पिथौरागढ़: उत्तराखंड में अनूठी पहल का आगाज करते हुए पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी ने उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में निर्विरोध निर्वाचित ग्राम प्रधानों को सम्मानित किया. जनपद पिथौरागढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में निर्विरोध निर्वाचित ग्राम प्रधानों का सम्मान एवं संवाद कार्यक्रम आज जिला पंचायत सभागार में आयोजित हुआ. कार्यक्रम में जिले की 82 ग्राम पंचायतों में निर्विरोध चुने गए प्रधानों में से 72 प्रधान उपस्थित रहे.

जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने मुनाकोट विकासखंड के ग्राम सिरड़ की ग्राम प्रधान पूजा कापड़ी (सबसे युवा), मुनस्यारी विकासखंड के ग्राम दरकोट के प्रधान मनोहर सिंह (सबसे बुजुर्ग) और ग्राम लास्पा की प्रधान कविता (सबसे दूरस्थ ग्राम) समेत दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया.

कार्यक्रम में जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी, मुख्य विकास अधिकारी डॉ. दीपक सैनी समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे. सभी ने जनप्रतिनिधियों का पुष्प भेंट कर स्वागत किया. प्रधानों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि, 'यह न केवल राज्य, बल्कि देश में अलग तरह की अनूठी पहल है, जो जनप्रतिनिधियों को सम्मानित करने और उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में प्रेरक कदम है.

जिलाधिकारी गोस्वामी ने कहा, निर्विरोध निर्वाचित प्रतिनिधि समाज में आपसी भाईचारे और सहयोग की मिसाल हैं. पंचायत स्तर पर सामाजिक सद्भाव एवं विकास की गति को बढ़ाने में उनकी भूमिका अहम है. प्रशासन चाहता है कि इनके अनुभवों और सुझावों को सुनकर योजनाओं को धरातल पर और प्रभावी ढंग से लागू किया जाए.जिलाधिकारी ने सभी ग्राम प्रधानों को भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए ग्रामवासियों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का आह्वान किया.

मुख्य विकास अधिकारी ने भी जनप्रतिनिधियों को शुभकामनाएं दी और जिलाधिकारी की इस पहल को नवाचार की दृष्टि से अद्भुत पहल माना जो न कि राज्य बल्कि पूरे देश में एक मिसाल बनेगी और सुशासन के लिए लाभकारी सिद्ध होगी. जिलाधिकारी ने ग्राम प्रधानों से आग्रह किया कि वे अपने-अपने ग्राम में आवश्यक सुविधाओं की प्राथमिकताएं प्रशासन को उपलब्ध कराएं.

संवाद के बाद जनप्रतिनिधियों को कलेक्ट्रेट परिसर, विकास भवन और पुलिस अधीक्षक कार्यालय का भ्रमण भी करवाया. उन्होंने कहा कि, 'ये भवन आपकी जनभागीदारी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और भविष्य में कई बार आपको यहां आना होगा. इस संवादात्मक पहल से ग्राम पंचायतों और जिला प्रशासन के बीच सहयोग और समन्वय की नई दिशा तय होगी और गांवों के सर्वांगीण विकास की राह और अधिक सुदृढ़ होगी.

ये भी पढ़ें: