मिर्जापुर में उर्वरक की दुकानों पर डीएम का छापा, ताला बंद कर भागे दुकानदार, तीन दुकान सीज, FIR

डीएम ने किसानों से फोन पर बात की. शिकायत मिलने पर दुकान को सीज करते हुए FIR करने का निर्देश दिया गया.

डीएम ने रजिस्टर भी चेक किया.
डीएम ने रजिस्टर भी चेक किया.
Published : August 30, 2025 at 8:40 PM IST

मिर्जापुर : खाद किल्लत को लेकर किसान परेशान हैं. शिकायत मिलने पर डीएम पवन कुमार गंगवार ने शनिवार को छापा मारा. गड़बड़ी मिलने पर तीन दुकान को सीज कर दिया गया. जबकि तीनों दुकानदारों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है. डीएम के एक्शन से उर्वरक दुकानदारों में हड़कंप मचा हुआ है.

छापेमारी के दौरान सम्राट खाद भंडार लहंगपुर के उर्वरक गोदाम में 319 बोरी यूरिया, 106 बोरी डीएपी, 20 बोरी एनपी पाया गया. बिक्री रजिस्टर और बिक्री रसीद में गड़बड़ी मिली. नैनो, जिंक की टेंगिग भी पाया गया. डीएम ने किसानों से फोन पर बात की. शिकायत मिलने पर दुकान को सीज करते हुए FIR करने का निर्देश दिया गया.

किसानों ने बताया कि लालपुर के एग्री जंक्शन केंद्र और भावा बाजार में भारती खाद भंडार द्वारा अधिक दर पर उर्वरक का विक्रय सुबह या देर शाम में किया जाता है. डीएम के छापे की जानकारी मिलते ही दोनों दुकानदार दुकान बंद कर भाग गए और मोबाइल स्विच आफ कर लिया. डीएम ने दोनों दुकानों को सीज करते हुए FIR करने का निर्देश दिया.

वहीं साधन सहकारी समिति लालगंज में 20.250 मैट्रिक टन यूरिया पाया गया, जिसे किसानों को बांटा जा रहा था. जायसवाल खाद भंडार लालगंज के उर्वरक गोदाम में तीन बोरी यूरिया और 70 बोरी डीएपी पाया गया. साधन सहकारी समिति पत्थरौल में 20.430 मैट्रिक टन यूरिया मिला. किसानों ने बताया की इन केंद्रों पर सही उर्वरक वितरण किया जा रहा है.

इफको ई-बाजार के निरिक्षण के दौरान 70 बोरी यूरिया उपलब्ध पाया गया. किसानों ने नैनो और सल्फर टेंगिग की शिकायत की. इसपर डीएम ने उर्वरक विक्रेता को हटाने एवं दूसरे विक्रेता को नामित करने का निर्देश दिया. साथ ही 1500 बोरी यूरिया और उपलब्ध कराके रविवार को वितरण का निर्देश दिया गया. डीएम पवन कुमार गंगवार ने बताया, जिले में यूरिया, डीएपी उर्वरक का पर्याप्त स्टाक मौजूद है, जिसका प्रेषण नियमित रूप से कराया जा रहा है. किसानों से अपील करते हुए कहा कि जितने उर्वरक की तत्काल में आवश्यकता है उतना ही उर्वरक क्रय करें, अनावश्यक रूप से यूरिया क्रय कर स्टोर न करें.

ग्राम पंचायत मेवड़ी, लालगंज और मड़िहान में एग्री स्टैक सर्वे का भी डीएम ने निरिक्षण किया और जिला पंचायत राज अधिकारी, सभी खंड विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी कृषि एवं पंचायत को कड़े लहजे में निर्देश दिए की हेल्प डेस्क स्थापित कर सभी सर्वेयर की नियमित समीक्षा करें और यह सुनिश्चित करें कि हर सर्वेयर प्रतिदिन कम से कम 200 सर्वे अवश्य करे.

डीएम ने कहा, सर्वे कार्य को पांच सितंबर तक शतप्रतिशत पूर्ण करा लें. यदि कहीं किसी विभाग के सर्वेयर द्वारा इस कार्य में लापरवाही बरती जाती है, तो तत्काल संज्ञान लेकर आवश्यक कार्यवाही की जाए.

