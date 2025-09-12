ETV Bharat / state

बिहार का ये DM 676 सीढ़ियां चढ़कर पहुंचे भूतों का पहाड़, जानें क्या है पूरा मामला

गया: बिहार के गयाजी में इन दिनों विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला 2025 चल रहा है. काफी संख्या में पिंडदानी रोजाना पहुंच रहे हैं. इसी बीच डीएम शशांक शुभंकर सुर्खियों में आ गए हैं. दरअसल, डीएम ने प्रेतशिला की खड़ी सीढ़ियां चढ़कर ये साबित कर दिया है कि वो पितृपक्ष मेले को लेकर कितने सजग हैं. वो तीर्थयात्रियों के लिए कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहते हैं.

676 सीढ़ियां चढ़ गये डीएम: प्रेतशिला पिंडवेदी पर 676 सीढ़ियां चढ़कर पहुंचा जा सकता है. यहां पहुंचना काफी मुश्किलों से भरा होता है. ऐसे में अधिकांश तीर्थयात्री डोली के सहारे प्रेतशिला पिंडवेदी तक पहुंचे हैं. डीएम शशांक शुभंकर ने भी पैदल 676 सीढ़ियां चढ़कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया.

सीढ़िया चढ़कर प्रेतशिला पिंडवेदी पहुंचे डीएम शशांक शुभंकर (ETV Bharat)

प्रेतशिला में ज्यादा भीड़ की मिली थी सूचना: डीएम शशांक शुभंकर को प्रेतशिला पिंडवेदी पर ज्यादा भीड़ होने की सूचना मिली थी. सूचना मिलने के बाद वो खुद स्थिति का जायजा लेने पहुंचे. सबसे पहले उन्होंने निचले हिस्से का जायजा लिया.

डीएम की तारीफ कर रहे तीर्थयात्री: इसके बाद प्रेतशिला पिंडवेदी पहुंचकर तीर्थ यात्रियों को कतार में लगवाया, ताकि सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने वाले तीर्थयात्री और नीचे उतरने वाले तीर्थयात्रियों को किसी प्रकार की समस्या ना हो. डीएम का ये कार्य देखर सभी लोग तारीफ कर रहे हैं.