डीएम का सख्त एक्शन, लापरवाह अफसरों को नोटिस, एक का वेतन रोका गया - BARABANKI NEWS

समीक्षा बैठक में डीएम ने कहा कि लापरवाही मिलने पर किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा.

डीएम ने लापरवाह अफसरों पर लिया एक्शन.
डीएम ने लापरवाह अफसरों पर लिया एक्शन. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 7, 2025 at 10:06 PM IST

बाराबंकी : जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने गुरुवार को कई विभागों की समीक्षा बैठक की. इस दौरान जिलाधिकारी ने विभागवार राजस्व वसूली की प्रगति, प्रवर्तन कार्यों की स्थिति को लेकर अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट ली. इस दौरान काम में लापरवाही करने पर सहायक श्रम आयुक्त, जिला कृषि रक्षा अधिकारी और विनियमित क्षेत्र के अवर अभियंता को कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश दिये. साथ ही अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत बंकी का वेतन रोकने के आदेश दिए. जिलाधिकारी के इस एक्शन से लापरवाह अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है.

समीक्षा बैठक में श्रम विभाग की समीक्षा के दौरान प्रवर्तन मामलों में शिथिलता पाए जाने पर जिलाधिकारी खासे नाराज हुए. उन्होंने सहायक श्रम आयुक्त को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए. उन्होंने शासन को भी पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिए. कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान डीएम को जिला कृषि रक्षा अधिकारी की लापरवाही नजर आई.

डीम ने देखा कि न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों में कोई प्रगति नही है. लिहाजा जिला कृषि रक्षा अधिकारी को फटकार लगाते हुए कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश दिए. विनियमित क्षेत्र की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी को अवर अभियंता द्वारा प्रवर्तन मामलों में की गई कार्यवाही असन्तोष जनक मिली. प्रवर्तन मामलों में बरती जा रही लापरवाही पर जिलाधिकारी ने अवर अभियंता को जमकर फटकार लगाई और इनके खिलाफ भी कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए.

इसी तरह नगर निकायों की समीक्षा के दौरान भी जिलाधिकारी खासे नाराज हुए. बंकी नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक के विरुद्ध पिछले महीने किसी भी प्रकार की प्रवर्तन की कार्यवाही न किये जाने पर उन्होंने ईओ बंकी को फटकार लगाते हुए उनका वेतन रोकने और कारण बताओ नोटिस जारी करने का आदेश किया.

इस दौरान उन्होंने नगर निकायों के सभी ईओ को निर्देश दिए कि उनके निकाय क्षेत्रों में सिंगल यूज्ड प्लास्टिक और अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी अभियान चलाया जाए. साथ ही सभी अधिकारियों को शत प्रतिशत लक्ष्य के अनुरूप समय से कर वसूली करने के निर्देश दिए.

