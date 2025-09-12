बिहार का ये DM 676 सीढ़ियां चढ़कर पहुंचे भूतों का पहाड़, जानें क्या है पूरा मामला
गया के डीएम शशांक शुभंकर 676 सीढ़ियां चढ़कर प्रेतशिला पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया. पढ़ें...
Published : September 12, 2025 at 10:39 AM IST
गया: बिहार के गयाजी में इन दिनों विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला 2025 चल रहा है. काफी संख्या में पिंडदानी रोजाना पहुंच रहे हैं. इसी बीच डीएम शशांक शुभंकर सुर्खियों में आ गए हैं. दरअसल, डीएम ने प्रेतशिला की खड़ी सीढ़ियां चढ़कर ये साबित कर दिया है कि वो पितृपक्ष मेले को लेकर कितने सजग हैं. वो तीर्थयात्रियों के लिए कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहते हैं.
676 सीढ़ियां चढ़ गये डीएम: प्रेतशिला पिंडवेदी पर 676 सीढ़ियां चढ़कर पहुंचा जा सकता है. यहां पहुंचना काफी मुश्किलों से भरा होता है. ऐसे में अधिकांश तीर्थयात्री डोली के सहारे प्रेतशिला पिंडवेदी तक पहुंचे हैं. डीएम शशांक शुभंकर ने भी पैदल 676 सीढ़ियां चढ़कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया.
प्रेतशिला में ज्यादा भीड़ की मिली थी सूचना: डीएम शशांक शुभंकर को प्रेतशिला पिंडवेदी पर ज्यादा भीड़ होने की सूचना मिली थी. सूचना मिलने के बाद वो खुद स्थिति का जायजा लेने पहुंचे. सबसे पहले उन्होंने निचले हिस्से का जायजा लिया.
डीएम की तारीफ कर रहे तीर्थयात्री: इसके बाद प्रेतशिला पिंडवेदी पहुंचकर तीर्थ यात्रियों को कतार में लगवाया, ताकि सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने वाले तीर्थयात्री और नीचे उतरने वाले तीर्थयात्रियों को किसी प्रकार की समस्या ना हो. डीएम का ये कार्य देखर सभी लोग तारीफ कर रहे हैं.
11 लाख पिंडदानी पहुंचे मोक्षभूमि: 11 सितंबर यानी गया श्राद्ध के पांचवें दिन तक 11 लाख से अधिक पिंडदानियों के आने की जानकारी जिला प्रशासन द्वारा दी गई है. विदेशों से भी पिंडदानी आ रहे हैं. अनुमान लगाया जा रहा है, कि इस वर्ष 20 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री मोक्षभूमि गयाजी आएंगे.
गया श्राद्ध का छठा दिन: बता दें कि आज गया श्राद्ध का छठा दिन है. आज खीर के पिंड से पिंडदान करने का विधान है. इससे पितरों को ब्रह्म लोक, विष्णु लोक और रूद्र लोक की प्राप्ति होती है. साथ ही इन तीनों वेदियों पर भीष्म पितामह ने अपने पिता शांतनु का पिंडदान किया था.
